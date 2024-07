Pasti neustrezne fizioterapije. Kdaj ukrepati?

Rama predstavlja enega najpomembnejših in najbolj kompleksnih sklepov v našem telesu. Njena dobra funkcionalnost je ključna za številne vsakodnevne dejavnosti, od preprostih gibov, kot je oblačenje, do zahtevnih športnih gibanj.

Zaradi svojega velikega obsega gibljivosti in raznolikih funkcij, ki jih lahko opravlja, je rama pogosto podvržena poškodbam in degenerativnim spremembam, ki jih uspešno zdravimo z artroskopijo in primerno rehabilitacijo.

Specialistična rehabilitacija po artroskopiji ramenskega sklepa je ključnega pomena za povrnitev gibljivosti, moči in funkcionalnosti vašega ramena. V nadaljevanju vam razkrivamo pot do uspešnega okrevanja v Kliniki Medicofit.

Foto: Medicofit

Kdaj je potrebna artroskopija rame?

Za dobro stabilnost ramenskega sklepa skrbijo različne mišice in kite, zlasti mišice rotatorne manšete (supraspinatus, infraspinatus, teres minor in subscapularis). Odgovorne so za dinamično stabilnost in nadzor nad gibi rame.

Poleg mišic so pomembni tudi ligamenti in sluzniki, ki med gibanjem zmanjšujejo trenje ter na ta način kite in mišice ščitijo pred poškodbami.

Kljub svoji prilagodljivosti in funkcionalnosti je ramenski sklep zaradi svoje kompleksnosti pogosto izpostavljen različnim težavam. Poškodbe rotatorne manšete, izpahi, vnetja in degenerativne spremembe so pogoste težave, ki lahko močno vplivajo na kakovost življenja posameznika.

Za napredno kirurško metodo pri reševanju težav v rami velja artroskopija, ki predstavlja minimalno invaziven kirurški postopek, ki se uporablja za diagnosticiranje in zdravljenje težav v ramenskem sklepu. Pogosto se uporablja za zdravljenje različnih bolezenskih stanj ramenskega sklepa, vključno z: poškodbo rotatorne manšete,

burzitisom,

artrozo in

kalcinacijami v tetivah. Po posegu je potrebna specializirana rehabilitacija z namenom obnovitve polne funkcionalnosti ramena in preprečitve ponovne poškodbe.

Foto: Medicofit

Brez ustrezne rehabilitacije je uspešnost posega zelo nizka, saj le s strukturiranim okrevanjem obnovimo gibljivost ramenskega obroča, okrepimo ramenske mišice, preprečimo razvoj kronične bolečine in povrnemo funkcionalnost.

Ustrezna rehabilitacija torej ne vpliva le na fizično okrevanje, temveč tudi na splošno kakovost življenja po operaciji.

Če vas zanima, kaj lahko pričakujete v poteku rehabilitacije in na kakšen način jo izvajamo v klinki Medicofit, ste našli pravi naslov, saj vam v nadaljevanju postrežemo z najpomembnejšimi informacijami. Naročite se na pregled v kliniki Medicofit tukaj.

Kako poteka rehabilitacija po artroksopiji rame?

Specializirana rehabilitacija po artroskopiji rame je ključnega pomena za uspešno okrevanje in obnovitev popolne funkcionalnosti sklepa.

Cilji fizioterapije, ki jo izvajamo v naši Kliniki Medicofit, so prilagojeni posamezniku glede na vrsto poškodbe, obseg operacije in splošno zdravstveno stanje pacienta. Po artroskopiji vam omogočimo zmanjšanje bolečine, obnovo gibljivosti, krepitev mišic, izboljšanje stabilnosti, obnovo funkcionalnosti ter izboljšanje propriocepcije.

Proces rehabilitacije je razdeljen na več faz, od katerih ima vsaka specifične cilje in pristope.

Začetna faza (0–2 tedna po operaciji)

V začetni fazi rehabilitacije je glavni poudarek na zaščiti operiranega območja in zmanjšanju bolečine v rami ter otekline. Pacientom priporočamo uporabo opornice za imobilizacijo rame, da preprečimo nepotrebne premike in s tem omogočimo hitrejše celjenje.

Prizadeto območje tudi večkrat na dan hladimo, kar pomaga zmanjšati vnetje in bolečino. Za preprečevanje togosti sklepa izvajamo tudi pasivne raztezne vaje za ramo.

Ali ste vedeli, da v Kliniki Medicofit uporabljamo le najsodobnejše fizioterapevtske naprave? Izvajamo terapije, kot so terapija TECAR Wintecare, laser SUMMUS, ultrazvočna terapija SIXTUS, visokotonska elektroterapija HiTop in udarni globinski valovi ESWT.

S terapijami uspešno zmanjšamo bolečine po operaciji in pospešimo naravne procese celjenja, kar pripomore k hitrejši rehabilitaciji.

Foto: Medicofit

Zgodnja faza mobilizacije (2–6 tednov po operaciji)

V drugi fazi postopoma obnavljamo gibljivost sklepa in začnemo spodbujati aktivne gibe brez obremenitve. Postopoma uvajamo tudi aktivno asistirane gibe.

Pomembno je tudi izvajanje nežnih izometričnih vaj za krepitev mišic okoli ramenskega sklepa in izboljšanje stabilnosti lopatice z namenom priprave rame na kasnejše, intenzivnejše vaje.

