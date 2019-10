Odstranitev dioptrije – last minute cena

Si želite videti življenje jasneje in lepše? Izkoristite priložnost – zbiramo prijave, s katerimi lahko izkoristite še zadnje last minute cene, ki veljajo do zapolnitve kapacitet.

Razmišljate o tem, da bi si odstranili dioptrijo? Mesec december je pravi za odločitev, da dioptrijo tudi odstranite. Pripravili smo last minute cene za operacijo oči in sicer do zapolnitve kapacitet v mesecu decembru. Pozor! Detajlni pregled za odstranitev dioptrije je treba je opraviti čimprej.

S katero lasersko metodo lahko odstranite dioptrijo po "last minute" ceni?

V osnovi se operacije oči delijo na LASERSKO odstranitev dioptrije in pa odstranitev dioptrije z VGRADNJO LEČ.

Pri laserski odstranitvi dioptrije obstajajo tri glavne metode, ki se med seboj razlikujejo po invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja in ceni. Glavne laserske metode so PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND.

obstajajo tri glavne metode, ki se med seboj razlikujejo po invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja in ceni. Glavne laserske metode so PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND. Pri vgradnji/zamenjavi leč pa se metode delijo na vgradnjo ICL-leče in pa zamenjavo IOL-leče.

LAST MINUTE ceno v mesecu decembru je mogoče izkoristiti pri posegu odstranitve dioptrije z lasersko metodo ReLEx SMILE za paciente, mlajše od 43 let. Do nedavnega so bili namreč pacienti po 43. letu s starostno daljnovidnostjo izjema in niso bili primerni za lasersko operacijo oči. Za njih je zdaj na voljo laserska metoda odstranitve dioptrije PRESBYOND, ki jo je prav tako mogoče odpraviti po last minute ceni, in sicer do zapolnitve kapacitet v mesecu decembru.

Metoda ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (metoda 3. generacije) je zelo natančen, varen in neboleč laserski poseg za korekcijo dioptrije brez dolgotrajnega okrevanja in je primeren za mlajše paciente do 43. leta. Vid se začne vračati že takoj po operaciji in doseže 100-odstotno vidno ostrino, večinoma že v dveh dneh po operaciji.

Metoda ReLEx SMILE se v Sloveniji izvaja izključno v VIDIM Očesnem Centru v Celju. Več o laserski operaciji oči po metodi ReLEx SMILE, ki je marsikomu spremenila življenje na bolje, si lahko ogledate na VIDIMovi strani na Facebooku pod razdelkom "ocene", kjer so zadovoljni pacienti izkazali svojo hvaležnost ekipi VIDIM Očesnega Centra.

Metoda PRESBYOND

Starostna daljnovidnost ali t. i. presbiopija je normalen fiziološki pojav staranja leče, ki se pojavi med 43. in 55. letom starosti in se kaže s slabšo vidno ostrino na bližino. Lastna očesna leča izgubi prožnost in s tem se postopno manjša sposobnost prilagajanja – upogibanja leče za gledanje na bližino.

Laserska operacija PRESBYOND je najnovejša, edinstvena in trenutno edina učinkovita možnost laserske korekcije vida po 43. letu, ki poleg reševanja dioptrije na vse razdalje rešuje tudi starostno daljnovidnost. Edini v Sloveniji jo izvaja VIDIM Očesni Center v Celju!

Naročnik oglasnega sporočila je VIDIM Očesni Center.