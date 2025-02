Vloga fizioterapije pri obvladovanju osteohondroze

Osteohondroza pogosto ostane neopažena ali napačno razumljena, dokler ne povzroči resnejših omejitev v vsakodnevnem življenju. Gre za degenerativno bolezen, ki prizadene medvretenčne diske in lahko vodi v bolečine, otrdelost ter zmanjšano gibljivost. Običajno se razvija postopoma in prizadene tako mlajše kot tudi starejše posameznike. Ker se lahko pojavi v kateremkoli delu hrbtenice, je ni vedno lahko diagnosticirati. Ključno komponento pri njenem zdravljenju in preprečevanju napredka igrajo fizioterapija, terapevtske vaje in mobilizacijske tehnike.

Kaj je osteohondroza in zakaj je pomembno pravočasno ukrepati?

Osteohondroza je bolezen hrbtenice , pri kateri pride do degeneracije medvretenčnih diskov. Zanjo sta značilna zoženje prostorov med vretenci in tvorba izrastkov – sindezmofitov in spondilofitov. Gre za kronično stanje, ki lahko povzroči bolečine, omejeno gibljivost in celo okvaro živčnih korenin.

Čeprav je osteohondroza pogostejša pri starejših, jo zasledimo tudi pri mlajših posameznikih.

Ali ste vedeli, da se lahko osteohondroza pojavi celo pri mladostnikih? Pri otrocih se pojavi v drugačnih oblikah in ne zgolj v hrbtenici. Morda ste slišali za Perthesovo bolezen ali Osgood-Schlatterjevo bolezen, ki se običajno pojavita v obdobju hitre rasti.

Bolezen se začne s slabšo prekrvavitvijo določenega dela vretenc, ki je pogosto posledica nepravilne obremenitve hrbtenice. Kosti postajajo vedno bolj porozne in oslabljene. Sčasoma telo poskuša nadomestiti to oslabitev s tvorbo nove kostnine, ki pa se pogosto razrašča agresivno in neenakomerno ter prispeva k bolečinam in omejeni gibljivosti, zlasti če pritiskajo na živčne korenine

Zgodnja diagnoza in ustrezno zdravljenje sta ključna za preprečevanje napredovanja bolezni in zmanjšanje tveganja za hujše zaplete, kot so hernija diska, spinalna stenoza ali kronične bolečine. Brez ustrezne terapije se simptomi lahko sčasoma poslabšajo, kar vodi v zmanjšano kakovost življenja.

Vzroki za nastanek in dejavniki tveganja

Foto: Medicofit

Osteohondroza se razvije zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na hrbtenico. Glavni razlog je staranje, saj se medvretenčni diski sčasoma tanjšajo, izgubljajo prožnost in slabše absorbirajo obremenitve. To povečuje tveganje za degenerativne spremembe.

K njenemu razvoju prispevajo tudi: pomanjkanje telesne aktivnosti , ki oslabi mišice hrbtenice, povzroči neravnovesje stabilizacije in zmanjša prekrvavitev diskov, ki se prehranjujejo le med gibanjem,

, ki oslabi mišice hrbtenice, povzroči neravnovesje stabilizacije in zmanjša prekrvavitev diskov, ki se prehranjujejo le med gibanjem, nepravilna telesna drža , še posebej pri ljudeh, ki dolge ure preživijo v prisilnih položajih, kot so sedenje, stoja ali dolgotrajno sklanjanje,

, še posebej pri ljudeh, ki dolge ure preživijo v prisilnih položajih, kot so sedenje, stoja ali dolgotrajno sklanjanje, pogosto dvigovanje težkih bremen lahko pospeši degeneracijo medvretenčnih diskov, zlasti ko to poteka nepravilno in se na določene dele hrbtenice ustvarja prekomeren pritisk,

lahko pospeši degeneracijo medvretenčnih diskov, zlasti ko to poteka nepravilno in se na določene dele hrbtenice ustvarja prekomeren pritisk, pretekle poškodbe hrbtenice , kot so udarci, padci ali nepravilno zdravljene poškodbe lahko povzročijo trajne spremembe v strukturi hrbtenice, kar lahko vodi v večjo dovzetnost za nadaljnje degenerativne procese,

, kot so udarci, padci ali nepravilno zdravljene poškodbe lahko povzročijo trajne spremembe v strukturi hrbtenice, kar lahko vodi v večjo dovzetnost za nadaljnje degenerativne procese, genetske predispozicije.