Vmesna faza (6–12 tednov po operaciji)

Nadaljujemo vaje za obnovo gibljivosti ter povečujemo moč in vzdržljivost mišic. Aktivne raztezne in krepilne vaje postajajo intenzivnejše, uvajajo se lahke uteži in elastični trakovi za krepitev mišic rotatorne manšete in drugih stabilizatorjev ramena.

Dodatno se izvajajo še vaje za izboljšanje stabilnosti in koordinacije, s čimer ramenski sklep pripravimo na zahtevnejše obremenitve, ki sledijo v kasnejših fazah obravnave.

Pozna faza (3–6 mesecev po operaciji)

Naš cilj v tej fazi je predvsem popolna obnova gibljivosti in moči ter priprava na vrnitev k običajnim aktivnostim in športu. Krepilne vaje postajajo intenzivnejše in vključujejo športno specifične elemente.

Prav tako se izvajajo funkcionalne vaje, ki simulirajo vsakodnevne dejavnosti in športne gibe.

Foto: Medicofit

Faza vračanja k športu (šest mesecev in več po operaciji)

V fazi vračanja v šport se osredotočamo na pripravo pacienta na varno in učinkovito udeležbo v športnih dejavnostih. Pomembno je postopno uvajanje naprednih športnospecifičnih vaj, ki simulirajo gibe in zahteve izbranega športa.

Rehabilitacijski program tako vključuje intenzivnejše vaje za moč, vzdržljivost in koordinacijo, prilagojene individualnim potrebam in športnim zahtevam.

Redna ocena napredka pomaga terapijo tudi prilagajati glede na dosežene mejnike in cilje s poudarkom na preprečevanju ponovnih poškodb.

Kako lahko k uspešni rehabilitaciji pripomorete sami? Ker je uspeh rehabilitacije po artroskopiji rame v veliki meri odvisen od vas samih, vam predstavljamo glavne nasvete in smernice, na kakšen način lahko prispevate k uspešni in učinkovitejši rehabilitaciji vaše rame: Sledite navodilom in terapevtskemu načrtu: Upoštevajte navodila svojega fizioterapevta ali zdravnika glede predpisanih vaj, uporabe opornic ali drugih terapevtskih pripomočkov.

Upoštevajte navodila svojega fizioterapevta ali zdravnika glede predpisanih vaj, uporabe opornic ali drugih terapevtskih pripomočkov. Poslušajte svoje telo: Bodite pozorni na znake, kot so bolečina ali nelagodje med izvajanjem vaj. Če opazite kakršnekoli nenavadne simptome, se posvetujte s svojim fizioterapevtom ali zdravnikom.

Bodite pozorni na znake, kot so bolečina ali nelagodje med izvajanjem vaj. Če opazite kakršnekoli nenavadne simptome, se posvetujte s svojim fizioterapevtom ali zdravnikom. Privoščite si počitek: Po operaciji je pomembno, da si privoščite dovolj počitka in ne pretiravate z vadbo.

Po operaciji je pomembno, da si privoščite dovolj počitka in ne pretiravate z vadbo. Poskrbite za prehrano in hidracijo: Poskrbite, da uživate uravnoteženo prehrano, bogato z vitamini in minerali, ter zadostno količino tekočine.

Poskrbite, da uživate uravnoteženo prehrano, bogato z vitamini in minerali, ter zadostno količino tekočine. Ohranite pozitiven odnos in motivacijo: Rehabilitacija po operaciji lahko zahteva potrpežljivost in vztrajnost. Osredotočite se na napredek in dosežke, tudi če so ti majhni. Z aktivnim sodelovanjem in pravilnim pristopom lahko pacienti bistveno pripomorejo k uspešni rehabilitaciji po artroskopiji ramenskega sklepa ter pospešijo svoje okrevanje. Ker imamo v Kliniki Medicofit z rehabilitacijo večletne izkušnje, vam svetujemo, da si termin pri nas zagotovite še danes!



Naročite se na pregled.

VIRI

Kim H, Lee S. Postoperative Rehabilitation Protocol Following Arthroscopic Rotator Cuff Repair: A Prospective Single-Arm Pragmatic Interventional Study. Medicina (Kaunas). 2022 May 28;58(6):729. doi: 10.3390/medicina58060729. PMID: 35743992; PMCID: PMC9227479.

van der Meijden OA, Westgard P, Chandler Z, Gaskill TR, Kokmeyer D, Millett PJ. Rehabilitation after arthroscopic rotator cuff repair: current concepts review and evidence-based guidelines. Int J Sports Phys Ther. 2012 Apr;7(2):197-218. PMID: 22530194; PMCID: PMC3325631.

Crimmins IM, Mulcahey MK, O'Brien MJ. Diagnostic Shoulder Arthroscopy: Surgical Technique. Arthrosc Tech. 2019 Apr 11;8(5):e443-e449. doi: 10.1016/j.eats.2018.12.003. PMID: 31194077; PMCID: PMC6551420.

Yi A, Villacis D, Yalamanchili R, Hatch GF 3rd. A Comparison of Rehabilitation Methods After Arthroscopic Rotator Cuff Repair: A Systematic Review. Sports Health. 2015 Jul;7(4):326-34. doi: 10.1177/1941738115576729. PMID: 26137178; PMCID: PMC4481677.