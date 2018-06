Pomagajte ustvariti spremembo: vzelo vam bo zgolj 15 minut na dan

Slovenci veljamo za ljubitelje narave in uživanja prostega časa zunaj, a podatki kažejo drugače. Delež družin z enim ali več otroki v starosti do 11 let, ki redno ali občasno zahajajo v naravo, se je v Slovenij med letoma 2004 in 2017 znižal za skoraj petino.

79 odstotkov življenja preživimo v zaprtih prostorih

Le še dobrih 46 odstotkov družin redno ali občasno zahaja v naravo. Slovenci v povprečju preživimo kar 79 odstotkov svojega življenja v zaprtih prostorih. Tako kaže raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana (TGI, 2015–2016), ki so jo izvedli na vzorcu 4.000 Slovencev, starih od 15 do 75 let.

Čeprav Slovenci zase pravimo, da smo športniki in da veliko svojega prostega časa preživimo na prostem, v naravi, podatki omenjene raziskave kažejo drugače.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2016) smo v Sloveniji še vedno priča epidemiji čezmerne telesne teže ter debelosti pri otrocih in mladostnikih, ki se sicer v nekaterih starostnih skupinah in z nekaterimi razlikami po spolu umirja, a je stanje še vedno alarmantno.

Znano je, da telesna neaktivnost povzroča debelost otrok, kar vpliva tudi na njihovo zdravje in telesni razvoj. Za otroke je izjemno pomembno, da v zgodnjem življenjskem obdobju razvijejo potrebo in željo po telesni aktivnosti, saj je to ključnega pomena za njihovo zdravje in kakovostno življenje tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.

Pravilo in ne izjema

Bayer je z namenom, da spodbudi preživljanje prostega časa v naravi, začel dobrodelno akcijo #nasprehodu. Za akcijo so se odločili, ker si želijo, da postane preživljanje prostega časa v naravi pravilo, ne izjema.

Z akcijo želijo spodbuditi družine in vse preostale, ki imajo radi naravo, da bi prosti čas preživeli zunaj, na svežem zraku, vsaj 15 minut dnevno.

A brez skrbi – ni vam treba plezati na Triglav ali preteči maratona, dovolj bo, da delček dneva preživite #nasprehodu. Z zavezo, da boste vsaj en odstotek (15 minut) svojega časa preživeli zunaj, boste nekaj dobrega naredili zase in za svoje otroke.

En evro od vsake objave #nasprehodu socialno ogroženim družinam Vsi, ki želite sodelovati, ste vabljeni, da na družabnih omrežjih delite svojo fotografijo s sprehoda v naravi, opremljeno z značko #nasprehodu. Bayer bo kot dolgoletni podpornik Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje ustanovi za vsako deljeno fotografijo podaril en evro. Več o akciji najdete na www.claritineS.si/nasprehodu.

Delite svoje najlepše trenutke v naravi, označite jih z #nasprehodu in preverite, kako v naravi uživajo tudi drugi.

Dnevi so daljši in toplejši

Zdaj, ko so dnevi vedno daljši in toplejši, je idealen čas, da si starši skupaj z otroki vzamejo vsaj 15 minut dnevno za sprehod v naravi. Če imate kosmatinca, bo sprehod še toliko bolj zabaven. S tem boste naredili veliko dobrega za svoje bližnje in zase.

Seveda pa alergiki upoštevajte priporočila glede zadrževanja zunaj in se tako izogibajte uram, ko so koncentracije alergenov največje.

Na sprehodu lahko počnete marsikaj

Iskanje idej za aktivnosti na prostem še nikoli ni bilo tako preprosto. Spodaj je naštetih nekaj predlogov preživljanja časa v naravi - izberite ali poustvarite svojega in uživajte!

1. SAMO DIHAJTE

Telovadite v naravi in se nadihajte svežega zraka s pomočjo globokih dihalnih vaj.

