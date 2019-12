Podarite si popoln vid in prihranite do 175 evrov

Podarite si življenje brez dioptrijskih očal in kontaktnih leč ter vstopite v novo leto s povsem novim, kristalno jasnim vidom. V tem obdobju lahko prihranite do 219 evrov.

Rezervirajte svoj termin za lasersko odpravo dioptrije in astigmatizma. Postopek opravite v Zagrebu v eni od najbolj cenjenih očesnih poliklinik v regiji in izkoristite 30-odstotni popust, ki vam ga Poliklinika Bilić podarja ta december!

V Polikliniki Bilić Vision namreč lahko za vsa naročila, oddana do 31. 12. 2019, prihranite kar do 175 evrov.

Obiščite božični Zagreb in se znebite očal Odpravite dioptrijo z laserjem v Polikliniki Bilić Vision s 30-odstotnim popustom. • pregled za lasersko odpravo dioptrije, • lasersko odpravo dioptrije, • organiziranje prenočitve v Zagrebu in • BREZPLAČEN prevoz iz vašega mesta v Sloveniji do Zagreba in vrnitev (ne glede na to, ali ste kandidat ali ne). Zagreb sicer velja za eno lepših adventnih mest v Evropi. To je tudi idealna priložnost, da ga letos obiščete.

Odličen vid na daljavo in na blizu – podnevi in ponoči

Spomnite se vseh trenutkov, ko ste si zaželeli, da bi videli kot sokol. Očala za branje, očala za vožnjo, očala za gledanje. Razmišljati morate, ali imate nov par kontaktnih leč, škatlico za leče ter dovolj tekočine za leče. Morda ste celo opustili svoj hobi zato, ker vas motijo leče zaradi nagnjenosti k alergiji, pa tudi brez očal ne vidite, kar je moteče pri plavanju, teku, borilnem športu in smučanju. Po laserski odpravi dioptrije lahko počnete vse, o čemer ste prej samo sanjali.

Odlično boste videli na daljavo, na blizu, podnevi in ponoči. Uživali boste v branju, v vseh aktivnostih in v vseh letnih časih in lahko boste obiskovali tisto športno aktivnost, ki je do zdaj niste mogli zaradi dioptrije. Osebe, ki so opravile poseg, so navdušene nad vidom.

brez obveznosti pokličite +3851 4678 444 ali se Če razmišljate o laserski odpravi dioptrije,pokličite +3851 4678 444 ali se naročite na pregled

Boljši rezultati tudi v športu

V Polikliniki Bilić Vision smo pomagali tudi številnim profesionalnim športnikom, da s pomočjo laserske odprave dioptrije postanejo še boljši in občutijo svobodo gibanja. Poleg tega očala omejujejo vidno polje pri velikih dioptrijah, nošenje leč pa nas obremenjuje in zahteva disciplino, dobre higienske navade in znanje pri ravnanju z lečami. Nošenje leč lahko sčasoma privede tudi do razvoja alergije ali pa oko postane suho.

Laserska odprava dioptrije je najpogosteje izvajan poseg na svetu, a uporabniki očal in leč so še vedno pomanjkljivo informirani. V Polikliniki Bilić Vision uporabljajo sodobno tehnologijo Wavelight Alegretto, ki spadajo med laserje četrte generacije. Wavelight je družba, ki proizvaja tehnološko najnaprednejše laserje za refraktivno kirurgijo oziroma lasersko odpravo dioptrije.

Med začetnicami metode laserske odprave dioptrije na Hrvaškem je tudi dr. sc. Nadežda Bilić, ki se je posebno izobraževala na področju diagnostike in zdravljenja bolezni sprednjega segmenta očesa, refraktivne kirurgije (laserska odprava dioptrije), kirurgije katarakte, imunologije in alergijskih bolezni očesa ter bolezni, ki se kažejo na očesu. Operirala je že več kot 12 tisoč pacientov brez kakršnihkoli zapletov. Letos so jo pacienti že četrto leto zapovrstjo nagradili z nazivom naj zdravnik.

Preden lahko s 100-odstotno gotovostjo potrdijo, da ste primeren kandidat za lasersko odpravo dioptrije, je obvezen natančen oftalmološki predoperativni pregled, ki traja približno eno uro in pol.

Primeren kandidat za lasersko odpravo dioptrije je oseba, ki je starejša od 18 let in ima stabilno dioptrijo. Z laserjem se lahko izboljšajo dioptrije v razponu:

kratkovidnost do –10,0 dioptrije,

daljnovidnost do +5,0 dioptrije,

astigmatizem do 4,0 dioptrije cilindra.

Tudi osebe nad 40. letom starosti bodo po laserski odpravi dioptrije dobro videle na daljavo, medtem ko bodo pri branju morale nositi očala, tako kot njihovi vrstniki.

Ste za LASIK ali PRK?

V Polikliniki Bilić Vision izvajajo lasersko korekcijo vida na dva načina:

LASIK

PRK

Pri roženicah s primerno debelino (normalna debelina roženice je 550 mikronov) in dioptrijo v razponu od –10,00 do +5,00 dioptrije lahko pacient v dogovoru z zdravnikom sam izbere primerno metodo. Pri tanjših roženicah (debelina manjša od 500 mikronov) je primernejša metoda PRK.

Obe metodi uporabljata laser Excimer za oblikovanje roženice ter odpravo refraktivne napake na očesu: daljnovidnost, kratkovidnost in astigmatizem. Vsaka metoda je specifična za posamezne napake vida, debelino roženice, prav tako upošteva vse posebnosti poklica, ki ga pacient opravlja.

LASIK je danes najbolj pogosta oblika posega, saj daje odlične rezultate neposredno po operativnem posegu. Raziskave so pokazale, da so pacienti bolj zadovoljni z metodo LASIK kot pa z metodo PRK (manjša pooperacijska bolečina in hitrejše okrevanje vida).

Operacija LASIK je zelo kratka in neboleča, sama metoda laserske odprave dioptrije pa sestoji iz dveh faz. V prvi ustvarimo pokrovček v sloju roženice, v drugi fazi pa z laserjem odpravimo dioptrijo. Pokrovček se samostojno celi.

Metodo PRK običajno uporabljajo pri nižjih dioptrijah in tanjših roženicah. Pri posegu odstranijo epitel s površine roženice in neposredno z laserjem odstranijo dioptrijo brez rezanja roženice. V času po operaciji z metodo PRK se epitel roženice spontano zaceli v dveh do treh dneh. Pri metodi PRK okrevanje vida traja nekoliko dlje. Tudi pri tej metodi, enako kot pri metodi LASIK, poseg izvajajo na obeh očesih hkrati. Glavna prednost metode PRK je, da se lahko opravlja pri zelo tankih roženicah.

NOVO: LASIK Contoura Vision

Metoda Contoura Vision predstavlja novo izboljšano obliko LASIK metode za namene laserske odprave dioptrije. Omogoča popoln personaliziran tretma laserske odprave dioptrije, ker meri tudi roženico očesa, ki je edinstvena kot prstni odtis. Odprava dioptrije je zaradi zaznave do 22.000 točk kar 100-krat bolj učinkovita kot brez diagnostike Contoura Vision.

Celoten poseg pa je neboleč in skupaj s pripravo traja okrog 10 minut na oko. Na sloju roženice se oblikuje pokrovček, ki se nato odstrani.

Contoura Vision v celoti spremeni vaše doživetje vida ter vam vrne užitek do najmanjših detajlov vsakodnevnih življenjskih trenutkov.