"Kaditi lahko preneham, kadarkoli želim!"

Obstajajo različni načini, kako občutiti zadovoljstvo, vendar je pri kadilcih to specifična situacija, saj kot edini vir užitka vidijo svoj dnevni odmerek nikotina. Druga čutila jim sčasoma otopijo, ob tem pa verjamejo, da je kajenje edini način, da se počutijo "žive".

Vendar pa lahko zdaj celo otopeli kadilci ponovno občutijo zadovoljstvo, ampak ne tisto, ki jim ga daje cigareta. Marko iz Maribora je želel svojo izkušnjo deliti z vsemi kadilci.

Ali bo zvenelo preveč pretirano, če rečem, da se mi ni uspelo niti obrniti, pa sem že pokadil dve škatli na dan? Ampak tako je bilo. Neopaženo sem večal dnevni odmerek nikotina in prišel v fazo, ko sem za vse tri obroke imel cigareto!

A mene to ni motilo, saj sem užival v vsakem dimu. Stres, živčnost ali kakršnokoli drugo psihično stanje je z lahkoto pomirila moja "spokojnost iz škatle". Nisem imel ljubezenskega življenja, a se s tem nisem preveč obremenjeval. Imel sem svoj konjiček.

Ko cigareta postane smisel življenja

Opazil sem, da moje sogovornike moti kadilski zadah, ki se je pojavil takoj, ko sem odprl usta. Videti sem bil veliko starejši od svojih vrstnikov, vendar mi ni bilo mar. Pri 31 letih sem bil na videz vsaj deset let starejši zaradi stanja kože. Cigarete človeka nekako izsušijo, ga postarajo, koža pa dobi grdo barvo. Zdaj se tega zavedam, toda v času, ko je bil smisel mojega dneva cigaretni dim, bi lahko bil videti tudi kot petdesetletnik!

Zdaj vem, da bi začetek mojih najstniških dni lahko šel v povsem drugo smer, če se ne bi želel dokazati in biti frajer. Tista prva cigareta je kriva za vse zdravstvene katastrofe, ki so me kasneje doletele.

Prve večje posledice uživanja nikotina

Nekega dne sem odšel na vas in v naglici pozabil na svojo dnevno dozo nikotina. Naselje je bilo precej oddaljeno od Maribora, pa tudi prva trgovina od hiša.

Ko sem prispel in spoznal, kaj sem naredil, sem občutil bes. Postal sem histeričen, tolkel sem po hiši in iskal ključe, da bi se vrnil. Dedek me je poskušal umiriti. Dvignil sem roko, da bi ga udaril. Vse sem zelo prestrašil. Nihče me ne pozna takšnega. Hitro sem zapustil hišo, ker me je bilo neizmerno sram, a je bilo prepozno. Dedek mi ni mogel oprostiti. Starši so bili šokirani.

Kljub temu incidentu je bilo naslednji dan vse po starem. Nisem zmogel niti pomisliti, da bi nehal kaditi. To je nekaj, kar sem vedno počel. Zgrabila me je le trenutna slaba vest, a sem že naslednji dan vse pometel pod preprogo. Tako zelo sem bil odvisen od cigaret.

Še zadnji evro bi dal za cigareto

Dopolnil sem 31 let, a še vedno sem bil samski. Brez žene in svoje družine. Sam s cigareto. Živel sem pri starših in delal za majhen denar. Dušil sem jih s svojimi dimnimi zavesami.

Vse, kar sem zaslužil, sem porabil za cigarete. S tem denarjem bi lahko kupil stanovanje. Nihče v družini ni tako kadil. Rekli so mi, da sem popolnoma zgrešil življenjsko pot in da potrebujem pomoč.

Cigarete niso bile le škodljive za moje zdravje, temveč skoraj usodne

Začel sem čutiti nenavadno bolečino v prsih. Pojavil se je tudi nadležen kašelj. Včasih sem kašljal celo 15 minut brez premora. Komaj sem prišel k sebi, saj sem včasih ostal brez sape.

