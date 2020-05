Kako si lahko oblikujete postavo kar doma med gledanjem vaše najljubše serije?

Oglasno sporočilo

Spoznajte VACUSLIM 4 YOU - paket krem in pripomočkov za enostavno oblikovanje postave doma!

Vacuslim 4 you je domača različica profesionalnega tretmaja Vacuslim 48, ki ga uporablja že več kot 230 salonov širom Slovenije. Vacuslim 48 je top tretma za oblikovanje postave v letu 2018, 2019 in najverjetneje bo tudi v 2020.

Kaj vse dosežemo z VACUSLIM 4 YOU?

Zmanjšanje obsega tam, kjer se nabirata maščoba in celulit.

Stimulacijo naravnih funkcij telesa.

Zmanjšanje celulita, povezanega z zadrževanjem odvečne vode v telesu.

Rezultate vidne že v 30 do 45 min po tretmaju.

Vacuslim 4 you je paket inovativnih izdelkov za oblikovanje postave doma. Enostaven postopek pa vam omogoča, da si oblikujete telo kar med gledanjem televizije.

Zakaj Vacuslim 4 you deluje? Zahvaljujoč vzajemnemu delovanju treh tehnologij daje Vacuslim 4 neverjetne rezultate:

VAKUUM - ustvari pogoje, ki omogočajo hitro prodiranje aktivnih sestavin pod kožo in zagotavlja dolgotrajen učinek.

SMART WARMING TEHNOLOGIJA - segreje površino kože in omogoči enostavno prodiranje aktivnih sestavin iz seruma. Rezultat je površinska razgradnja maščob in izboljšanje videza kože, ki jo je prizadel celulit.

TEHNOLOGIJA CRYOSLIM – kombinacija hladno-toplega učinka omogoči prodiranje aktivnih sestavin za preoblikovanje telesa, spodbudi naravne funkcije telesa za boj proti maščobam in celulitu ter zmanjša nastajanje in množenje maščobnih celic. Vacuslim 4 you je namenjen preoblikovanju telesa v vašem domu in je primeren za vse tipe kože, ki jih prizadenejo maščobne celice in celulit, vendar ga ne uporabljajte, če imate preobčutljivo kožo, ekceme in takoj po voskanju.

Za maksimalen učinek in lepo oblikovano postavo izvajajte Vacuslim 4 you tretma en mesec, vsak drug dan.

Oblikujte svojo postavo na enostaven način kar doma!

Kako izvajamo tretma?

1. KORAK

Učvrstitveni PILING za telo s krožnimi gibi nanesemo na navlaženo kožo in nato speremo. Tega koraka ne potrebujemo narediti vsakič.

2. KORAK

SERUM 1, ki omogoča prijetno površinsko segrevanje, namažemo od trebuha do kolen.

3. KORAK

Namažemo KREMO 2.

4. KORAK

Oblečemo priložene hlače, nato pa s sesalnikom izsesamo zrak, da ustvarimo vakuum. Hlače nosimo od 30 do 45 minut, vmes pa lahko gledamo televizijo ali beremo. Narejene so za večkratno uporabo.

Za res odlične rezultate potrebujete med uporabo izdelkov Vacuslim 4 you enkrat na teden tudi eno od naslednjih masaž: Vacuslim Inarie masažo, drenažno masažo ali maderoterapijo.

Naročite Vacuslim 4 you v spletni trgovini >> Za več informacij pokličite 051 883 444 ali nam pišite na prodaja@art-kozmetika.com. Vacuslim 4 you prodaja podjetje ART-PE d. o. o., ki je ekskluzivni zastopnik za vse Vacuslim izdelke v Sloveniji. ART-PE d. o. o. že več kot 15 let za kozmetične in frizerske salone dobavlja opremo, profesionalno kozmetiko in potrošni material.

Naročnik oglasne vsebine je ART-PE d.o.o.