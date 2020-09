Kako učinkovito izmeriti temperaturo na delovnem mestu?

Vlada je prejšnji teden ob napovedi novih ukrepov za zajezitev virusa covid-19 sprejela zelo pomemben ukrep, ki zadeva vse delodajalce in zaposlene. Ob prihodu v službo bo treba vsem zaposlenim izmeriti telesno temperaturo . Na kakšen način bo to potekalo in kakšne so možnosti za nabavo kakovostnih merilcev za podjetja?

Življenje, kot smo ga poznali še lani, se je močno spremenilo in smo zaradi širjenja novega koronavirusa prisiljeni v drugačne navade. Ne le nošenje mask in razkuževanje rok, po novem bodo morali delodajalci vsem zaposlenim izmeriti telesno temperaturo. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniški dopust.

Kateri so najsodobnejši sistemi merjenja temperature?

Podjetja morajo sprejeti hitre odločitve o načinu in postopkih merjenja telesne temperature, zato je vsakršna informacija o kakovostnih in ustreznih sistemih za merjenje telesne temperature še kako dobrodošla.

Nekatera podjetja so se že opremila z najsodobnejšimi sistemi, zasnovanimi posebej za merjenje telesne temperature, ki delujejo na osnovi termovizijske tehnologije. Tovrstni sistemi so izredno koristni v zdravstvenih ustanovah, domovih starejših občanov, industriji, hotelih ter v športno in kulturno-izobraževalnih ustanovah.

Enkratna investicija v sodobno opremo je po mnenju številnih zadovoljnih uporabnikov sprejemljiv strošek, glede na to, da s tem lahko pravočasno odkrijejo osebe s povišano telesno temperaturo in z ustreznimi ukrepi zavarujejo svoje zaposlene in obiskovalce. Prav tako s termo kamerami za brezkontaktno merjenje telesne temperature preprečimo neposreden stik med osebo, ki izvaja merjenje in osebo, ki se ji meri telesna temperatura. Hkrati pa zanesljiv sistem merjenja temperature zagotovo vpliva na izboljšanje občutka varnosti tako v zdravstvenih kot ne zdravstvenih ustanovah.

Zakaj je termo kamera tako učinkovita?

Termo kamere za merjenje telesne temperature delujejo povsem samodejno, brezkontaktno in na veliki razdalji od enega do pet metrov. S pomočjo napredne tehnologije dosegajo natančne meritve. Sistemi so povsem enostavni za uporabo in po dosedanjih izkušnjah uporabnikov celo bolj zanesljivi od večine ročnih termometrov.

Najbolj priljubljena sistema za merjenje telesne temperature sta zagotovo FeverBlock in Seek Scan. S temi sistemi temperaturo merijo v številnih zdravstvenih ustanovah in podjetjih v Sloveniji in EU. Merjenje temperature je hitrejše, enostavnejše in bolj zanesljivo od merjenja s klasičnimi ročnimi termometri, predvsem pa je bolj hitro in varno.

Visokozmogljiv sistem za samodejno merjenje telesne temperature več osebam v prostem prehodu

Sistemi FeverBlock so zasnovani za samodejno in brezkontaktno merjenje telesne temperature brez ustavljanja na točki merjenja z možnostjo merjenja temperature več osebam naenkrat. Sistem deluje z izjemno natančnostjo do +/-0,3°C na razdalji do 5 metrov.

Sisteme FeverBlock proizvaja podjetje Nuctech, ki je vodilno svetovno podjetje na področju razvoja in proizvodnje varnostne opreme in je prisoten v več kot 160 svetovnih in EU državah, tudi v Sloveniji. Njihova edinstvena prednost temelji na nenehnem razvoju in prilagajanju sistemov potrebam strank. S svojim evropskim centrom proizvodnje zagotavljajo kratke dobavne roke in odzivno servisno podporo.

Sistem zazna polje obraza in samodejno izmeri temperaturo, medtem ko ga druga toplotna telesa ne motijo (vroča skodelica ipd.). Omogoča številne nastavitve prikaza meritev z zvočnimi signali ali pa le jasen slikovni prikaz. Vsem modelom je skupno to, da lahko sistem glede na zahteve naročnika podatke shranjuje ali pa deluje povsem brez shranjevanja zgolj s prikazom meritev v realnem času in je skladen z zahtevami GDPR. FeverBlock je prva izbira za vstopne točke v bolnišnice, šole, vrtce, poslovne stavbe, privatna podjetja, industrijo, športne in kulturne ustanove ter ostala javna mesta.

Enostaven in cenovno dostopen sistem za merjenje telesne temperature v majhnih in velikih podjetjih.

Seek Scan je enostavna in cenovno dostopna termo kamera, zasnovana za samodejno in brezkontaktno merjenje telesne temperature, z izjemno natančnostjo +/-0,3°C iz razdalje 1,5 metra. Proizvajalec je ameriško podjetje Seek Thermal, vodilni svetovni proizvajalec na področju razvoja in proizvodnje termovizijske tehnologije. V Sloveniji njihove edinstvene žepne termovizijske kamere že uporabljajo slovenski gasilci in policisti, njihove kompleksne komponente pa tehnološka podjetja vgrajujejo v svoje sisteme.

Sistem Seek Scan v nekaj sekundah samodejno zazna obraz in obrazne referenčne točke ter opozori na povišano telesno temperaturo glede na nastavljeno temperaturno mejo (npr. 37,5°C). Za razliko od običajnih termalnih kamer je bil Seek Scan razvit prav za merjenje telesne temperature in kot tak zagotavlja natančno merjenje s pomočjo referenčnega vira toplote.