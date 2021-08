Kako svojo spalnico spremeniti v feng shui oazo?

Oglasno sporočilo

Feng shui je tradicionalna praksa ali veščina, ki izvira iz starodavne Kitajske in temelji na uporabljanju energetskih sil. Njen namen je povečati skladnost in pretok energije pri urejanju notranjih in zunanjih prostorov.

Če izbirate prostor, v katerem bi radi ustvarili feng shui občutek, priporočamo, da izberete svojo spalnico. Spalnica je tudi po filozofiji feng shuia najpomembnejša soba, saj v njej preživite največ časa, je najbolj osebna soba in hkrati v njej prespite veliko ur svojega življenja. Med spanjem na vas vpliva vsa energija, ki je v spalnici, zato tudi vse spremembe, ki jih naredite v spalnici, vplivajo na vas in vaše počutje.

Z vami delimo osem nasvetov, ki vam bodo pomagali pri ustvarjanju popolne feng shui oaze v vašem domu

1. Položaj postelje

Vaša postelja mora biti zmeraj v "poveljniškem" položaju, kar pomeni, da mora biti obrnjena proti vratom, vendar ne v neposredni liniji z vrati. Hkrati je zelo pomembno, da se vrata ne odpirajo neposredno zraven postelje. Še posebej se izogibajte "položaja krste", pri katerem vaše noge kažejo na vrata. Vzglavje postelje naj bo postavljeno ob steno, na vseh treh preostalih straneh pa mora biti na voljo prostor. Najpomembneje od vsega pa je, da se izogibate postaviti vzglavje na steno, ki ima na drugi strani stene stranišče.

2. Vzglavje in podnožje postelje

Najboljša vzglavja postelj so trdna, kompaktna in masivna. Nimajo lukenj in niso iz kovinskih palic, ki lahko dajejo občutek, kot da ste v zaporu. Zato vzglavje dobro pritrdite na posteljo, da boste čutili največ opore med spanjem. Ne pozabite pogledati pod posteljo, saj vsi predmeti pod posteljo močno vplivajo na vaše počutje in na vas, medtem ko spite. Karkoli je pod vami, lahko ustvarja podzavestne blokade v vašem življenju. Če je mogoče, priporočamo, da pod posteljo sploh nimate prostora za shranjevanje, razen če je ta že vključen. Če pod posteljo nimate ničesar, lahko energija qi (energija življenjske sile) prosto teče okoli vas. Če morate pod posteljo vseeno kaj shranjevati, naj bodo to mehkejši predmeti, kot so dekorativne odeje, okrasne blazine, vzglavniki ali posteljnina.

3. Manj elektronskih naprav

Elektromagnetna polja, ki jih med drugim ustvarjajo elektronske naprave, so lahko izredno škodljiva za vas. Vplivajo na vaše počutje in hkrati na kakovost vašega spanja. Če smo čisto iskreni, vsi vemo, da prisotnost električnih naprav v naših spalnicah ni najboljša za naš spanec, a vendar se težko ločimo od njih.

Večkrat je lahko dober nočni počitek odvisen od količine elektronike v prostoru. Priporočamo nakup budilke, da se boste zbudili ob pravem času, in kakšne knjige, da bo postelja res prostor, v katerem se boste pred spanjem umirili in ne boste potrebovali telefona.

Kot že omenjeno, je pomembno, da imate na vsaki strani postelje prostor. Čeprav spite sami, sta dve nočni omarici boljši kot ena, saj je lahko asimetrija izredno moteča. Hkrati je pomembno, da imata partnerja vsak svoj prostor, kamor lahko shranjujeta svoje stvari. Tukaj ujemanje ni nujno potrebno, vendar vseeno pazite na ravnotežje in komplementarnost, ki bo pomagala ustvariti harmoničen videz postelje in celotnega prostora.

5. Vključite feng shui barve

Če smo iskreni, so najboljše barve za vašo spalnico odvisne od tega, kaj potrebujete oziroma želite. Če želite več strasti v spalnici, v dekor in barvo sten vključite rdeče poudarke, zemeljski toni in nevtralne barve so sproščujoči in predstavljajo podporo. Če želite barve, ki simbolizirajo vitalnost in zdravje, poskusite z modrimi in zelenimi. Če v svojem življenju želite partnerja, pa se odločite za bolj rožnate in marelične odtenke. Pomembno je, da se pri izbiri barv poslušate, saj včasih točno vemo, kaj potrebujemo, če se le malce bolje poslušamo.

6. Razmišljajte o velikosti postelje

Če želite v svojem življenju partnerja ali če ga že imate, poskrbite, da boste naredili prostor za oba. Enojne postelje so primerne za otroke in otroške sobe, za odrasle pa to ni optimalna rešitev, saj ni prostora za drugo osebo. Poiščite posteljo, ki bo dovolj velika za dve osebi, kar omogočajo vse postelje od velikosti 160 krat 200 centimetrov naprej. Trenutno so izredno priljubljene boxspring postelje, ki se lepo podajo v vsak prostor in mu dodajo malce drugačnosti.

Tretjino svojega življenja prespite, zato je eden izmed pomembnejših nasvetov, da dobro razmislite, s čim ste obdani in v čem spite. Poiščite posteljnino iz materialov, ki so do kože prijazni, kot so svilena posteljnina, bombažna posteljnina, flanelasta posteljnina in podobno. S tem boste v svojem domu zmanjšali količino umetnih snovi in kemikalij, ki lahko večkrat povzročijo alergijske reakcije in draženje kože.

Barvo posteljnine spet izbirajte glede na to, kaj bi radi privabili v svoje življenje, zgoraj preberite nasvet o barvah, da dobite malce navdiha.

Barvo svoje posteljnine lahko izberete tudi glede na to, kaj bi radi povabili v svoje življenje - za navdih si oglejte naš zgornji nasvet o barvah spalnic, prijaznih do feng šhuia.

8. Počistite nered

Najpomembnejši nasvet, ki vam ga lahko damo, je, da redno čistite in zračite spalnico, saj umazanija in prah ustvarjata stagnirajočo energijo, ki lahko negativno vpliva na vaše odnose, finančno stanje in celo zdravje. To pa zato, ker se energija iz stvari, ki jih hranimo, prenaša na nas. To lahko pomeni, da bo, če je naša spalnica v neredu, takšen tudi naš um.

Da bo vaše opremljanje še lažje, vam pri naslednjem nakupu na Minu.si s promocijsko kodo SPALNICA10 podarjamo 10 odstotkov popusta na celotno kolekcijo SPALNICA. Želimo vam vso srečo pri opremljanju spalnice in ustvarjanju svoje feng shui oaze.

Naročnik oglasnega sporočila je Minu.si.