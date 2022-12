Nevidni zobni aparat Invisalign: nikomur ni treba vedeti, da ga nosite

Revolucionarni estetski sistem ortodontskega zdravljenja s snemljivimi in skorajda nevidnimi korekcijskimi opornicami vam omogoča, da dobite čudovit nasmeh, ki ste si ga vedno želeli. Zobni aparat Invisalign odlično opravi to nalogo in za to ne potrebuje nobenih kovinskih nosilcev in žic.

Edini zobni aparat, ki vas ne spravlja v zadrego

Če slišite aparat za zobe, si v mislih zagotovo predstavljate takšnega, ki je prepreden s kovinskimi žičkami in vmesnimi nosilci. Res je, da je naloga zobnih aparatov, da poravnajo krive zobe in popravijo nepravilen ugriz, a to še ne pomeni, da mora za dosego rezultata trpeti vaša samozavest.

Estetsko lepe, ravne in zdrave zobe lahko dobite tudi brez kovinskih žičk in nosilcev. Med zdravljenjem vam ni treba skrivati nasmeha in odštevati dni na koledarju, ko boste končno sneli zobni aparat in pokazali zobe. Tradicionalni kovinski zobni aparati so dobili konkurenta, ki mu zaupajo milijoni pacientov po vsem svetu.

To je zobni aparat Invisalign, ki je izdelan iz tanke in prozorne plastike, zato mu pravimo nevidni zobni aparat. Nikomur ni treba vedeti, da ga nosite, razen če to želite sami. Poleg estetskih ima še številne druge prednosti v primerjavi s preostalimi tipi zobnih aparatov.

Sedem razlogov, zakaj Invisalign prevzema vodstvo v ortodontskem zdravljenju

Ravni ali neravni zobje so nam položeni v zibelko. Prav zato obstajajo zobni aparati, ki zobe postavijo v pravilen položaj. Ne moremo reči, da navadni kovinski zobni aparati ne opravijo svoje naloge, a Invisalign to počne bolje, tudi z vidika praktične uporabe in udobja med nošenjem.

1. Prilagodljiv zobni aparat

Ko ga boste začeli nositi, boste občutili nekaj nelagodja, preden se vaša usta navadijo nanj. Morda boste kakšen teden malo čudno govorili, vsekakor pa bo to začetno obdobje brez bolečin, ki so skorajda pravilo pri klasičnih kovinskih aparatih, pri katerih ob namestitvi zategnejo žice okoli loka. Ni vam treba skrbeti, da bi opornice padle iz ust, saj je Invisalign izdelan iz posebnega termoplastičnega materiala, ki se je sposoben povsem prilagoditi želeni obliki, te pa tudi ne spreminja.

2. Udoben zobni aparat

V nasprotju z zobnimi aparati, ki imajo moteče kovinske žičke in nosilce, so opornice Invisalign po meri izdelane iz gladke plastike, ki se tesno prilega zobem, pri tem pa ne poškoduje sluznice, ne draži dlesni ter ne pika ali reže v lica, jezik in druge dele v ustni votlini. To lahko naredijo le kovinski ostri robovi. Nevidni zobni aparat bo hitro postal del vaše vsakodnevne rutine, saj je zasnovan tako, da izvaja postopen pritisk na zobe.

3. Nevidni zobni aparat

Poravnava zob še nikoli ni bila tako diskretna. Korekcijske opornice so izdelane iz prozorne plastične mase in so na zobeh skorajda neopazne. Nevidne zobne aparate nosijo tudi največji hollywoodski zvezdniki. Zagotovo najboljša možnost, če moraš biti videti brezhibno na rdeči preprogi, pozirati pred fotografskim objektivom in se zraven še smehljati. Ni naključje, da zvezdnikov na fotografijah še nismo videli s kovinskimi žičkami v ustih.

4. Snemljiv zobni aparat

Pri fiksnih zobnih aparatih je tako, da nitkanje in ščetkanje okoli nosilcev in žic zahteva veliko časa in potrpljenja, pa še takrat ne morete doseči vseh površin. Pri zobnem aparatu Invisalign pa ni tako, saj ga lahko preprosto snamete in s tem tudi lažje vzdržujete dobro ustno higieno. Posledično boljše odstranite zobne obloge, preprečite nalaganje zobnega kamna in ne nazadnje tudi tveganje za nastanek parodontalne bolezni.

5. Zmogljiv zobni aparat

Zobni aparat Invisalign deluje z mikropremikanjem zob. Korekcijske opornice boste menjali na 14 dni. Vsaka opornica v paketu je nekoliko manjša in tesnejša od predhodne, da se prilagodi novemu stanju. Ko se bodo zobje premaknili v želeno smer, boste dobili nove opornice, ki bodo še bolj stisnile. Prednost je v tem, da ni bolečega zategovanja z žicami takoj na začetku, ampak se premiki izvajajo postopoma, kljub temu pa zdravljenje ne traja dlje.

