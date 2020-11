Kaj lahko sami naredimo proti neznosnim migrenam?

Migrene so nevrološka motnja, za katero so značilni ponavljajoči, enostranski glavoboli z zmerno do hudo intenzivnostjo kljuvajoče ali utripajoče bolečine. Bolečina v glavi se običajno občuti na eni strani in se ob gibanju poslabša.

Napadi se od pacienta do pacienta razlikujejo tako po intenziteti kot tudi pri dodatnih znakih, ki se pogosto pojavijo v tandemu z bolečino v glavi: slabost, bruhanje, preobčutljivost na svetlobo, hrup ali vonjave.

Z migreno je težko živeti, pogosto zavira tudi delovne procese v službi. Pacienti se težko soočajo s sodelavci in nadrejenimi. Foto: Getty Images

Prepoznajte vse simptome migrene

Pomembno je, da poznate in prepoznate vse simptome migrene, saj boste lahko na ta način hitro odreagirali in ne nazadnje lažje razložili svoje težave osebnemu zdravniku. Pot do nevrologa in ustrezno zdravljenje bosta tako še hitrejša.

Poleg prvih znakov migrene, kot so občutljivost na svetlobo in hrup, slabost, bruhanje in pomanjkanje energije, se lahko pojavijo tudi drugi simptomi:

bolečina v trebuhu,

driska,

motnje ravnotežja in/ali omotica,

močan občutek vročine ali mraza,

slaba koncentracija,

občutljivost za vonjave,

togost vratu in ramen,

znojenje,

meglen vid.

Napadi migrene se običajno začnejo v zgodnji odrasli dobi, nanje vplivajo tako zunanji kot genski dejavniki. Foto: Getty Images

Kdo zboli za migreno?

Migrena je pri ženskah pogostejša kot pri moških. Napadi migrene se običajno začnejo v zgodnji odrasli dobi, včasih se lahko pojavi tudi kasneje.

Je lahko dedna, saj so vanjo vpleteni številni geni. Pri ženskah imajo močen vpliv na migreno hormoni, tako so pogosto napadi hujši med menstruacijo, v času menopavze pa lahko bolezen celo izzveni.

Kateri so glavni sprožilci napada migrene?

Na migreno lahko vplivajo tudi številni zunanji sprožilci, kot so stres, vremenske spremembe, motnje spanja in premajhen oziroma nereden vnos hrane, pretirano uživanje analgetikov in včasih celo dehidracija.

Ker so sprožilni dejavniki migrene specifični za vsakega posameznika, predlagamo, da za začetek v svoj vsakdan vpeljete vodenje posebnega dnevnika, s pomočjo katerega boste lažje prepoznali svoje sprožilne dejavnike in spremljali celoten vpliv migrene na vaše vsakdanje življenje.

Delujte preventivno in poiščite svoje glavne sprožilce ter s tem ublažite napade migrene. Foto: Getty Images

Kaj je dnevnik glavobola? Dnevnik je namenjen vam in vašemu zdravniku. Vanj vpisujete značilnosti vaših glavobolov ter imena vseh zdravil, ki jih jemljete za preprečevanje akutnega glavobola in/ali za preventivno zdravljenje. S pomočjo izpolnjenega dnevnika bo zdravnik lažje opredelil, za katero vrsto glavobola trpite. Na ta način se boste lahko dogovorili za najustreznejše zdravljenje, zato bodite pri izpolnjevanju dnevnika dosledni.

Pomembno je, da se naučite prepoznati svoje sprožilce, saj lahko tako v veliki meri zmanjšate število napadov ali vsaj ublažite njihove simptome.

Preventiva pri migreni kot pri številnih drugih obolenjih je ključnega pomena. S preventivnim zdravljenjem lahko zmanjšate tudi bolniško odsotnost z dela oziroma slabo produktivnost in si hkrati izboljšate kakovost življenja.

Na podlagi vaših simptomov vas bo lahko osebni zdravnik napotil k nevrologu na preventivno zdravljenje z monoklonskimi protitelesi. Foto: Getty Images

Kako lahko ublažite napade migrene?

Zdrav življenjski slog je nedvomno prvi korak za bolj učinkovito obvladovanje migrene. To vključuje tako uravnoteženo prehrano, redno gibanje, pa tudi kakovostno spanje in izogibanje stresnim situacijam.

Poleg zdravljenja z zdravili vam bo zdravnik svetoval tudi terapijo z akupunkturo, ki se uspešno uporablja pri zdravljenju primarnih glavobolov, zlasti migrene. Strokovnjaki priporočajo tudi vnos prehranskih dodatkov, kot so koencim Q10, magnezij in vitamin B2 (riboflavin).

Na splošno je zdravljenje migrene osredotočeno na preventivo tudi s pomočjo bioloških zdravil. Na podlagi vaših simptomov in tudi vašega dnevnika vas lahko vaš osebni zdravnik napoti k nevrologu ali algologu na preventivno zdravljenje z monoklonskimi protitelesi. Gre za novo terapijo, za katero sta značilna hitro delovanje in dobra odzivnost večine bolnikov.