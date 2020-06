Kaj je in kje se nahaja vitamin D3?

Oglasno sporočilo

Čeprav smo že vsi slišali za vitamin D3, o njem še vedno ostaja veliko neznanega. To je najverjetneje tudi glavni razlog za to, da se večina ljudi sooča z njegovim pomanjkanjem in tvega pojav številnih zdravstvenih težav. Da se to ne bi zgodilo tudi vam, smo v članku zbrali informacije, ki vam utegnejo zelo koristiti.

Kaj je vitamin D3?

Čeprav obstaja več oblik vitamina D, je za naše telo najbolj pomemben D3 oz. z drugimi besedami holekalciferol. Česar večina ljudi ne ve, je to, da vitamin D3 pravzaprav ni vitamin, ampak hormon. Pa to ne kakršenkoli, pač pa tak, ki vpliva na izražanje več kot 1.000 genov, pospešuje diferenciacijo in zorenje celic, vzdržuje normalno funkcijo imunskega sistema ter povečuje izločanje inzulina. V telesu tako rekoč ni kemičnega procesa, na katerega ta pomembni vitamin ne bi vplival in prav tako ni celice, ki ne bi imela receptorja za vitamin D. Zato ni nič čudnega, da lahko njegovo pomanjkanje tako zelo vpliva na poslabšanje našega zdravja in imunskega sistema.

Razlika med vitaminoma D2 in D3 …

Poleg D3 poznamo še eno obliko D vitamina, in sicer vitamin D2 oz. ergokalciferol. Tega ustvarjajo predvsem rastline, ki so izpostavljene UV-žarkom – največ ga najdemo v gobah. Ampak znanstvene študije potrjujejo superiornost D3 nad D2, saj naj bi D3 deloval močneje in dalj časa. Prav tako pa je pretvorba vitamina D3 v telesu bistveno hitrejša kot pri vitaminu D2. Ker se vitamin D2 običajno pridobiva z ultravijoličnim obsevanjem kvasovk in nato dodaja v (cenena) prehranska dopolnila, je lahko njegovo delovanje mnogokrat tudi precej vprašljivo.

Glede na to, da vitamin D2 nima tako intenzivnega delovanja kot vitamin D3, je vsekakor bolj smiselno k prehrani dodajati slednjega.

Zakaj je vitamin D3 tako pomemben?

Kot smo že omenili, je vitamin D3 ključnega pomena pri številnih procesih v telesu. Tudi Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) potrjuje pomembnost tega vitamina. Ta naj bi po navedbah uradnih in potrjenih dokumentov prispeval k:

normalni absorpciji/uporabi kalcija in fosforja,

normalni ravni kalcija v krvi,

ohranjanju zdravih kosti,

delovanju mišic,

ohranjanju zdravih zob,

delovanju imunskega sistema,

ima tudi vlogo pri delitvi celic.

Kje se nahaja vitamin D3?

Vitamin D3 najdemo predvsem v maščobnih delih živali, v določenih vrstah lišajev, nekaj pa ga je tudi v prehrani. Vitamin D3 v hrani je zelo slabo zastopan, zato bi za zadosten vnos morali pojesti nerealne količine rib, jajc, jeter in masla. Zato še vedno glavni vir vitamina D3 ostaja sonce, kjer se pod vplivom UVB-žarkov sintetizira v koži, ali kapsule vitamin D3, ki so najbolj varna in praktična rešitev za vse.

Ko govorimo o pridobivanju vitamina D3 iz sonca, je namreč treba upoštevati veliko nekih variabilnih dejavnikov, ki dejansko vplivajo na sintezo tega pomembnega vitamina. Ti dejavniki so: pigmentacija kože, zemljepisna širina, ura izpostavljenosti, letni čas in starost. V Sloveniji je problematično, da vitamin D3 učinkovito nastaja v koži le v času med marcem in oktobrom, in še to le med 10. in 16. uro, če ne uporabljamo zaščitnega faktorja. Uporaba sončne kreme namreč skoraj v celoti prepreči sintezo vitamina D3 (po podatkih naj bi SPF8 zmanjšal pretvorbo tega vitamina za 90 %, višji faktorji, SPF30 in več, pa zmanjšajo pretvorbo celo za 99 %).

Kaj če pride do pomanjkanja vitamina D3 v telesu?

