Ko imamo občutek, da smo edini pacient

Ko nam zdravje ponagaja, nam to zasenči vse, kar počnemo. Vse, kar se dogaja z našim zdravjem, od najmanjših prask in blagih bolečin, utrujenosti ter slabe prebave do večjih zdravstvenih težav, ki lahko ogrozijo celo naše življenje, vpliva na naš občutek sreče in nam povzroča določeno raven stresa.

Stresa, ki smo mu izpostavljeni zaradi slabega zdravja, pa nikakor ne smemo zanikati. Vsakdanje naloge postanejo velik izziv, stroški za zdravje se nam začenjajo kopičiti, velikokrat ne moremo opravljati službenih obveznosti, kar se prav tako pozna na zaslužku. S tem, ko nam to povzroča dodaten stres in vedno nove težave z zdravjem, pademo v začarani krog.

Zaobljuba, ki se obrestuje na dolgi rok

Najboljša zaobljuba, ki si jo lahko postavimo za zadovoljno življenje, je zaobljuba, da bomo sprejeli nekaj zdravih navad in da bomo vestno skrbeli za svoje zdravje. To se nam bo obrestovalo na dolgi rok. Če nam uspe svoje zdravje postaviti na prvo mesto, smo res lahko ponosni nase. Začeli se bomo počutiti veliko bolje pri vseh aktivnostih v svojem življenju.

Kariera, zasebno življenje in medosebni odnosi na vseh področjih bodo imeli veliko korist od naše odgovorne odločitve. Odločimo se za zdravo prehrano, primerno velike obroke, obilo kakovostnega spanca, dovolj gibanja na svežem zraku in za družbo ljudi, ob katerih se počutimo dobro. Predvsem pa se zavedajmo, da vsaka sprememba, ki jo začutimo, lahko pomeni spremembo na zdravstvenem področju, in ne odrivajmo reševanja težav nekam v prihodnost.

Hitro in preprosto do zdravnika specialista

Pri tem so nam v veliko pomoč lahko specialisti v okviru zdravstvenih zavarovanj Specialisti in Specialisti+, ki ju ponuja Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. Vključeni so v mrežo vrhunskih zdravstvenih partnerjev, ki delujejo po vsej Sloveniji in v EU.

Ko si želimo hiter dostop do najustreznejšega zdravljenja, s katerim bi si lahko čim prej povrnili zdravje, je odločitev za zdravstveni zavarovanji Specialisti in Specialisti+ res prava odločitev. Ko je zdravje na preizkušnji, s pravimi zavarovanji poskrbimo, da ima naše zdravstveno stanje vedno prednost.

V nekaj dneh do odgovora Zavarovanji Specialisti in Specialisti+ zavarovancem omogočata učinkovito, predvsem pa hitro obravnavo. Povprečna čakalna doba pri zavarovanjih Specialisti in Specialisti+ je sedem dni, celotna obravnava pa je lahko opravljena v 25 dneh. Tako lahko hitro opravimo predpisane preiskave, preglede ter se kmalu vrnemo v ustaljene tirnice in uživamo aktivno življenje. Takšen učinkovit pristop nas tudi pomirja, saj imamo občutek, da jim ni vseeno in da smo njihov edini pacienti. Že to lahko dobro vpliva na celoten potek zdravljenja. Če bi radi videli, da bi bila do takšne obravnave upravičena naša celotna družina, lahko sklenemo zavarovanje kar za celotno družino. Zavarovanji Specialisti in Specialisti+ krijeta specialistično obravnavo, zahtevne diagnostične postopke in stroške zdravil na beli recept. Zavarovanje Specialisti+ krije še posege in ambulantno rehabilitacijo. Pri uveljavljanju zavarovanja, izbiri zdravstvenega izvajalca doma ali v tujini (države EU) ter urejanju termina nam pomaga Zdravstvena točka na brezplačni številki 080 26 64. Na klic nam bodo odgovorile diplomirane medicinske sestre in nas vodile od začetka do konca procesa. Več informacij na: brezplačni telefonski številki 080 26 64,

prek e-pošte info@triglavzdravje.si,

pri zastopnikih ali svetovalcih.

Dodatne ugodnosti za zavarovance

Pri sklenitvi zavarovanja Specialisti+:

- bon za 40 evrov za sklepanje novega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d. d., oziroma bon v višini 20 evrov za obnovitev obstoječega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d. d., ali

- bon v višini 20 evrov za samoplačniške zdravstvene storitve.