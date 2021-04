Odpravite dioptrijo za 11 evrov na mesec! Končno brez očal.

Oglasno sporočilo

Kako odpraviti dioptrijo na obroke:

Določimo vam termin za celosten oftalmološki pregled.

Izveste, za katero metodo odprave dioptrije ste kandidat.

Prinesete nam osebni dokument in TRR-številko.

Poveste, na koliko mesečnih obrokov bi odplačevali, na 6, 12, 18, 24 ali 48, in jih plačujete po opravljenem posegu.

Plačate lahko tudi v enkratnem znesku po predračunu ali z gotovino na dan posega.

Plačilo je mogoče tudi delno po obrokih, delno z gotovino.

Ne samo, da so očala nadležna, tudi draga so. Leče z dodatki stanejo okoli 29 evrov mesečno, kar je 240 evrov letno. Precej stanejo redni pregledi, dodaten strošek je morebitna sprememba dioptrije. Po nekaterih izračunih v 40 letih za očala povprečno porabite 8.000, za leče pa 9.600 evrov. In dejstvo je, da imajo uporabniki leč praviloma tudi očala, tako da lahko zneska kar seštejete.

Denar in čas lahko prihranite z lasersko operacijo oči, ki danes ni več tako draga kot nekoč, vložek pa se hitro povrne. A pozor! Cene laserskih operacij med očesnimi centri so tako različne, da lahko za isto storitev ponekod plačate več kot trikrat več, so ugotovili v posredništvu Doktor 1A. Njihov izračun je natančen, saj so upoštevali končne cene operacij z morebitnim doplačilom pregledov.

Najdražje ni nujno najboljše

Poleg cene je seveda najpomembnejše, da so pacienti po operaciji zadovoljni s samo operacijo. Pri Doktor 1A zato primerjajo tudi zadovoljstvo pacientov nekaterih očesnih centrov. Preverjajo ga neposredno pri strankah, ki so operacijo dejansko že opravile. Tako dobijo vpogled v to, kako zadovoljni so pacienti pri posameznem očesnem centru.

Stranke pri Doktor 1A opozarjamo, naj bodo pazljive pri prepričevanju o najdražjih metodah. So res potrebne?

"Primerjava: če želite priti iz Ljubljane v Maribor na obisk k prijatelju, vam bo nekdo ponudil avto, drugi kolo, tretji tovornjak. Kolesa morda res ne boste izbrali, tovornjaka zagotovo ne, ker želite priti le na obisk. Morda bo najprimernejši avto. Zato pazite, da vam očesni centri ne bodo hoteli prodati 'tovornjaka', ki je precej dražji, a ga ne potrebujete. Avto bo povsem v redu in tudi precej cenejši. Zavedajte se, da smo v obdobju kapitalizma, kjer je dobiček žal večkrat glavno vodilo," je opozoril direktor Doktor 1A Aleš Povše.

Pri izbiri očesnega centra so pomagali tudi Ljubljančanki Mateji. "Presenečena nad vsemi koristnimi informacijami zaposlene v Doktor 1A in možnostmi določenih ugodnosti sem se odločila za lasersko odpravo dioptrije." Operirali so jo v Zagrebu. "Navdušena nad strokovnostjo, prijaznostjo in uspešnim posegom prav vsem priporočam, naj se obrnejo na podjetje Doktor 1A. Pri svojih 53 letih vam z največjim veseljem sporočam, da res vidim in ne potrebujem več očal," je sporočila.

