Oasis Dental: vse zobozdravstvene storitve na enem mestu

Nasmeh je ena izmed prvih stvari, ki jo opazimo pri človeku. Širok in lep nasmeh odraža samozavest, dobro voljo, srečo in zdravje. K skladnemu nasmehu prispeva veliko dejavnikov, predvsem oblika in barva zob, njihov položaj, harmonija z obraznimi linijami in toni ter zdrave dlesni. Pri preobrazbah nasmeha se lahko s pomočjo najrazličnejših tehnik lotijo reševanja številnih nepravilnosti in težav ter vam omogočijo nasmeh, ki si ga že od nekdaj želite.

Pri Oasis Dentalu vse storitve zobozdravstva izvajajo pod eno streho, kar je ključno za predvidljiv in uspešen rezultat, saj se vsakega primera lotijo celostno. Tako lahko za vsakega pacienta najdejo najustreznejšo rešitev, ki odgovarja njegovim željam in zmožnostim.

Kako poteka prvi pregled?

Foto: Oasis Dental Na prvem pregledu opravijo vsa potrebna rentgenska slikanja, naredijo fotografije in temeljito pregledajo stanje vaše ustne votline. Pregledu sledi pogovor, kjer ob fotografijah skupaj prediskutirate vaše največje težave ter prisluhnejo vašim željam. Predstavijo vam vse možnosti zdravljenja in razložijo potrebne postopke, odgovorijo na vsa vprašanja in skupaj oblikujete načrt dela, ki vas v najkrajšem mogočem času privede do želenih rezultatov.

Za preobrazbe nasmeha uporabljajo kombinacije različnih tehnik:

domače in ordinacijsko beljenje zob,

premiki zob z nevidnim zobnim aparatom Invisalign,

polnokeramične prevleke, delne prevleke in luske,

kompozitne dograditve zob – bonding,

prevleke in mostički na zobnih vsadkih.

Primer estetske preobrazbe nasmeha:

Foto: Oasis Dental

Foto: Oasis Dental Mlajši pacient ni bil zadovoljen z videzom svojega nasmeha. Motili sta ga predvsem oblika in barva zgornjih enk ter njun položaj, zaradi katerega je imel nekaj milimetrov širok razmak. Želel je spremeniti tudi barvo in obliko preostalih zob, ki so vidni pri nasmehu.

V takšnih primerih zgolj oskrba s prevlekami in luskami ne vodi v zadovoljiv estetski rezultat, saj bi sprednji enici postali preširoki, nasmeh pa neharmoničen. Zaradi položaja zob so se tako za začetek odločili za premike z zobnim aparatom Invisalign.

Foto: Oasis Dental Invisalign je vodilni sistem nevidnih zobnih aparatov na trgu. Omogoča odpravo manjših in večjih zobnih nepravilnosti, v primerjavi s klasičnimi zobnimi aparati pa to doseže hitreje ter je za uporabo mnogo bolj prijeten in praktično neviden. Sistem Invisalign je primeren tako za paciente, ki si želijo zgolj manjših popravkov rotiranih ali nagnjenih zob, kot tudi za tiste z večjimi nepravilnostmi.

Zobni aparat Invisalign je serija individualno izdelanih opornic, ki jih pacient nosi ves dan in vodi premike zob v končni položaj. S pomočjo dovršenega sistema in elementov na zobeh so ti premiki hitrejši in bolj predvidljivi kot pri uporabi klasičnih zobnih aparatov. Opornice so popolnoma snemljive, zaradi česar je izvajanje ustne higiene med terapijo v primerjavi s klasičnimi aparati bistveno lažje, posledično pa je tudi manj zapletov, kot so novonastali zobni kariesi ali vnetje dlesni.

Foto: Oasis Dental Posvet za Invisalign je v Oasis Dentalu brezplačen. Na posvetu naredijo fotografije in po potrebi tudi rentgenske slike, nato pa se skupaj pogovorite o stanju, možnostih in predvidenem trajanju terapije. Terapija z aparatom Invisalign je lahko samostojna ali pa del predpriprave pri preobrazbah nasmeha, s katero se doseže idealen položaj zob, ki ji potem sledijo še drugi postopki, kot so: - kompozitne dograditve posameznega zoba, - kompozitne dograditve več zob oziroma estetski bonding, - polnokeramične luske ali krone, - vstavitev zobnih vsadkov za nadomeščanje manjkajočih zob.

Foto: Oasis Dental Po končani ortodontski terapiji so zobje bili v položaju, ki je omogočil, da zobe pripravijo za luske in prevleke z minimalnim brušenjem.

Pacient si je želel za odtenek svetlejših prevlek. Da spodnji zobje ne bi preveč izstopali, so se pred končno oskrbo odločili še za beljenje spodnjih zob.

