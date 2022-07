Klop – tako majhen, a tako nevaren. Zaščitite se pravočasno!

Oglasno sporočilo

Zdravniški nasvet, kako se zaščititi pred klopi in kako ravnati v primeru ugriza, je pripravil Zdravnik svetuje, ki omogoča hitro in strokovno zdravstveno pomoč prek telefona vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Vroči in sončni dnevi nas vabijo k preživljanju prostega časa v naravi. Poletje je čas, ko se največkrat odpravimo na izlete in raziskujemo neznane kraje. Ozaveščenost o zdravem življenjskem slogu narašča, zato se vse več posameznikov odloča za aktivne športne dejavnosti v naravi in drugih gozdnatih območjih. Žal pa obstaja malo bitje, ki nam lahko tudi na takšen dan odžene sproščenost in pripelje stres. Govorimo o ugrizu, ki je lahko za nas izjemno nevaren, celo usoden, če nas v svoj rilec ujame okužen klop.

Incidenca obolenja v zadnjih letih dosega velik odstotek okuženih bolnikov, kar nas postavlja v evropski in celo svetovni vrh. Ko se prebudi pomlad, se z njo aktivirajo tudi klopi, ki so dejavni, vse dokler temperatura zraka ne pade pod pet stopinj Celzija. Pozimi klopi otrpnejo in tako prezimijo.

Srečanje klopa s potencialnim gostiteljem

Največ klopov je na nizkem rastlinju ob obronkih gozda, najdemo pa jih tudi v gozdu ter drugih zaraščenih prostorih, vse več jih je mogoče opaziti tudi na zelenicah okoli hiš ter celo v mestih. Klopi prepoznajo morebitno bodočo žrtev s pomočjo telesne toplote, vonja in gibov. Ko uspešno zamenja habitat, poišče ustrezno nežno mesto na človeku, kamor usmeri rilček, prebode kožo in ga porine globoko v notranjost. Tega človek ne občuti, saj klopova slina vsebuje blag anestetik, zaviralce strjevanja krvi in imunskega odziva – toliko slabše za gostitelja, saj lahko mine veliko ur, preden sploh ugotovi, da ima na sebi nezaželenega obiskovalca.

Katere bolezni prenaša klop?

Vemo, da je na slovenskem ozemlju prisotno veliko število okuženih klopov, proti boleznim, ki jih prenašajo, pa ni odporen nihče. Najbolj razširjena je Lymska borelioza, sledi ji klopni meningoencefalitis. Borelija je bakterijska bolezen, ki poteka v dveh fazah. Prva faza se pojavi v roku enega meseca, v večini primerov že v sedmih dneh. Prepoznamo jo po rdečem kolobarju okoli mesta ugriza, ki na sredini začne bledeti. Prisotni so lahko glavobol, utrujenost in vročina. Ko rdečica izgine (tudi brez zdravil), še ne pomeni, da je oseba zdrava. Bolezen lahko napreduje in doseže živčevje, srce in druge telesne organe, kar lahko vodi do resnih in hudih bolezni. Na srečo se da bolezen uspešno in brez trajnih posledic pozdraviti s pomočjo antibiotikov. Klopni meningoencefalitis je virusno obolenje, ki povzroča vnetje možganskih ovojnic ter vnetje možganov. V primeru resnejših zapletov je mogoč celo smrtni izid. Manj znane bolezni so še babezioza, tularemija in humana erlihioza, ki so, na srečo, redke.

Bolje preventiva kot kurativa!

Trenutno obstaja le cepivo, ki ščiti pred klopnim meningitisom. Priporočljivo je, da se cepijo osebe, ki živijo ali se gibljejo na območju, kjer je klopni meningitis endemičen. Najprimernejši čas za cepljenje je v času neaktivnosti klopov, potrebni pa so trije odmerki cepiva. Po prvem odmerku sledi drugi z enomesečnim zamikom, tretji pa sledi po slabem letu od prvega cepljenja. Sledijo še poživitveni odmerki, ki so priporočljivi na od tri do pet let.

Ker obstaja zaščita le pred klopnim meningoencefalitisom, smo še zmeraj izpostavljeni drugim klopnim boleznim, ki so prav tako lahko nevarne, če jih ne zdravimo. Da bi se izognili temu, je priporočljivo, da se na izpostavljena območja ne odpravljamo brez ustrezne zaščite. Priporočljivo je, da smo oblečeni v svetla oblačila, ki prekrivajo čim več kože, ter uporabljamo repelente, ki zagotavljajo zaščito proti klopom. Vsi, ki ste zagovorniki naravnih pripomočkov in sredstev: obstajajo tudi naravne alternative za zaščito pred ugrizom klopa. Govorimo o sredstvih iz zelišč, ki odganjajo klope. Najprimernejša so tista, ki vsebujejo sivko, limonov evkaliptus, limonsko travo, geranijo in divji paradižnik. Ko se vrnemo s tveganega območja, se oprhamo in temeljito pregledamo, oblačila, ki smo jih nosili, pa čim prej operemo in, če je le mogoče, osušimo v sušilnem stroju.

Kaj pa, če najdemo že prisesanega klopa?

V tem primeru je nujno, da se klopa čim prej znebite. Zelo pomembno je, da za odstranjevanje klopov ne uporabljate olj, krem in drugih mazil, ampak ga poskušate odstraniti s pinceto, tako da ga primete čim bližje koži ter ga z enakomernimi gibi počasi izvlečete in pazite, da ga odstranite v celoti. Čas tu igra zelo pomembno vlogo, prej ko ga odstranite, manjša je možnost okužbe.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O.