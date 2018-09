Najučinkovitejša metoda odstranjevanja maščob v Sloveniji

Ameriška tehnologija CoolSculpting™ za zmanjšanje maščobnih oblog in oblikovanje telesa

Vse leto pridno telovadite, trebušček in obloge na bokih pa kar vztrajajo? Se tudi vam zdi nečloveško, da bi se morali do konca življenja odpovedati torticam in koktajlom, a bi vseeno radi imeli vitko postavo? Se vam preprosto ne ljubi ukvarjati s fitnesom in dietami, hkrati pa vam ni vseeno, kako ste videti?

Narava in genetsko pogojeno nalaganje maščobe na določenih predelih nista lahek nasprotnik, ki mu brez posebnega orožja ne moremo biti kos. V Estetiki Med-Art ga zdaj imajo, imenuje se CoolSculpting.

CoolSculpting je inovativna, tehnološko dovršena in najučinkovitejša neinvazivna metoda odstranjevanja maščob, ki je zdaj na voljo v Sloveniji. Gre za revolucionarno metodo odstranjevanja maščobnih oblog, ki sta jo odkrila ameriška znanstvenika in jo danes uporablja na milijone ljudi, med njimi tudi zvezdniki, kot so člani družine Kardashian, Jennifer Aniston, Mariah Carey, Simon Cowell in drugi.

CoolSculpting™ je edina tehnologija na svetu, ki je pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) registrirana za oblikovanje telesa z zamrzovanjem maščobnih celic.

Prve učinke pacient opazi po približno treh tednih, končni rezultat pa je običajno viden po od enem do treh mesecih.

V medicini je že stoletja znan pojav, da se na mestu daljše izpostavitve mrazu zmanjša količina podkožnega maščevja. Opažali so ga na primer na stegnih jezdecev in na licih otrok, ki so dolgo držali sladoledno lučko v ustih na istem mestu.

CoolSculpting na nadzorovan način zamrzne maščobne celice, tako da je učinek predvidljiv in se ne poškoduje nobeno drugo tkivo razen maščoba.

KAKO POTEKA POSTOPEK COOLSCULPTING?

Med postopkom počivate v udobnem položaju, na področje, na katerem odstranjujejo maščobne obloge, pa postavijo aplikator, ki maščevje ohladi na temperaturo minus 11 stopinj Celzija.

Terapija enega področja običajno traja dobre pol ure. Zamrznitev sproži uničenje (apoptozo) maščobnih celic, ki jih telo nato na povsem naraven način in trajno odstrani.

Koža in preostala maščoba se prilagodita zmanjšanju volumna, kar izboljša telesno definicijo na področju izvajanja postopka. Na mestu, kjer so bile prej maščobne celice, se naredi prostor za kolagenska vlakna, ki pripomorejo k boljši elastičnosti kože. Večina tretmajev zmanjša maščobo za najmanj 20 odstotkov.

1. Veliko ljudi ima trdovratne maščobne obloge, čeprav se zdravo prehranjujejo in redno telovadijo. 2. Tehnologija CoolSculpting z nadzorovanim hlajenjem ciljano uničuje izključno maščobne celice. 3. V nekaj tednih po postopku telo s svojimi naravnimi mehanizmi predela maščobo in odstrani odmrle celice. 4. Rezultati so dolgoročni, ker telo odmrle maščobne celice trajno odstrani.

KDAJ BODO VIDNI UČINKI POSTOPKA TERAPIJE COOLSCULPTING?

Po zamrznitvi maščobnih celic telo potrebuje nekaj časa, da postopno odstrani tiste, ki smo jih uničili z zamrznitvijo. Prve učinke boste opazili po približno treh tednih, končni rezultat pa je običajno viden po od enem do treh mesecih. Če bo za vaš cilj treba postopek večkrat ponoviti, vas bodo naši strokovnjaki na to vnaprej opozorili in skupaj boste pripravili načrt. CoolSculpting je neinvaziven, varen, učinkovit postopek z dolgoročnimi rezultati.

Nekaj primerov si lahko ogledate spodaj.

ALI COOLSCULPTING BOLI?

Na mesto, kjer se izvaja postopek, nanesejo poseben gel, ki ščiti vašo kožo in blaži morebitno nelagodje. Vakuum, ki ga ustvarja aplikator, lahko sprva občutite kot vlečenje ali blago ščipanje. Po desetih minutah delovanja področje postane odrevenelo in ga ne čutite. Stranke med postopkom berejo, pregledujejo e-pošto ali celo zadremajo. Neposredno po postopku se lahko takoj vrnete k vsakodnevnim aktivnostim.

KAJ PA, ČE SE SPET ZREDIM?

Pozitivni učinki postopka CoolSculpting in zadovoljstvo s svojim videzom so običajno spodbuda za še boljšo skrb za svoje telo. Če se zgodi, da pridobite dodatno telesno težo, se bo ta bolj enakomerno razporedila po vsem telesu in bistveno manj na področju, kjer se je izvajal postopek.

KAKO NAJ VEM, ALI JE COOLSCULPTING PRIMEREN ZAME?

CoolSculpting je primeren za zmanjševanje maščobnih oblog, ni pa to metoda, ki bi jo uporabljali za hujšanje. Pri ljudeh z izrazito povečano telesno težo, ki imajo indeks telesne mase večji od 30 kilogramov na kvadratni meter, ga odsvetujejo. Indeks telesne mase sicer izračunate tako, da svojo telesno težo v kilogramih delite s kvadratom svoje telesne višine v metrih.

Če imate 69 kilogramov in ste visoki 1,72 metra, izračunate svoj indeks telesne mase takole: 69 kg : (1,72 m)2 = 23,32 kg/m2. Ali pa takole: 69 kg : 1,72 m : 1,72 m = 23,32 kg/m2. Postopek CoolSculpting odsvetujejo v nosečnosti in pri redkih boleznih, povezanih z mrazom, ki se kažejo kot izpuščaj ali prekrvavitvene motnje na koži ob izpostavitvi mrazu.

Pred terapijo v kliniki opravite brezplačen posvet z zdravnico, tako da ste povsem v varnih rokah. Postopek je primeren tako za ženske kot tudi za moške.

KATERA PODROČJA LAHKO OBDELUJEJO? S terapijo CoolSculpting lahko zmanjšujejo maščobne obloge na naslednjih področjih: ledveni predel,

notranja stran stegen,

jahalne hlače,

pod zadnjico (banana rolls),

nad koleni,

nad modrčkom (spredaj),

pod modrčkom (hrbet).

CENA?

