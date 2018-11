Ko nam vsak dan grozi 50 milijonov napadalcev

Zob je najbolj trda struktura v človeškem organizmu, ki pa ji bakterije ne prizanašajo. Vsak dan prežijo na ostanke hrane v ustih, in če nismo temeljiti pri umivanju zob, napadejo z vso silo. Posledice so boleče in vsakomur znane.

Zdravi zobje so rezultat naše stalne zobne higiene. Niti en dan ne smemo popustiti, saj se to hitro pozna pri zdravju zob.

Najpogostejše težave ustne votline zaradi slabe ustne higiene in nepravilnega ščetkanja:

Zobna gniloba ali karies je ena izmed najpogostejših bolezni današnjega časa. To je bolezen zobne sklenine in zobovine zaradi delovanja bakterij, ki jih je v ustni votlini kar 50 milijonov. Aktivne postanejo, ko pridejo v stik s sladkorjem iz hrane. Slaba novica je, da ne obstaja zdravilo, ki bi pozdravilo že razviti karies, mogoče je le odstraniti s kariesom obolele dele zoba in jih prevleči z zalivko.

Obstaja pa učinkovit način, da do kariesa sploh ne pride. Najboljša preventiva so redna in pravilna ustna higiena, zdrav način prehranjevanja ter temeljito čiščenje zob.

Vnetje dlesni ali gingivitis opazimo zaradi spremenjene barve dlesni, ki postanejo bolj rdeče namesto rožnate, otekle in boleče. Bakterije, ki so na mehkih zobnih oblogah ob robu dlesni, so povzročitelji vnetja obzobnih tkiv. Če nam ob ščetkanju ali nitkanju dlesni hitro zakrvavijo, je to že znamenje, da moramo ukrepati. Glavni vzrok za vnetje je slaba ustna higiena.

Do vnetja dlesni pride zelo hitro, že po nekaj dnevih slabe ustne higiene. Kljub temu se s to težavo ubada kar tri četrtine ljudi. Prvi ukrep je izboljšanje skrbi za zobe. Tako bomo lahko preprečili bakterijam, da se še naprej razmnožujejo.

Uporabljati moramo mehko ščetko in v vsakodnevni higienski režim vpeljati tudi nitkanje. Dlesni so namreč ravno v medzobnih prostorih najbolj dovzetne za vnetja.

Vnetje dlesni lahko postane kronično, ki se lahko razvije v parodontitis.

Parodontitis (uporablja se tudi ime parodontoza) je propadanje obzobnih tkiv, ki se začne počasi, brez bolečin. Prve na udaru so dlesni, sledi zobna kost, v končni fazi pa pride do majanja in izpadanja zob. Ko začutimo, da se nekaj dogaja, je običajno že prepozno, zato lahko rečemo, da smo ogroženi prav vsi. Vzrok so mehke zobne obloge, ki se spremenijo v trdne, če jih ne odstranjujemo. Trdim zobnim oblogam rečemo tudi zobni kamen. Škoda pri parodontitisu je nepopravljiva, zato moramo vsako vnetje vzeti skrajno resno.

Do vnetnih procesov prihaja, ker strupi, ki jih izločajo bakterije, poslabšajo odpornost organizma. Ko opazimo vnetje, si lahko pomagamo z izpiranjem zob z ustno vodo in s še temeljitejšim čiščenjem.

Skrb se začne pri prvem zobu Skrb za zdravje zob se začne s prvim zobom v najzgodnejšem otroštvu. Še preden izraste prvi mlečni zob, otroka lahko začnemo navajati na zobno ščetko. Sicer pa lahko prve zobe čistimo tudi brez otroške zobne kreme, saj je malčki še ne znajo izpljuniti. Pravilno je, da ščetkanje začnemo na zunanji strani zob, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Potem očistimo notranjo stran zoba, nazadnje še grizne ploskve. S ščetkanjem zob in dlesni spodbujamo tudi mehanizme za požiranje, žvečenje in gibanje jezika.

K zobozdravniku enkrat letno

Za zdrave zobe je enkrat letno priporočljivo obiskati zobozdravnika, če nimamo težav, zaradi katerih je treba na zobozdravniški stol sesti večkrat.

Po podatkih zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije iz leta 2016 vsak Slovenec zobozdravnika obišče 1,5-krat letno.

Si pravilno umivate zobe? Foto: Srdjan Cvjetović Zobe si umijmo pred zajtrkom, da preprečimo zobno gnilobo. Zobe umijmo dvakrat na dan, ščetkajmo jih dve minuti. Hrani se izogibajmo eno uro pred umivanjem zob. Za umivanje uporabimo majhno količino zobne paste. Ne pozabimo na ščetkanje jezika. Pomembno je čiščenje z nitko med zobmi.