Foto: Oasis Dental V ordinaciji Oasis Dental izvajajo ordinacijsko beljenje oziroma vam pripravijo paket za domače beljenje. V obeh primerih gre za neinvaziven postopek, kjer z uporabo belilnih gelov zobem odvzamejo zabarvanja, ki so se z leti nabrala zaradi hrane, pijače ali cigaretnega dima. Strah pred snežno belim filmskim nasmehom je odveč, saj s postopkom beljenja zobem zgolj povrnejo njihovo naravno barvo in sijaj.

V večini primerov se pacienti odločijo za beljenje zob doma. V ordinaciji vam po skeniranju vaših zob izdelajo mehke opornice, ki se popolnoma prilegajo vašim zobem. Belilni gel doma enostavno nanesete v opornice, ki jih nosite ponoči. Beljenje zob tako poteka kar med spanjem in ne predstavlja nobene ovire v vašem vsakdanu. Rezultati so opazni že po prvem nanosu beljenja, beljenje pa v povprečju svetujejo sedem noči. Učinki takega beljenja so vidni leta.

Foto: Oasis Dental Prednost paketa za domače beljenje je, da lahko opornice shranite in barvo svojih zob ponovno osvežite, ko to želite.

Če si svetlejših zob želite pred pomembnim dogodkom (npr. poroko), a nimate dovolj časa za domače beljenje, pride v poštev ordinacijsko beljenje.

Ordinacijsko beljenje je postopek, kjer z uporabo gelov višje koncentracije dosežejo učinek svetlejših zob že pri enem obisku.

Foto: Oasis Dental Mlajši pacient je želel spremeniti tudi barvo in obliko preostalih zob, ki so vidni pri nasmehu.

Za dokončno oskrbo so se pri pacientu odločili za kombinacijo lusk in prevlek, ki so odlična rešitev za oskrbo zob, kjer manjka velik del zoba oziroma je zob precej poškodovan in oskrba z zalivko ni več primerna rešitev.

V Oasis Dentalu uporabljajo polnokeramične luske in prevleke. Vse prevleke so popolnoma brezkovinske in zato primerne tudi za estetsko najzahtevnejše primere, hkrati pa do zoba bolj prijazne, saj za njihovo izdelavo obrusijo bistveno manjši del zoba.

Uporaba sodobnih materialov in tehnik omogoča izjemno močno vezavo med prevleko in zobom, oskrba pa je zato dolgotrajnejša in z manj zapleti.

Pri izdelavi prevlek in lusk namesto klasičnih odtisnih materialov v Oasis Dentalu uporabljajo sodoben intraoralni skener, ki omogoča računalniško načrtovanje in modelacijo ter posledično izjemno natančno prileganje. Intraoralni skener omogoča tudi zelo natančno barvno imitacijo prevleke, ki so zato praktično neopazne.

Oglejte si, kako poteka intraoralno skeniranje s 3D skenerjem:

Pri estetskih preobrazbah nasmeha, kjer s prevlekami ali luskami oskrbijo več sprednjih zob, si pri načrtovanju pomagajo tudi s portretnimi fotografijami in tako glede na obrazne značilnosti in potek ustnic določijo velikost, obliko in barvo prevlek, da so te videti čim bolj naravno.

Pri takšnih oskrbah so zelo pomembne pacientove želje, ki jim pozorno prisluhnejo in jih pri načrtovanju vedno upoštevajo.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Bonding

Dograjevanje zobnih kron ali kompozitni bonding je popolnoma neinvazivna tehnika, pri kateri z dodajanjem kompozitnega materiala na zobno površino dosežejo manjše spremembe oblike zobnih kron. Največja prednost kompozitnega bondinga je, da ne zahteva brušenja zoba, ampak zob zgolj površinsko obdelajo. V primerjavi z luskami ali prevlekami je takšna oskrba cenejša in omogoča oskrbo v samo enem obisku.

Tehnika bondinga je uporabna predvsem pri sprednjih zobeh za zapiranje razmika med zobmi – diastem ali dograjevanje manjših zobnih kron.

Posebna oblika kompozitnega bodninga je t. i. tehnika injectable, kjer s pomočjo posebnega silikonskega ključa zobe dogradijo v obliko, ki so jo predhodno računalniško načrtovali.

Foto: Oasis Dental Najsodobnejši način nadomeščanja manjkajočih zob je z zobnimi vsadki, na katere namestijo polnokeramične prevleke ali mostičke. Oskrba z zobnimi vsadki nadomešča nepotrebno brušenje zdravih sosednjih zob za izdelavo mostička in je tako do zob prijaznejša, hkrati pa cenovno povsem primerljiva izdelavi klasičnega mostička.

Z zobnimi vsadki lahko oskrbijo tudi popolnoma brezzobe čeljusti. S tehnikama All-on-4 in All-on-6 lahko pacientu povrnejo nasmeh z mostičkom ali protezo, ki je podprta z vsadki.

Preberite še: