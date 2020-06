Pet prikritih ubijalcev kolagena

Oglasno sporočilo

Za tvoj videz in počutje je dokazano najbolj nevaren kolagenski primanjkljaj, z ato bom razkril pet prikritih ubijalcev te najbolj zastopane beljakovine, da se tako izogneva prezgodnjim znakom staranja.

Izrazite gube, povešena koža, utrujen obraz, boleči sklepi in vse redkejši lasje.

Tisti znaki staranja, ki bi jim vsi najraje ubežali.

In čeprav gre za naraven proces in je popolnoma običajno, da na svojem telesu opaziš določene spremembe, lahko te zelo hitro znižajo tvojo samozavest in kakovost tvojega življenja.

Še posebej takrat, ko se znaki staranja na tvojem telesu pojavijo veliko prej kot pri večini tvojih vrstnikov.

To spoznanje te seveda močno razjezi.

Te pa hkrati opomni tudi na večkrat spregledano dejstvo.

Leta še zdaleč niso edini dejavnik, ki vpliva na tvoj videz, počutje in kakovost življenja.

To pa zato, ker obstaja pet bistveno bolj usodnih elementov, ki te ekspresno postarajo.

In ne pozabi, da je teh pet del tvojega vsakdana izključno po tvoji krivdi.

Zato je nujno, da se čim prej odzoveš, se izogneš tem nevarnim dejavnikom ter se v svojem telesu spet počutiš fit, samozavestno in mladostno.

Zmagovalna strategija je naslednja …

Večina tkiv, ki neposredno vplivajo na tvoj videz in počutje, pa tudi koža, lasje, nohti, sklepi in mišice so v tesni povezavi z najbolj zastopano beljakovino v tvojem telesu, imenovano kolagen.

Ta osnovni in nepogrešljivi gradnik tvojemu telesu daje strukturo, obliko in poskrbi, da so vse stvari na svojem mestu.

POSLEDICE KOLAGENSKEGA PRIMANJKLJAJA

Če dopustiš in se ujameš v past kolagenskega primanjkljaja, pa nastopijo številne neprijetne posledice, kot so:

gube ,

, povešena koža ,

, ohlapna lica ,

, prepustna črevesna stena ,

, boleči sklepi ,

, vse redkejši lasje in

in krhki nohti.

In to samo zato, ker popusti osnovna struktura.

Za lažjo predstavo si kolagen lahko zamisliš kot zelo dolgo verigo.

Osnovni členi, ki sestavljajo to beljakovinsko strukturo, so aminokisline, ki jih s hrano vneseš v svoje telo.

Te organizem v fazi sinteze združi in jih posreduje na mesta, kjer je struktura osnovnega tkiva oslabljena (koža, nohti, sklepi ...).

In čeprav je tvoj organizem z leti sposoben tvoriti vse manj kolagena, to še zdaleč ni glavni razlog, da ti že pri svojih štiridesetih, petdesetih ali šestdesetih opaziš očitne znake staranja.

Zapomni si, da so ti znaki v veliki meri posledica nevarnih pritiskov, ki jih s svojim življenjskim slogom ustvarjaš na kolagensko strukturo.

In tako kot vsaka veriga tudi kolagenska pod pretiranim pritiskom popusti oziroma se raztrga in tako izgubi svojo izjemno moč ter funkcionalnost.

PRIKRITI UBIJALCI KOLAGENA

Zato si poglejva, katerih pet prikritih ubijalcev kolagena je za tvoj videz in počutje najbolj nevarnih.

UBIJALEC #1 - UŽIVANJE ENOSTAVNIH SLADKORJEV

Marsikdo je zelo presenečen, ko spozna resnico, povezano z uživanjem enostavnih sladkorjev.

To pa zato, ker edina težava ob čezmernih količinah še zdaleč niso samo nakopičene odvečne maščobe.

Prav tako ogromno težavo predstavljajo vse bolj očitni znaki staranja.

Kadar je sladkorja v tvojem krvnem obtoku preveč, ta nenehno opreza za plenom.

In med najbolj ogroženimi so prav beljakovine, se pravi tudi kolagen.

Te sladkor zavzame oziroma se nanje prilepi, kar močno oslabi njihovo strukturo in delovanje.

Gre za tako imenovani proces glikacije, ki lahko neprestano pospešuje proces staranja, pa se tega sploh ne zavedaš.

Da se izogneš neprijetnim posledicam, ti seveda s svojega jedilnika ni treba popolnoma črtati vseh sladkih prigrizkov.

Lahko se občasno posladkaš in nagradiš.

Je pa zaželeno, da čim bolj omejiš vnos živil, kot so:

kruh,

čips,

pica,

testenine,

sirupi (javorjev, koruzni ...),

sladkarije,

sladke, gazirane pijače,

različna peciva in

hitra prehrana.

UBIJALEC #2 - PRETIRANO IZPOSTAVLJANJE SONCU

V nasprotju s prvim ubijalcem naslednji z današnjega seznama zaloge kolagena napade prek največjega organa tvojega telesa – kože.

Gre za tako imenovane sončne žarke UVA. Te strokovnjaki štejejo med najbolj usodne in nevarne dejavnike, ki vplivajo na tvoj videz in počutje.

Ti namreč na zelo tih in prikrit način pospešijo proces fotostaranja, ki svoje krute posledice pokaže z usodnim zamikom.