2. POSLUŠAJTE GLASBO NA SPREHODU

Na sprehod vzemite telefon in slušalke ter poslušajte svojo najljubšo glasbo ali podcast.

3. SESTANKUJTE ZUNAJ

Izkoristite lepo vreme in organizirajte svoj naslednji sestanek ali konferenčni klic na prostem.

4. PIKNIK NA PROSTEM

Spremenite svojo običajno večerjo v piknik na prostem. Preživite čas z družino in prijatelji zunaj in se zabavajte ob pripravi jedi ter uživajte ob dobrem obroku.

5. NA SPREHODU V DEŽJU

Za odhod v naravo ne potrebujemo samo lepih dni, ven se lahko odpravimo tudi v deževnih dneh. Vzemite dežnik, dežni plašč in nepremočljive škornje ter uživajte na svežem zraku ob zvoku dežnih kapelj.

6. NOČNE PRIPOVEDKE NA PROSTEM

Pograbite svojo najljubšo knjigo in svetilko ter se zvečer odpravite ven in si z družino ali prijatelji pripovedujte zgodbe.

7. VEČER POD ZVEZDAMI

Izkoristite tople večere in jih preživite na prostem. Razgrnite odejo in opazujte zvezde na nočnem nebu.

8. KRES NA PROSTEM

Ob večerih se pogrejte ob ognju na prostem. Lahko si na ognju popečete tudi koruzo ali sladkorne penice.

9. LOV ZA LISTJEM

Odpravite se v naravo, kjer so drevesa, in naberite liste različnih barv in oblik. Ustvarite posebno umetnino iz teh listov in jo obesite na steno.

10. IGRA Z OBLAKI

Povabite družino ali prijatelje na igro "iskanja oblakov". Poskušajte ugotoviti, kateri oblak vam nekdo opisuje glede na obliko in lokacijo na nebu.

11. KAVA NA SPREHODU

Pojdite na sprehod v svoj najljubši park in si privoščite kavo ali svoj najljubši napitek, medtem ko občudujete naravo okoli sebe.

12. KAVA Z RAZGLEDOM

Svoj odmor za kavo naredite na terasi ali balkonu ter uživajte v razgledu na naravo.

13. KONCERT NA PROSTEM

Kaj je boljšega od poslušanja svoje priljubljene glasbe na odeji v naravi? Odpravite se ven in poslušajte glasbo s prijatelji ter uživajte ob opazovanju sončnega zahoda. Lahko pa tudi kaj odigrate s svojimi glasbili.

14. Z DNEVNIKOM NA SPREHODU

Bodite kreativni in pišite dnevnik, v katerega beležite, kaj ste doživeli v naravi, katere so vaše najljubše aktivnosti v naravi in kakšne koristi imate od preživljanja časa v naravi.

15. V PIŽAMI NA SPREHODU PONOČI

Zakaj ne bi tudi ponoči odkrivali narave? In to kar v pižamah! Ne pozabite na svetilke in odkrijte nove načine, kako čas preživljati na sprehodu tudi ponoči.

16. POZDRAV SONCU

Pozdravite nov dan tako, da se zgodaj zjutraj odpravite v naravo in se naužijete jutranjega sonca. Če živite v bolj mrzlih krajih, ne pozabite na topla oblačila.

17. OLEPŠAJTE OKOLJE

Z aktivnostmi zunaj lahko tudi koristimo okolici, v kateri smo. Organizirate lahko pobiranje odpadkov v svoji ulici ali bližnjem parku.

18. RISANJE S KREDO

Betonsko igrišče lahko izkoristite tudi za ustvarjanje risb s kredami. S prijatelji ali otroki ustvarite čudovite umetnine in se ob tem zabavajte.

Delite svoje najlepše trenutke v naravi, označite jih z #nasprehodu in preverite, kako v naravi uživajo tudi drugi. Ne pozabite - za vsako objavo z značko #nasprehodu na družbenih omrežjih bo Bayer namenil en evro socialno ogroženim družinam.