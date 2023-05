Ne zapiraj se v stanovanje, preženi alergijo in uživaj!

Oglasno sporočilo

Kihanje, smrkanje, srbeče oči, izpuščaji na koži – obup! Ja, popolnoma razumemo vaš "strah" pred lepimi in toplimi dnevi, ko se začnejo sezonske alergije. Verjamemo, da bi bilo veliko lepše, če bi se prebujanja narave, piknikov in druženja s prijatelji lahko veselili, ne da bi vas skrbelo, kako vas bodo tokrat dotolkli simptomi alergije.

Poglejmo, kaj pravijo strokovnjaki s tega področja: dokazali so namreč, kako si lahko pomagate na naraven način!

Alergije so različne ...

Niso različni le simptomi alergij – od blagih, kot so srbenje, kihanje, smrkanje in izpuščaji, do resnih, kot so težave z dihanjem in celo anafilaktični šok (ta se običajno pojavi pri alergiji na hrano) –, različni so tudi alergeni. Pogosto so to določena živila, pršice, prah, živalska dlaka (oziroma njihova slina) ter cvetni prah. Prav ta spomladi uživanje v naravi odreče mnogim – od otrok do odraslih.

... nekaj pa jim je vseeno skupnega!

Čeprav se na prvi pogled alergije razlikujejo, pa je vzrok za pojav njihovih simptomov enak: imunski sistem, ki ne deluje pravilno. Nastanek alergije je kompleksen proces, ki torej vključuje interakcijo med alergenom, imunskim sistemom in določenimi celicami v telesu.

Vsi z alergijami ste že gotovo opazili, da je alergija imunski odziv telesa na drugim ljudem popolnoma neškodljive snovi, ki jih vaš imunski sistem zaznava kot tuje in potencialno nevarne. Pot nastanka alergije se začne s prvotnim stikom z alergenom, snovjo, ki sproži alergijsko reakcijo. Ta stik aktivira imunski sistem, ki prepozna alergen kot tujek.

Ključ do rešitve je v črevesju!

Dejstvo je torej, da moramo v red spraviti naš imunski sistem. Kako pa to storimo? Glede na to, da celice imunskega sistema izvirajo iz črevesja, se tudi odgovor na to vprašanje skriva – v črevesju!

Ne verjamem, dokler ne vidim dokazov!

Ja, tudi mi smo včasih nejeverni Tomaži, zato zmeraj radi preverimo dokaze.

Strokovnjaki se že dolgo časa ukvarjajo z raziskovanjem pomena črevesnega mikrobioma, torej ravnovesja med koristnimi in škodljivimi bakterijami v črevesju, v povezavi z imunskim sistemom in zdravjem nasploh. Ugotovili so, da je zdravim ljudem skupnih približno 40 različnih sevov bakterij – večina teh spada med bifidobakterije in laktobacile. Šli so še korak dlje in ugotavljali, katere bakterije vplivajo prav na zmanjševanje pojavov alergijskih simptomov – naj vam nekaj ugotovitev predstavimo podrobnejše.

Raziskava na Švedskem je pokazala, da se pri preprečevanju pojava alergij odlično obnesejo predvsem Lactobacillus rhamnosus, L. casei, L. paracasei, Bifidobacterium adolescentis. Rezultati so pokazali, da bi bolj raznolika črevesna mikrobiota zgodaj v življenju lahko celo preprečila razvoj alergij, ne le zmanjšala simptomov.

Raziskava v Koreji je odlične rezultate pokazala v primeru mešanice bakterij, kot so Bifidobacterium bifidum, B. Lactis in Lactobacillus acidophilus. Ugotovili so namreč, da so te bakterije učinkovite pri preprečevanju razvoja ekcema pri dojenčkih v prvem letu življenja.

V Koreji so izvedli še študijo na živalih, ki je pokazala, da Bifidobacterium longum in Lactobacillus plantarum uspešno lajšata alergijski rinitis z vzpostavitvijo ravnovesja v črevesni mikrobioti.

V ZDA so koristnim (probiotičnim) bakterijam pripisali izboljšanje kakovosti življenja v primeru rinokunjunktivitisa v času sezonskih alergij.

Znanstvena odkritja v povezavi s črevesno mikrobioto in imunskim sistemom so vzbudile zanimanje tudi v Združenem Kraljestvu, kjer so z uporabo koristnih bakterij dokazali možnost dolgotrajno zmanjšanih alergij – laktobacil je namreč zmanjšal pojavnost atopičnega ekcema. Obvladovanje alergije s s pomočjo laktobacilov je bilo dokazano tudi pri nadzoru atopičnega ekcema in alergije na kravje mleko pri dojenčkih.

Potrjeno je – urejeno črevesje igra ključno vlogo pri zniževanju pojavnosti alergij!

Zdravo črevesje, bogato s koristnimi bakterijami, pomaga uravnavati imunski odziv telesa, kar lahko vodi do zmanjšanja tveganja za alergijske reakcije. Več o tem lahko preberete tukaj.

Pravilna prehrana, ki vključuje vlaknine, probiotike in fermentirano hrano, je ključnega pomena za ohranjanje ravnovesja v črevesju. Vlaknine pomagajo spodbujati rast koristnih bakterij v črevesju, medtem ko probiotiki dodajajo nove koristne mikroorganizme. Fermentirana hrana, kot so jogurt, kefir in kislo zelje, pa vsebuje naravne probiotike, ki lahko podpirajo zdravje črevesja.

Čeprav ni zagotovljenega zdravila za alergije, skrb za zdravje črevesja pomaga ublažiti simptome in zmanjšati pogostost alergijskih reakcij.

Komaj čakate, da se jih rešite?

Ja, narava se že prebuja in simptomi alergij so tu. Urediti je treba črevesno stanje – in to čim prej! Najhitreje boste svoje črevesje poselili s koristnimi bakterijami s pomočjo Multi EM ferment!

Vsebuje namreč kar 31 različnih sevov zdravju koristnih črevesnih bakterij s probiotičnimi lastnostmi, v dnevnem odmerku pa se jih zaužije kar 20 milijard! Multi EM ferment vsebuje tudi 31 različnih rastlinskih izvlečkov, ki služijo kot hrana že obstoječim koristnim bakterijam v črevesju. Obenem je Multi EM ferment poln postbiotikov – koristnih snovi, ki jih proizvajajo probiotične bakterije med fermentacijo živil. Te snovi so različni metaboliti, ki jih bakterije proizvajajo med prebavo vlaknin, beljakovin in drugih hranil. Gre za zdravju koristne snovi, saj med postbiotike spadajo na primer vitamin B, vitamin K, minerali (magnezij), encimi, mlečna in ocetna kislina, aminokisline in protimikrobni peptidi, ki zavirajo rast škodljivih bakterij.

Urejeno črevesje – užitek v vsakdanu!

Svet brez alergij je svet, kjer se tvoje telo harmonično odziva na okolje.

Brez urejenega črevesnega mikrobioma se ne boste znebili strahu pred cvetnim prahom, prahom ali hrano, ki bi sprožila neprijetne reakcije. Ostale bodo omejitve pri izbiri živil in nenehno preverjanje sestavin na embalaži.

Uredite stanje v črevesju in izberite svet, kjer svobodno zadihate svež zrak, se sprehajate po čudoviti naravi in raziskujete svet brez skrbi. Alergije so bile le prehoden trenutek v tvojem življenju – zdaj je čas, da osvobodiš svoje telo in zaživiš polno življenje! Poskrbite za svoje črevesje, poskrbite za svoje zdravje!

dr. Oksana Klymenko, dr. med.

