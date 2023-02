Ni vseeno, kakšno ustno vodo izberete in kdaj jo uporabljate

Pred nakupom izdelkov za kemično podporo ustnemu zdravju je smiselno prebrati deklaracijo, saj se v izdelkih velikokrat znajdejo sestavine, ki so popolnoma odvečne in lahko naredijo več škode kot koristi. Da bi se temu izognili, so vsi izdelki Curaprox zasnovani in oblikovani na podlagi treh stebrov, tudi linija Perio plus. Ustne vode, zobna pasta in gel Perio plus so učinkoviti: zavirajo nastajanje zobnih oblog in pripomorejo k hitrejši regeneraciji, varni: ne vsebujejo škodljivih učinkovin, kot je npr. alkohol, in sprejemljivi: imajo prijeten okus.

Foto: Curaden Slovenija d.o.o.

Pri izbiri varnih in učinkovitih izdelkov za kemično podporo ustnemu zdravju boste na deklaraciji zasledili naslednje učinkovine: klorheksidin: nadzoruje in zavira nastajanje zobnih oblog, Citrox® in polilizin: nudita dodatno zaščito pred bakterijami in virusi, hialuronsko kislino in kopolimer PVP/VA: tvorita zaščitni film za zobeh, dlesni in ustni sluznici, pripomoreta k povečanju viskoznosti sline in zmanjšujeta možnost njene razpršitve, nazadnje še ksilitol, ki poskrbi za prijeten okus in zaščito pred kariesom.

Če se sprašujete, česa naj ustna voda ne vsebuje, je to zagotovo alkohol, saj izsušuje ustno sluznico, zaradi česar se bakterije lahko še bolj neovirano razraščajo. Naslednji neželeni sestavini sta penilo natrijev lavrilsulfat (SLS), ki na kožo in ustno sluznico dokazano deluje dražeče, velikokrat povzroča boleče razjede (afte), in močne arome, ki nudijo lažni občutek učinkovitosti in škodujejo občutljivi ustni sluznici.

Foto: Curaden Slovenija d.o.o.

Trije primeri, ko je ustna voda lahko v pomoč

Kemična podpora v obliki vodic za izpiranje, posebne zobne paste ali gela pride prav le ob težavah v ustni votlini. V izdatno pomoč vam bodo ob kirurških posegih. Ustna sluznica je po zobozdravstvenem posegu še nekaj časa izjemno občutljiva. Ker je ščetkanje zaradi tega težje ali celo nemogoče, si lahko pomagamo z ustno vodo, ki pomaga ščititi zobe, dlesni in ustno sluznico ter upočasnjuje nastajanje zobnih oblog. Iz linije izdelkov Perio plus priporočamo ustno vodo forte in gel focus, ki se nanaša lokalno na prizadeto mesto.

Dlesni so lahko vnete površinsko - gingivitis, ko pa vnetje napreduje v globlja obzobna tkiva, govorimo o parodontitisu. Če je uporaba zobne in medzobnih ščetk otežena, pri gingivitisu priporočamo ustno vodo balance ali regenerate ter zobno pasto support. Pri parodontitisu je izbira lahko enaka kot pri gingivitisu, pri težjih oblikah pa raje izberite ustno vodo forte.

Foto: Curaden Slovenija d.o.o.

Pravilno čiščenje zob s fiksnim ortodontskim aparatom je večji izziv, saj se število težje dostopnih mest v ustni votlini poveča. Neočiščene zobne obloge lahko privedejo do zobne gnilobe, bolezni dlesni in drugih težav. Zobni aparat lahko na ustni sluznici povzroči tudi odrgnine ali otiščance. Za boljšo zaščito lahko uporabite ustno vodo, na primer Perio plus balance in zobno pasto support.

Za čiste zobe in zdrave dlesni boste primarno poskrbeli z vsakodnevno uporabo mehke in goste zobne ščetke ter ustrezno izbranimi medzobnimi ščetkami. Kemična podpora naj vam bo v pomoč, kadar imate v ustni votlini težave.