Zanimivo je, da lahko osteohondroza poteka tudi brez simptomov – pri nekaterih ljudeh slikovne preiskave pokažejo številne izrastke, vendar ti ne povzročajo težav, če ne pritiskajo na živčne strukture. To pomeni, da lahko bolezen napreduje tiho, dokler ne doseže stopnje, ko povzroči resnejše funkcionalne omejitve. Zato je pomembno pravočasno prepoznati prve znake osteohondroze in ukrepati z ustreznimi terapevtskimi metodami.

Običajno se začne kot blago nelagodje v hrbtu

Mnogi nelagodje v hrbtu pripisujejo utrujenosti ali staranju. Sčasoma se simptomi lahko stopnjujejo, bolečina postane stalna, lahko seva v okončine, pojavi se občutek otrdelosti, zmanjša se gibljivost hrbtenice in v nekaterih primerih lahko pride celo do utesnitve živcev, kar povzroči mravljinčenje in mišično oslabelost. Če se degeneracija ne zaustavi pravočasno, lahko privede do zapletov, kot so hernija diska, spinalna stenoza ali celo trajne degeneracije .

Sodobne rehabilitacijske metode, ki vključujejo individualizirane terapevtske vaje, manualne tehnike in najnovejše fizioterapevtske pristope , omogočajo učinkovito upočasnitev degenerativnih procesov in lajšanje bolečin. Z ustreznim zdravljenjem je mogoče preprečiti potrebo po operaciji in ohraniti kakovost življenja brez nepotrebnih omejitev.

Osteohondroza se razvija v več stopnjah

Na začetku so spremembe v hrbtenici skoraj neopazne, saj degeneracija diskov poteka počasi. V prvi fazi je bolečina redka ali blaga ter se pojavi le ob večjih telesnih naporih ali dolgotrajnem obremenjevanju hrbtenice. Oseba morda občuti le občasno nelagodje, ki ga pogosto pripiše utrujenosti ali napačni drži, zato v tej fazi redko poišče strokovno pomoč.

V drugi fazi bolezni začne hrustanec postopoma propadati, lahko se pojavlja utesnitev živcev ali krvnih žil. Bolečina je vse pogostejša oz. je lahko stalno prisotna že pri opravljanju preprostih opravil. Ko bolezen napreduje v tretjo fazo, postanejo degenerativne spremembe bolj izrazite. Hrbtenica izgubi svojo naravno obliko in stabilnost, kar lahko vodi do vidne ukrivljenosti. Bolečina postane stalna in intenzivnejša, zlasti po naporu.

V četrti fazi osteohondroze postanejo patološki procesi v hrbtenici nepovratni. Kostni izrastki in degeneracija diskov so že močno napredovali. Bolečina je stalna in pogosto intenzivna, pri nekaterih bolnikih se pojavijo tudi težave z osnovnimi gibi in vsakodnevnimi aktivnostmi. V tej fazi so lahko simptomi tako resni, da vplivajo na kakovost življenja, omejitve pri gibanju pa so izrazite.

Ker osteohondroza napreduje postopoma, je pomembno, da jo prepoznamo v zgodnejših fazah in začnemo zdravljenje, preden bolezen napreduje. Z ustrezno fizioterapijo je mogoče upočasniti degenerativne procese, zmanjšati bolečino ter izboljšati funkcionalnost hrbtenice, kar pomembno vpliva na splošno kakovost življenja.

Kako poteka diagnostika osteohondroze?

Foto: Medicofit

Za natančno diagnosticiranje osteohondroze so potrebne slikovne preiskave, kot so rentgen, magnetna resonanca ali CT. Poleg slikovne diagnostike zdravnik opravi klinični pregled, s katerim oceni gibljivost hrbtenice, prisotnost bolečine in morebitno prizadetost živčnih struktur. Po potrebi naredijo tudi laboratorijske teste, da izključijo možnost drugih vzrokov bolečin v sklepih ali hrbtenici.

Le pravočasna diagnostika omogoča učinkovito načrtovanje zdravljenja in preprečuje napredovanje bolezni.

Kako bolezen zdravimo? Fizioterapija je bistvena pri celostnem zdravljenju osteohondroze, saj prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter upočasnjuje napredovanje bolezni. V kliniki Medicofit se s prilagojenim terapevtskim pristopom osredotočajo na zmanjšanje bolečin v hrbtu in povečanje gibljivosti prizadetega dela hrbtenice, kar omogoča hitrejše okrevanje in boljšo funkcionalnost. Zdravljenje se začne z diagnostično terapijo, ki že ob prvem obisku združuje temeljit pregled in uporabo sodobnih fizioterapevtskih metod za učinkovito obvladovanje simptomov. Poseben poudarek namenjajo terapevtskim vajam in mobilizacijskim tehnikam, ki pomagajo izboljšati gibljivost hrbteničnih sklepov ter okrepiti šibke mišice v prizadetem območju. Cilj sodobnih rehabilitacijskih metod je izogniti se operaciji in vzpostaviti funkcionalnost hrbtenice s pravilnim zdravljenjem.

Foto: Medicofit

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave osteohondroze

Degenerativne spremembe hrbtenice so zelo pogost razlog za obiska fizioterapevta. V kliniki Medicofit se letno srečajo z več kot tristo primeri bolečine v hrbtenici, ki je posledica osteohondroze. Tako je specialiste fizioterapije obiskala tudi pisarniška delavka, 49-letna Barbara, ki je imela močne bolečine v vratnem in ledvenem delu hrbtenice.

Čeprav je Barbara zelo športno aktivna, saj redno kolesari, plava in hodi v fitnes, pa so ji omenjene bolečine močno poslabšale kakovost življenja. Zelo pogosto je imela tudi glavobole. Predhodno je opravila MR-preiskavo tako cervikalne kot lumbalne hrbtenice – obe preiskavi sta pokazali od blage do zmerne degenerativne spremembe brez kompresij živčnih struktur.

Uvodni diagnostični pregled je razkril izravnano tako cervikalno kot ledveno lordozo in povišan tonus paraspinalnih mišic, predvsem desnostransko. Gibljivost vratne hrbtenice je bila minimalno omejena, medtem ko so gibi v ledveni hrbtenici sprožili bolečine. Nevrološki testi so bili negativni.

Specialist fizioterapevt je indiciral 15-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje, ki je vključevalo več fizikalnih agensov – terapijo TECAR, radialne udarne valove in lasersko terapijo. Za sproščanje paravertebralne muskulature so se izvajale specialne manualne tehnike.

Primerna in posamezniku prilagojena telesna vadba ima zelo pomembno vlogo v obravnavi osteohondroze. V ta namen se je izvajala specialna fizioterapevtska vadba za krepitev globokih stabilizatorjev, v drugi fazi zdravljenja pa še napredna kineziološka vadba za doseganje popolne simetrije med mišičnimi skupinami.

Močna bolečina se je občutno zmanjšala že po treh obravnavah. Še pred koncem terapij je gospa poročala o redkejšem pojavljanju glavobolov, kar jo je zelo veselilo. Končno vrednotenje stanja je pokazalo zadovoljivo mišično moč, ki je pomembna pri dolgoročni odpravi simptomov. Gospa Barbara je ob koncu terapij izrazila izjemno zadovoljstvo, saj so bolečine v celoti izginile.

Foto: Medicofit

Kako lahko osteohondrozo preprečimo?

Za ohranjanje zdravja hrbtenice in zmanjšanje tveganja za nastanek te bolezni lahko marsikaj naredimo sami. Eden najpomembnejših dejavnikov pri preprečevanju osteohondroze je ohranjanje pravilne telesne drže tako med sedenjem in sklanjanjem kot dvigovanjem težkih bremen. Pomembna je tudi redna telesna vadba, ki krepi mišice hrbta in jedra in tako poveča stabilnost trupa in hrbtenice.

Uživanje hrane, bogate z vitaminom D, kalcijem, magnezijem in maščobnimi kislinami omega 3, pomaga pri ohranjanju zdravega hrustančnega tkiva in pomaga pri preprečevanju degeneracije hrbtenice. Z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo ohranjamo tudi primerno telesno težo in zmanjšamo pritisk na medvretenčne diske.

Za tiste, ki veliko časa preživijo sede, so pomembni redni odmori in raztezne vaje, ki pomagajo zmanjšati napetost in ohranjajo prožnost hrbtenice.

Pomemben dejavnik tveganja, na katerega pogosto pozabimo, je tudi kajenje. Opustitev kajenja lahko pomembno prispeva k dolgoročnemu zdravju kosti in hrustanca.