6. Priročen zobni aparat

Ker opornice lahko snamete, vam to mogoča, da jeste in pijete, kar želite. Omejitev pri hrani ni, vseeno pa si ne pozabite splakniti ust in umiti zob, preden jih spet namestite. Pri fiksnih zobnih aparatih morate paziti na to, kakšno hrano jeste. Posebej problematična je trša hrana, večje kose morate rezati na manjše koščke, bonboni, oreščki in žvečilni gumiji pa se zataknejo med žičke in nosilce, kjer potem nastane super gojišče za bakterije.

7. Ekonomičen zobni aparat

Z Invisalignom boste manj časa preživeli v zobozdravstveni ordinaciji. Že na začetku boste prejeli komplet korekcijskih opornic po meri, ki jih izdelajo v enem odtisu, nato pa jih boste sami menjavali doma. Za to ne potrebujete specialista, vseeno pa boste vmes še prišli na nekaj pregledov, da ortodont preveri napredek. Kovinski zobni aparati bi vam vzeli več časa, saj bi morali redno obiskovati zobozdravnika, ki bi vam vsakič znova prilagajal in zategoval žičke.

Ima nevidni zobni aparat sploh kakšne slabosti?

Če želite doseči želen rezultat v zastavljenem časovnem roku (običajno od 12 do 18 mesecev), je nujno, da imate aparat za zobe v ustih vsaj 22 ur na dan, tudi med spanjem. Njegova prednost lahko postane slabost, saj niste zares prisiljeni, da ga nosite. Če se boste držali navodil, bo čas ortodontskega zdravljenja primerljiv s časom zdravljenja s tradicionalnimi zobnimi aparati.

V enem dnevu imate približno štiri ure, ko vam ga ni treba nositi. Na primer, ko jeste, si ščetkate in nitkate zobe, pa tudi, ko pijete kavo ali druge pijače, ki lahko nekoliko zabarvajo opornice. V tem času zobni aparat preprosto snamete in ga odložite v lično škatlico, ki jo lahko imate kar s seboj v torbici. Preden opornice ponovno namestite, jih nežno očistite z zobno kremo in toplo vodo.

Invisalign po vaši meri – za ta del je ključen dober in izkušen ortodont

Izbira izkušenega ortodonta je prvi in zelo pomemben korak na vaši poti do lepega nasmeha. V Dentalnem centru Tatalović je za področje ortodontske terapije z zobnim aparatom Invisalign specializirana Živa Tatalović Mešiček, dr. dent. med., spec. ortod.

Strokovnost, sodobna tehnologija, uporaba kakovostnih materialov, dobro izdelan načrt ortodontskega zdravljenja in profesionalen pristop v skrbi za udobje pacientov so tisti dejavniki, ki so potrebni za najboljše rezultate in dobro počutje med celotnim procesom.

Kako poteka ortodontsko zdravljenje pri specialistu?

V Dentalnem centru Tatalovič bodo poskrbeli za vse od A do Ž. V kliniki delujejo specialisti z vseh področij zobozdravstva, zato lahko pričakujete celostno obravnavo, ne da bi morali hoditi še kam drugam. Vse lahko opravite "v hiši".

Pri prvem obisku bo ortodont pregledal stanje vaših zob in druge posebnosti. Vaše zobe bo poskeniral, sliko v 3D-obliki pa boste lahko videli takoj. Te informacije so za ortodonta bistvenega pomena, da vam lahko predstavi vse možnosti, ki jih imate na voljo. Predstavil vam bo načrt zdravljenja in postopke ter najustreznejšo terapijo, ki jo potrebujete glede na individualne potrebe in želje. V dentalnem centru uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo. Tako za izdelavo nevidnega zobnega aparata po meri ni več potrebno klasično odtiskovanje, saj tehnološko dovršen skener opravi nalogo zelo hitro in izjemno natančno. Zobe poskenirajo, podatke pa pošljejo naprej v obdelavo. Če se boste že na prvem pregledu odločili za ortodontsko zdravljenje, vam bodo pripravili predračun, ki je sestavljen iz storitev ortodonta in cene za snemljiv zobni aparat. Pri izračunu cene upoštevajo različne dejavnike, kot so zahtevnost terapije, število korekcijskih opornic, stopnja nepravilnosti zob in druge posebnosti. Kmalu se boste vrnili v ordinacijo, da boste dobili prvi set korekcijskih opornic, izdelanih po meri. Ortodont vas bo podučil o pravilnem ravnanju z zobnim aparatom Invisalign, na primer o tem, na koliko časa ga morate menjati, kako ga čistite itd. Na pregled v ordinacijo boste prihajali na vsake tri mesece, ker je pomembno, da ortodont spremlja napredek zdravljenja. Hkrati boste dobili nov set korekcijskih opornic do naslednjega obiska.

