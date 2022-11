Kaj se zgodi, ko izgubite zob? Ukrepajte, preden bo prepozno.

Ko kot otrok izgubiš zob, to ne predstavlja velike težave. Mlečni zobje izpadejo, kar daje prostor stalnim zobem, da zrastejo in postanejo del vašega zobovja. Kaj pa se zgodi, ko izgubiš stalni zob? Na žalost v nasprotju z morskim psom, ki ima nove zobe nenehno v pripravljenosti, pri ljudeh ni mogoče, da bi nam zrasel še en zob. Tako lahko ignoriranje vrzeli, ki jo povzroči manjkajoči zob, povzroči resne zaplete glede nadaljnjega ustnega zdravja.

Kaj se zgodi, če ignorirate manjkajoči zob?

Pogosto je razmišljanje, da manjkajoči zobje v ozadju čeljusti ne predstavljajo posebne težave, saj ne vplivajo na vaš nasmeh ali videz. Vendar ne glede na mesto izgubljenega zoba nepravočasno in neustrezno reševanje težave manjkajočega zoba vodi samo v resnejše težave z ustnim in splošnim zdravjem, kar povzroči obsežnejše in dražje zdravljenje.

Karies in bolezni dlesni

Če se vaši zobje začnejo premikati zaradi vrzeli, morda pri ščetkanju in nitkanju ne boste mogli doseči vseh površin zob, kar lahko povzroči nastanek zobnih oblog ali bakterij. To lahko poveča tveganje za karies in bolezni dlesni, kar pa privede do nadaljnje izgube zob.

Nepravilno poravnani zobje

Vaši zobje se med seboj naravno podpirajo. Če eden manjka, je velika verjetnost, da se bodo sosednji zobje začeli pomikati na njegovo mesto. Sčasoma lahko to povzroči ukrivljen nasmeh, težave z ugrizom, bolečine v sklepih in glavobole. Ker zobje niso pravilno poravnani, s težavo očistimo medzobne prostore, rezultat česar pa sta lahko karies in nadaljnja izguba zob.

Izguba kosti

Morda tega niste vedeli, vendar vaši zobje podpirajo vašo čeljustno kost, tako da spodbujajo njeno rast. Ko manjka eden ali več zob, kost na tem območju ne dobi več stimulacije, ki jo potrebuje za rast, kar povzroči izgubo kostnine. Sčasoma lahko ta izguba kosti povzroči, da se vaša čeljust skrči, zaradi česar postane manj stabilna za podporo preostalim zobem. Prav tako lahko sčasoma privede do spremembe oblike obraza in nasmeha.

Kakšne so možnosti za nadomestitev manjkajočih zob?

Zahvaljujoč sodobni medicini lahko izbirate med številnimi možnostmi, ko gre za nadomeščanje manjkajočih zob. Priporočamo, da se naročite na pregled pri dr. Petru Tataloviću, da se pogovorite o vseh možnostih za nadomeščanje manjkajočih zob ter si povrnete samozavest in kakovost vašega življenja.

Zobni implantati oziroma zobni vsadki so zanesljiv način za nadomestitev manjkajočih zob in so trajna rešitev. Če vam manjka le en zob, vam v čeljust razmeroma hitro in neboleče vstavimo majhen vijak iz titana. Nato v sodelovanju z dentalnim laboratorijem izdelamo zobno krono, vaš novi zob.

Zobni mostiček, podprt z implantati

Če vam manjka več zob, vam bo fiksni mostiček, podprt z vsadki, zagotovil dolgoročno rešitev, ki bo na videz in otip enaka vašim naravnim zobem. Za razliko od tradicionalnih zobnih protez, ki običajno ogrožajo sosednje zobe, so ponavadi ohlapne in povzročajo umik dlesni, je mostiček z zobnimi vsadki udobnejši, hkrati pa zagotavlja boljšo stabilnost in funkcijo.

Zobna proteza na implantatih

Če vam manjka večina zob ali imate opravka z ohlapnimi zobnimi protezami, vam proteza, podprta z zobnimi vsadki, zagotavlja trajno rešitev brez težav. Metoda, znana tudi kot ALL-ON-4, vključuje namestitev celotnega niza zob na 4–6 zobnih vsadkov. Z ustrezno ustno nego in higieno lahko vaše zobne proteze, podprte z vsadki, trajajo vse življenje.

