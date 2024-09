Kalcinacija rame – tveganja in učinkovite rešitve brez operacije!

Ste se kdaj soočili z nenadno bolečino v rami, ki vas omejuje pri vsakodnevnih opravilih ali športnih aktivnostih? Morda ste že slišali za kalcinacijo rame , vendar se sprašujete, kaj to pomeni in kakšne posledice ima za vaše zdravje .

V sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki iz najbolj priznane slovenske fizioterapevtske klinike Medicofit vam razkrivamo, kako lahko učinkovito premagate tveganja, povezana s kalcinacijo rame, in to brez potrebe po operativnem posegu.

Kalcinacija rame je boleče stanje, ki lahko resno vpliva na kakovost vašega življenja, vendar operacija pogosto ni potrebna, saj lahko ob pravočasnem in ustreznem specialističnem fizioterapevtskem zdravljenju, ki ga nudimo v kliniki Medicofit, dosežete popolno okrevanje in preprečite dolgotrajne posledice.

Foto: Medicofit

Kako prepoznamo kalcinacijo v rami?

Kalcinacija rame, znana tudi kot kalcifični tendinitis, je stanje, pri katerem se kalcijevi kristali odlagajo v tetivah rotatorne manšete v rami. Posledično to povzroči bolečino, vnetje in omejeno gibljivost.

Najpogostejši simptom je akutna, ostra in nenadna bolečina v rami , ki lahko postane kronična in dolgotrajno omejuje vašo sposobnost dvigovanja rok ali izvajanja osnovnih gibov. V življenjskem obdobju približno enega od petih posameznikov se v nekem obdobju razvije kalcifični tendinitis.

V kliniki Medicofit naši izkušeni fizioterapevti uporabijo napredne diagnostične metode za natančno oceno stanja vaše rame.

Poglobljen klinični pregled rame vključuje celovit pristop, ki zajema temeljito anamnezo, kjer zberejo podrobne informacije o simptomih ter izvedejo inspekcijo za zaznavanje morebitnih vidnih znakov vnetja ali deformacij ter palpacijo, s katero specialisti fizioterapije natančno lokalizirajo bolečino in morebitne kalcifikacije.

Ocenijo tudi obseg gibljivosti ramenskega sklepa ter izvedejo različne splošne in specifične klinične teste za ugotavljanje oslabelosti mišic rotatorne manšete ali utesnitve (npr. Neerjev impingement test, Hawkins-Kennedy impingement test, Drop arm test in Painful arc test), ki so ključni za natančno diagnozo kalcifikacije ali vnetja.

Foto: Medicofit

Kako pogosta je kalcinacija rame?

Kalcinacija rame, znana tudi kot kalcifični tendinitis, je relativno pogosta mišično-skeletna težava zlasti pri odraslih med 30. in 60. letom starosti. Pogosteje se pojavlja pri ženskah, vendar lahko prizadene oba spola.

Najpogosteje se pojavlja pri ljudeh, ki opravljajo ponavljajoče se gibe ali imajo poklice, kjer je ramenski sklep pogosto obremenjen, lahko je tudi posledica spremembe zaradi nenadoma povečane intenzivne telesne aktivnosti. Čeprav večina primerov kalcinacije rame ni zelo resnih, lahko pri nekaterih ljudeh povzroči hudo bolečino in znatno omeji gibljivost, kar zahteva ustrezno zdravljenje in rehabilitacijo.

Ali ste vedeli, da lahko pravočasen obisk strokovnjaka ob prvih znakih bolečine v rami prepreči poslabšanje kalcinacije pri kar 70 odstotkih primerov?

Pot do uspešne rehabilitacije kalcinacije

Čeprav kalcinacija rame lahko povzroča hudo bolečino, se mnogi pacienti operaciji lahko izognejo z ustrezno konservativno terapijo.

Naša ekipa v kliniki Medicofit ponuja učinkovit celostni program zdravljenja, ki vključuje kombinacijo različnih z dokazi podprtih manualnih tehnik in najnaprednejšo instrumentalno terapijo, namenjeno zmanjšanju bolečine, izboljšanju gibljivosti in pospešitvi naravnega procesa celjenja.

Foto: Medicofit

V začetni fazi zdravljenja se osredotočamo na zmanjšanje vnetja in bolečine z uporabo najsodobnejših instrumentalnih tehnik, kot so terapije TECAR T-Plus WINTECARE, visokoenergijski SUMMUS laser in udarni valovi. Te metode dokazano pomagajo razgraditi kalcijeve depozite in obnoviti normalno funkcijo tetiv.

Specifične terapevtske vaje

Ključen del rehabilitacije pri kalcinaciji rame je tudi izvajanje specifičnih vaj za krepitev rotatorne manšete in izboljšanje stabilnosti rame. Naši izkušeni fizioterapevti vam bodo pripravili individualiziran načrt vadbe, ki postopoma progresivno povečuje obremenitev rame in s tem zmanjšuje bolečino ter izboljšuje funkcionalnost.

Kako dolgo traja zdravljenje?

Zdravljenje kalcinacije rame lahko traja od nekaj tednov do več mesecev, odvisno od resnosti stanja in izbranega načina zdravljenja.

Naše izkušnje kažejo, da lahko v primerih pravočasne obravnave v kliniki Medicofit z uporabo naprednih fizioterapevtskih tehnik in s pomočjo najsodobnejše instrumentale podporne protivnetne terapije ter prilagoditve dnevnih aktivnosti občutno izboljšanje nastopi v od šestih do osmih tednih.

Tveganja in preprečevanje bolečin v rami

Čeprav je kalcinacija rame pogosto obvladljiva brez operacije, je ključno, da stanje zdravimo pravočasno. Če akutne kalcinacije rame ne zdravimo pravočasno ali pravilno, lahko preide v kronično fazo, kjer se zdravljenje slabše odziva na konservativne (fizioterapevtske) postopke in izrazito povečuje tveganje po operativnem posegu.

V takih primerih lahko zdravljenje traja od tri do šest mesecev ali celo dlje. Nezdravljena kalcinacija lahko vodi v kronično bolečino, izgubo gibljivosti in dolgoročne težave z ramo, kar resno vpliva na vašo sposobnost izvajanja vsakodnevnih dejavnosti.

Ali ste vedeli, da lahko redni odmori pri ponavljajočih se gibih zmanjšajo tveganje za razvoj kalcinacije rame za kar 35 odstotkov?

Foto: Medicofit

Preprečevanje kalcinacije rame vključuje redno terapevtsko vadbo za krepitev rotatorne manšete, izogibanje ponavljajočim se gibanjem ter pravilno tehniko dvigovanja težkih predmetov.

Pomembno je tudi redno raztezanje za izboljšanje gibljivosti, ogrevanje pred vadbo ter ohranjanje uravnotežene prehrane in hidracije. Če vaša dejavnost zahteva ponavljajoče se gibe, poskrbite za redne odmore. Izogibajte se nenadnim spremembam v telesni aktivnosti.

Če občutite bolečino v rami, se čim prej posvetujte s strokovnjakom, da preprečite poslabšanje stanja.

Če se soočate z bolečinami v rami in sumite na kalcinacijo, vas vabimo, da se naročite na posvet v kliniki Medicofit . Skupaj bomo izdelali individualni načrt zdravljenja, ki bo prilagojen vašim potrebam in ciljem, ter vam pomagali varno in učinkovito premagati težave zaradi kalcinacije rame.



