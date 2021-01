Nič več "googlanja" o zdravstvenih težavah!

Oglasno sporočilo

S storitvijo Abi so vam slovenski zdravniki 24 ur na dan in 7 dni v tednu na voljo preko vaših priljubljenih aplikacij za klepet (WhatsApp, Viber, Messenger ipd.).

Kolikokrat ste zaradi razmeroma enostavnih vprašanj morali k zdravniku v čakalnico ali pa odgovor iskali s pomočjo Googla? Po več kot pol leta uporabe s štiri tisoč uporabniki v Sloveniji ugotavljamo, da storitev Abi uspešno nadomešča oboje. Včasih bi nam možnost hitrega postavljanja vprašanj zdravnikom prišla izjemno prav na potovanjih, v času epidemije pa je tovrsten dostop ključen.

Abi skupaj z zdravniki navdušuje s hitrostjo odgovorov. Zdravniki se povprečno odzovejo v štirih minutah in 16 sekundah. Čas odziva od lanskega poletja, ko so se k storitvi pridružili novi zdravniki, vztrajno pada. V decembru so uporabniki odgovor prejeli povprečno v samo dveh minutah in 45 sekundah. Odgovore, ki so jih prejeli, so ocenili s povprečno oceno 4,75 od 5, pri čemer je 81 odstotkov uporabnikov podalo oceno odlično. Sicer je bilo s storitvijo zelo zadovoljnih 89,9 odstotka, preostalih 11,1 odstotka uporabnikov pa zadovoljnih.

Verjetno najpomembnejši podatek je, da Abi uspešno nadomešča obiske pri specialistu, kar je v času epidemije virusa še posebej pomembno. Uporabniki so v 40 odstotkih odgovorili, da je odgovor verjetno nadomestil obisk pri specialistu ali v bolnici, v 26 odstotkih pa zagotovo. V 31 odstotkih primerov bi uporabniki odgovor sicer iskali s pomočjo Googla. Tako pa so prejeli kvalitetne in personalizirane odgovore od pravih zdravnikov v Sloveniji. Pri tem so prav vsi uporabniki prejete informacije, ki so jih prejeli od zdravnika, ocenili kot uporabne – 77,8 odstotka uporabnikov kot uporabne, 22,2 odstotka pa kot zelo uporabne.

Abi deluje preko aplikacij za klepet

Zdravstveno vprašanje pošljete preko aplikacij, kot so WhatsApp, Messenger, Viber ali Telegram. Priložite lahko tudi fotografije. Abi z uporabo umetne inteligence prepozna naravo vašega vprašanja in vas poveže s primernim zdravnikom v Sloveniji, ki vam s priporočili in nasveti odgovori v obliki besedila. Odgovor prejmete v nekaj minutah, dopisovanje pa vedno poteka v slovenskem jeziku.

Kakšna vprašanja lahko postavim?

Zastavite lahko tudi najbolj občutljiva vprašanja in pri tem veste, da boste ostali anonimni, saj bodo vaša vprašanja psevdoanonimizirana, preden bodo poslana našim zdravnikom. Uporabniki so doslej največ vprašanj postavili s področij splošne medicine, dermatologije in pediatrije. Pri tem pa so največkrat iskali zagotovila, dodatne informacije in priporočila za zdravljenje ter preverjali simptome.

Z našimi storitvami in storitvami naših partnerjev želimo zapolniti vrzeli v sicer dobro delujočem zdravstvenem sistemu. Abi je zato del paketa Critical Advantage, ki vključuje organizacijo in plačilo zdravljenja težjih boleznih pri najboljših zdravnikih po vsem svetu. Več si preberite na spletu: www.best-doctors.si . Pridružite se nam lahko preko spleta ali pa pokličete na številko 080 88 12.