To pa zato, ker se organizem v začetni fazi še lahko uspešno upira prostim radikalom, ki so stranski produkt tega nevarnega procesa.

Čez čas, ko količina teh nevarnih razbojnikov močno naraste, pa obrambni ščit preprosto popusti, prosti radikali pa napadejo in poškodujejo številne beljakovine, med drugim tudi kolagen.

To je glavni razlog, da imajo posamezniki, ki se pretirano izpostavljajo sončnim žarkom, suho, ohlapno in izrazito postarano kožo.

UBIJALEC #3 - KAJENJE

Če zmerne količine sladkorja in sončnih žarkov naše telo lahko predela brez negativnih posledic na delež kolagena, pa za ubijalca številka tri to zagotovo ne velja.

Kajenje je namreč navada, ki ne glede na pogostost dobesedno uniči tvoje telo in kožo ter te izredno postara.

Podočnjaki, gube ob ustnicah in očeh, povešena lica, podbradek …

Vse to so moteči "dodatki", ki že zelo zgodaj razjezijo večino kadilcev, kar pa sploh ni presenetljivo.

Poleg tega, da nikotin negativno vpliva na pretok krvi po telesu in s tem onemogoči nemoteno oskrbo celic s snovmi, ključnimi za hitro regeneracijo, izredno upočasni sintezo svežega kolagena.

To pa pomeni, da je primanjkljaj med proizvedenim kolagenom in količinami, ki jih naše telo dejansko potrebuje, bistveno večji – in to izključno po lastni krivdi.

UBIJALEC #4 - UŽIVANJE ALKOHOLA

To pa velja tudi za četrto nevarno razvado.

Ni treba posebej poudarjati, kako nevarno za tvoje telo in počutje je pogosto uživanje alkohola.

Vseeno pa ne pozabi, da tudi občasno uživanje te substance lahko pusti neprijetne posledice na tvojem videzu.

Posledice so še posebej hude, če govoriva o daljšem časovnem obdobju.

Alkohol namreč negativno vpliva na delež vitamina A, kar posledično upočasni nastajanje kolagena.

Že res, da gre v osnovi za beljakovino, sestavljeno iz osnovnih enot – aminokislin, kar pa ne pomeni, da so te edine, ki so pri sintezi vključene. Pri tvorbi kolagena sodelujejo tudi preostala hranila, zato je zelo pomembno, da so ta na voljo v zadostnih količinah, sicer se lahko zelo hitro zgodi, da je proces slabši, kot bi lahko bil, in primanjkljaj je zato toliko bolj nevaren.

UBIJALEC #5 - POMANJKANJE KLJUČNIH AMINOKISLIN

No, od vseh nevarnih dejavnikov, ki jih danes izpostavljava, pa je prav ubijalec številka pet daleč najbolj razširjen.

In to je splošno pomanjkanje ključnih aminokislin.

Točno tistih, ki so pri tvorbi kolagena najbolj zastopane.

To so:

prolin ,

, glicin ,

, glutamin in

in arginin.

Te sicer lahko v svoje telo vneseš z živili, kot so:

losos ,

, pusta govedina ,

, piščančje meso in

in jajca,

kar pa je velikokrat precejšen izziv.

Predvsem zato, ker je življenjski slog vse bolj pester, in zgodi se, da občasno pozabimo na to, kako pomembna je uravnotežena in raznolika prehrana.

Prav tako kakovost živil iz leta v leto strmo pada, zato je organizmu še toliko težje zagotoviti vsa potrebna hranila in hitro se ujamemo v past kolagenskega primanjkljaja.

Zato je izredno pomembno, da čim prej narediš dve ključni potezi.

Prva je seveda ta, da svoj življenjski slog postopoma očistiš najbolj usodnih ubijalcev kolagena.

Kot sva omenila, pazi pri uživanju sladkorja in alkohola, če kadiš, to navado čim prej opusti, se zaščiti, ko si na soncu, ter razmisli, kako bi bil tvoj jedilnik lahko bolj raznolik in uravnotežen.

Še pomembneje pa je, da takoj ukrepaš in izkoristiš potencial, ki ga v sebi skriva poteza številka dve.

Je namreč tista, zaradi katere bodo tvoje zaloge kolagena konkretno poskočile – in to v najkrajšem mogočem času.

HIDROLIZIRAN KOLAGEN V PRAHU

To ti lahko uspe ob rednem uživanju hidroliziranega kolagena v prahu, ki velja za najbolj učinkovito rešitev, saj se lahko pohvali z izredno visoko absorpcijo.

Zato ne preseneča podatek, da ta rešitev prinese vrhunske rezultate, pa čeprav gre za navado, ki ti ne vzame več kot 30 sekund dnevno.

Govoriva o:

napeti in sijoči koži ,

, gostih laseh ,

, zdravih sklepih ,

, močnih nohtih in

in pozitivnem vplivu na delež mišične mase.

Brez kančka dvoma so to rezultati, ki močno dvignejo kakovost tvojega življenja in poskrbijo, da zaživiš življenje, ki si ga zaslužiš.

Če o tem ključnem gradniku želiš izvedeti še več, hitro klikni na spodnjo povezavo in si preberi še preostale informacije, ki so dodaten dokaz, da se moraš kolagenskemu primanjkljaju obvezno izogniti. https://www.popolnapostava.com/kolagen/

Naročnik oglasne vsebine je VAL SKUPINA D.O.O.