Kakšne so prednosti zdravljenja z All-on-4? Prednost All-on-4 je ta, da se lahko s pravilnim načinom postavitve implantatov izognemo sinusu ali živcu in tako postavimo implantat na mesto, kjer je dovolj kosti. Prvi korak na poti do novih zob je pogovor s pacientom. V Dentalnem centru Tatalović si vedno vzamemo čas, da nam pacient opiše svoje težave in želje ter nato skupaj najdemo ustrezno rešitev. Pomemben del zdravljenja je tudi dobra diagnostika. Opraviti je treba ortopan oziroma panoramski posnetek vseh zob in slikanje čeljusti CBCT – 3D, s pomočjo katerega lažje vidimo, izmerimo in določimo, kje bi bil najboljši položaj za implantate. Celoten postopek izvedemo v naši ordinaciji že na prvem pregledu. Pacientu nato predstavimo načrt terapije, ki mu sledi kirurški postopek vstavitve implantatov in nato v enem oziroma najpozneje dveh dneh fiksna obremenitev implantatov z novimi zobmi. Rešitev pacientom omogoča kakovostno življenje, saj je videz zob naraven, boljši pa je tudi občutek zob, ki je bolj enoten. Vzdrževanje novih zob je enostavno, kar zagotavljajo tudi redni kontrolni pregledi, ki jih ponujamo v našem centru. Prav tako je enostaven poseg, ki se opravlja v lokalni anesteziji približno eno uro. Ker se implantati postavijo pod kotom oziroma so nagnjeni v kosti, ni vedno potrebna dograditev kosti okoli implantatov. Ena od prednosti All-on-4 je vsekakor cena, ki je nižja kot pri kompleksnejših rehabilitacijah. NAROČITE SE

Snemne zobne proteze

Snemne zobne proteze so stroškovno učinkovita zobozdravstvena rešitev, ki je cenejša od zobnih vsadkov in zagotavlja takojšnje zadovoljstvo pri zapolnjevanju vrzeli manjkajočih zob. Prav tako so popolnoma odstranljive. Vendar pa lahko snemne proteze povzročijo izgubo dlesni in kosti, kar povzroči propadanje čeljustne kosti. Ko se vaše dlesni in kosti začnejo krčiti, bo snemna proteza potisnjena z mesta in bo tako postala ohlapna. Tu pri večini ljudi nastopi strah in nelagodje, da bi nam zobna proteza med pogovorom ali jedjo zdrsnila iz ust.

Glavne prednosti zdravljenja z implantati

Velika prednost uporabe protetičnih nadomestkov na implantatih je dejstvo, da se v ustih med jedjo ali govorjenjem ne premikajo. Ta stabilnost zagotavlja bolj naraven in udobnejši rezultat kot mostički ali običajne proteze, s čimer se izboljšata počutje in kakovost vašega življenja. Gledano v celoti je prednosti implantatov veliko.

Estetika. Implantati poleg tega, da omogočajo naraven videz zob, pomagajo ustaviti tudi proces resorpcije kosti, ki se zgodi, ko pacient izgubi celoten zob (krono in korenino), in ki lahko spremeni videz obraza.

Vzdržljivost. Zobni vsadki so rešitev, zasnovana tako, da lahko traja vse življenje, še posebej v kombinaciji s pravilno in natančno izdelanimi protetičnimi komponentami.

Ohranjanje naravnih zob. Pri običajni tehniki je treba zobe, ki mejijo na izgubljene zobe, pobrusiti, da se lahko uporabijo kot sidra za mostiček. Implantati odpravijo potrebo po posegu v zdrave zobe.

Ohranjanje strukture kosti. Zobni vsadki prenašajo žvečilno silo na čeljustno kost in tako pomagajo pri njenem ohranjanju. V primeru delnih protez ali običajnih mostov kost postopoma trpi za resorpcijo, ki lahko, kot je opisano prej, spremeni obliko obraza.

Ohranjanje okusa. Pokrivanje predelov ustne sluznice s snemljivimi protezami moti nebo. To se ne zgodi pri zobnih vsadkih, ki so tudi udobnejši.

Ohranjanje kakovosti žvečenja. Zobne proteze, podprte z implantati, izboljšajo učinkovitost žvečenja, poleg tega pa izboljšajo prehranske navade pacienta.

Posebna ugodnost za bralce portala Siol.net Za vse bralce portala Siol, ki se zanimajo za zdravljenje z implantati, so pri Dentalnem centru Tatalović s kodo ZOB22 omogočili BREZPLAČEN PRVI PREGLED + ORTOPAN. Pripravili pa so tudi posebno ugodnost. Vsem pacientom, ki se bodo odločili za zdravljenje z metodo All-on-4, bodo za še boljšo stabilnost ter v zahvalo za izkazano zaupanje naredili kar metodo All-on-6. Tako boste prejeli dva implantata GRATIS. NAROČITE SE

Pogovorite se z dr. Petrom Tatalovičem

Če vam manjka en ali več zob, se naročite na termin v Dentalnem centru Tatalović, da se pogovorimo o možnostih zdravljenja. Razložili vam bomo vse korake zdravljenja in vam podrobno predstavili načrt terapije, prilagojen stanju vaše ustne votline.