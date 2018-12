Odprava dioptrije - kako zbrati pogum?

Si predstavljate, kako bi bilo za spremembo popiti čaj ali kavo brez megle pred očmi? Ali s prijatelji uživati v kuhanem vinu v prazničnem decembru? Vsi, ki uporabljate očala, veste, o čem govorimo. In poznane so vam situacije pitja vročih napitkov in zarošenih očal.

Očala pa se zelo rada zarosijo tudi v drugih primerih, kot je prehod iz hladnih v tople, ogrevane prostore. Zakaj bi morali svet gledati skozi meglo, če za to ni nobene potrebe?

Zagrebška Poliklinika Bilić Vision za oftalmologijo in ortopedijo je številka ena za vse, ki imate težave z vidom ali se želite rešiti dioptrije s pomočjo laserja. Če se boste pri njih v decembru odločili za odpravo dioptrije, boste še prihranili, saj so cene vseh metod znižali za 266 evrov. Izkoristite ugodno ponudbo, ki so jo za vas pripravili v Polikliniki Bilić Vision. Kontaktna številka, na katero lahko pokličete vsak delovnik med 8. in 18. uro, je 041 440 905. Lahko se naročite tudi prek spleta na povezavi: naročilo na pregled.

V Polikliniki Bilić Vision opravljajo številne najkakovostnejše storitve – od diagnostike do najbolj zapletenih operacijskih posegov. Zahvaljujoč odličnosti strokovnega tima in vrhunski tehnologiji, v polikliniki vsak dan opravijo več deset laserskih korekcij vida, po čemer je poliklinika znana tudi zunaj hrvaških meja. Več kot 70 tisoč zadovoljnih pacientov, od katerih jih je več kot 70 odstotkov prišlo po priporočilu, je zagotovilo za vrhunsko raven storitve in ugled, ki ga ta ustanova uživa zaradi svojega profesionalnega dela in pristopa do pacientov.

Dr. sc. Nadežda Bilić, ustanoviteljica poliklinike, spada med najbolj cenjene oftalmologinje v regiji ter je prva ženska refraktivna kirurginja na Hrvaškem. Svoje znanje o oftalmologiji je pridobivala na Hrvaškem in v uglednih klinikah po svetu. Vsako leto se udeležuje svetovnih kongresov oftalmologije, kjer tudi predava.

Lasersko odstranjevanje dioptrije – hiter in neboleč poseg, ki vam bo spremenil življenje

Osebe, ki so jim z laserjem korigirali ostrino vida, pravijo, da jim je ta kratka in neboleča operacija spremenila življenje. Zaradi nje živijo lažje, brez očal ali kontaktnih leč, hitro so pozabljene tudi težave ob vstavljanju in odstranjevanju leč, možnosti vnetja in alergij ter stalne omejitve vida.

Odstranjevanje dioptrije s pomočjo laserja excimer se izvaja že več kot 20 let, s sodobno metodo LASIK oziroma z metodo laserskega odstranjevanja dioptrije pa je v svetu operiranih že več kot 40 milijonov ljudi. Dr. Bilićeva pravi, da ni nobenega razloga za strah, ker je metoda neboleča in zanesljiva, kratkotrajna, okrevanje je hitro, traja le nekaj dni.

Pacient dobi natančna navodila glede priprave za operacijo že pri pregledu, s katerim se točno ugotovi, kdo je dober kandidat za operacijo in kdo ni. Po operaciji lahko pacient takoj odide domov, pri čemer mora oči zavarovati s sončnimi očali. Možni so tudi zapleti, vendar v odstotku, ki je manjši od ena, če pa do tega pride, so vsi zapleti rešljivi.

Največ strank po priporočilu

V Polikliniki Bilić vsakega pacienta obravnavajo individualno ter se mu v celoti posvečajo ter ga z vso strokovnostjo vodijo skozi vse faze zdravljenja – od prvega prihoda v ustanovo do zadnjega, po katerem pacienti odhajajo zadovoljni z odličnim vidom, ki jim v naslednjih letih neizmerno izboljša kakovost življenja.

Zaradi navedenega je na tisoče oseb izkazalo Polikliniki Bilić Vision svoje zaupanje, s čimer so postali del velike družine zadovoljnih pacientov Bilić Vision.

Od več kot sto tisoč pacientov, ki so prišli v Polikliniko Bilić Vision v Zagreb, jih je kar 70 odstotkov prišlo po priporočilu, kar potrjuje zadovoljstvo pacientov, ki se zdravijo v Polikliniki Bilić Vision.

Po priporočilu pa je za očesno kliniko v zagrebški prestolnici izvedel tudi znani radijski voditelj Klemen Bunderla, ki se je pred tremi leti v polikliniko Bilić podal na odpravo dioptrije. Z njim smo se nedavno odpravili na rutinski pregled ter preverili, kako se je navadil na življenje brez očal. Preverite v videu:

O strahu in o pomislekih pred lasersko odpravo dioptrije smo se pogovarjali z dr. sc. Nadeždo Bilić iz Poliklinike Bilić Vision, ki je ena od začetnic metode laserske odprave dioptrije na Hrvaškem. V 12-letnem obdobju je s svojimi odličnimi izkušnjami uspešno operirala več kot 12 tisoč pacientov, in to brez kakršnihkoli zapletov.