Zvečer nisem mogel zaspati, tako zelo me je dušilo. Ko sem končno le zaspal, me je prebudil kašelj. Takšen kašelj je pri kadilcih pogost, zato sem v lekarni kupil nekaj za pomirjanje kašlja.

Nisem nameraval opustiti kajenja.

Kašelj sem le za trenutek pomiril. Nikoli ne bom pozabil tega usodnega večera, ko sem doživel napad. Doletela me je močna bolečina v prsih. Srce mi je hitro bilo in začel sem se dušiti. Starši so me hitro odpeljali na urgenco. Tam so mi povedali, da imam pljučno embolijo. Moral sem hitro na operacijo.

Če bi prispeli samo pet minut kasneje, bi izgubil bitko za življenje. Prvič sem se ustrašil.

Okrevanje je slabo vplival na mojo psiho

To so bili najtežji dnevi mojega življenja. Okrevanje po operaciji je trajalo tri mesece. To je pomenilo, da ni cigaret! Zelo sem shujšal. Že prej sem bil suh zaradi kajenja, a operacija me je spravila na kolena. Staršem sem povedal, da bom znorel. Roke so se mi tresle, zraven pa sem bil še nervozen. Imel sem tudi neke nenavadne gibe. Moral sem si prižgati cigareto.

Spoznal sem, da sem velik odvisnik. Bilo mi je jasno, da bom po okrevanju še naprej kadil.

Obupano sem začel iskati rešitev

Volja je bila močna, a me je strah pred neuspehom navdajal z grozo. Nastopilo je obdobje razočaranja. Poskusil sem različne metode za opustitev kajenja. Bral sem celo knjige o izkušnjah strastnih kadilcev, meditiral, obiskoval psihološko svetovalnico ... Seznam je dolg, a meni ni nič pomagalo.

Še naprej sem imel močno željo po cigaretah. Po tem, da bi jo držal v rokah, potegnil samo en dim. Kakšna odvisnost.

Nil Smoke je prišel v pravem trenutku!

Moj dober prijatelj mi je ponudil pomoč. Rekel je, da bova skupaj poiskala rešitev. Želel me je videti srečnega. Ves čas je brskal po spletu.

Nekega dne se je oglasil in rekel: "Nil Smoke ti bo pomagal!" Šele zdaj se zavedam, da je bil to dan moje odrešitve.

Naročil je magnete Nil Smoke. To so pozlačeni magneti, ki se namestijo na obe strani ušesa. Na sprednjo stran en magnet, na zadnjo stran drugi. Delujejo po tehniki akupresure, in sicer tako, da blago stimulirajo določene točke. Tako spodbujajo izločanje endorfinov v organizmu. Ta encim se izloča tudi med spolnim odnosom.

Endorfin izboljša razpoloženje, vas pomirja, odpravi napade živčnosti in bolečino. Vse to, kar poskušamo doseči s cigareto. Uporaba teh magnetov nadomesti občutek zadovoljstva.

Prej nisem zdržal brez nikotina niti en sam dan, zdaj so minila že tri leta, odkar ne kadim. Sam sebe sem pozitivno presenetil. Bil sem ponosen na svoj uspeh. Moje življenje se je povsem spremenilo. Pomladil sem se, videti sem bolj zdravo in sveže. Nisem več nervozen. Popolnoma sem si opomogel. Zdaj lažje diham. Izpolnila se mi je največja želja. Našel sem ljubezen svojega življenja, s katero pričakujeva otroka. Strokovnjak za moška vprašanja mi je dejal, da je malo manjkalo, pa bi postal neploden. Na srečo se to ni zgodilo.

Nikotin je vaš tihi ubijalec. Ne dovolite, da vas premaga. Poskusite te magnete, ne bo vam žal. V lekarni jih ni mogoče dobiti, lahko pa jih naročite na tej spletni strani. Seveda niso čudežni, a z malo volje, pozitivnih misli in občutka zadovoljstva je vse mogoče.