Po raziskavah imamo ljudje kljub izpostavljenosti soncu veliko pomanjkanje vitamina D3. Več kot polovici svetovnega prebivalstva naj bi namreč že primanjkovalo tega ključnega vitamina. To se lahko odraža v kakovosti našega življenja, saj njegovo pomanjkanje povzroča utrujenost, mišično oslabelost in razna depresivna stanja.

Mnoge študije potrjujejo, da pomanjkanje vitamina D3 prispeva k nastajanju več avtoimunih bolezni, kot so multipla skleroza, revmatoidni artritis, vnetna črevesna bolezen in sladkorna bolezen tipa 1.

Prav tako obstaja močna povezava med pomanjkanjem vitamina D in številnimi boleznimi srca in ožilja ter nevrodegenerativnimi boleznimi.

Strokovnjaki so pomanjkanje vitamina D3 celo priznali kot svetovno epidemijo z neštetimi zdravstvenimi posledicami.

Kako dobiti dovolj vitamina D3?

Obstajata le dva zanesljiva vira vitamina D3, in to sta izpostavljanje sončnim žarkom, ki mora biti prisotno skozi celo leto, in prehransko dopolnilo. Mnogo ljudi sicer meni, da dobijo vitamin D3 v hrani, a kot smo že navedli, so te količine premajhne, da bi zadostile dnevnim potrebam. Oziroma bi morali pojesti toliko hrane, obogatene s tem vitaminom, da je to v praksi popolnoma nemogoče.

Sončenje, na drugi strani, pa ima veliko negativnih učinkov oziroma je lahko zelo nevarno, zato je dosti bolj zanesljivo dodajanje vitamina D3 v kapsulah. Na ta način imamo nadzor nad vsebnostjo tega vitamina, prav tako pa njegove absorpcije ne prepustimo drugim nezanesljivim dejavnikom, ki smo jih omenili višje v članku.

Kateri vitamin D3 v kapsulah izbrati?

Na trgu je prava poplava ponudnikov raznih prehranskih dopolnil, zato je včasih težko izbrati tistega pravega. Večina vitamin D3 pridobiva iz lanolina – gre za maščobo, ki jo najdemo na ovčji volni, kar ne zveni ravno mamljivo. Druga možnost pa je pridobivanje vitamina D3 iz ribje maščobe, ki pa je pogostokrat kontaminirana s težkimi kovinami. Na trgu lahko najdemo tudi industrijsko narejene sintetične različice, ki pogosto vsebujejo snovi, ki žal niso najbolj zdravju prijazne. Take snovi lahko namreč povzročajo alergije, driske in prebavne motnje ter se istočasno slabše absorbirajo kot naravne.

Obstaja pa še ena visoko učinkovita rešitev …

Pridobivanje vitamina D3 je lahko tudi naravna, celostna, okolju prijazna in učinkovita. Obstaja namreč vrsta lišaja Cladonia rangiferina oziroma jelenov lišaj, ki vsebuje dovolj vitamina D3, da lahko zadosti potrebam telesa po njem, kar so dokazali švedski raziskovalci z univerze v Lundu, ki so objavili tudi raziskavo Vitamin D in an ecological context (Vitamin D v ekološkem kontekstu).

Ta vir vitamina D3 vsebujejo tudi kapsule podjetja Malinca.

Naravna oblika omogoča odlično absorpcijo, saj so naravni vitamini vezani na fitohranila, ki jih telo absorbira in uporabi tako, kot bi jih iz hrane, kar je zelo dobra novica.

Vitamin D3 kapsule iz Malince so prav tako veganske, brez glutena in laktoze, brez sladkorjev, polnil in drugih dodatkov ter so 100% naravne.

Glede na to, da je vitamin D3 v hrani tako slabo zastopan, da ne zadovolji naših dnevnih potreb, istočasno pa nastavljanje sončnim žarkom predstavlja veliko tveganje, boste z Malinčinimi kapsulami vitamin D3 na varen način poskrbeli za zadosten dnevni vnos tega ključnega vitamina.

Če želite tudi vi ohraniti svoje zdravje in dober imunski sistem, si lahko kapsule vitamin D3 naročite na spletni strani Malince malinca.si/vitamin-d3.

Naročnik oglasnega sporočila je Malinca.