Je to najboljši pripomoček za popestritev karantene?

Oglasno sporočilo

Pripomoček, ki ga potrebuje vsaka ženska ali par v času 14-dnevne karantene. Priporočajo ga tudi specialisti ginekologije in drugi strokovnjaki.

Maja Golob, magistra farmacije: “Suhost nožnice, pekoč občutek in srbenje nožnice so vzroki, da se mnogo žensk izogiba spontanim spolnim odnosom s svojim partnerjem.”

Koronavirus je zagotovo nevšečnost, ki si je ni želel nihče izmed nas. Negotovost situacije v nas vzbuja strah, ki povzroča stres za telo, kar še dodatno slabi naš imunski sistem.

Po drugi strani pa dobro počutje in sreča dokazano pozitivno vplivata na naše zdravje in krepita imunski sistem. Občutek sreče v telesu sproži hormone, ki skrbijo za boljši imunski sistem – in močnejši, kot je imunski sistem, manjša je verjetnost, da zbolimo.

Zato je pomembno, da se naučimo v karanteni uživati in prosti čas – ki ga imamo sedaj na voljo več – izkoristiti za stvari, ki nas zbližajo s tistimi, ki so nam resnično pri srcu.

Kako si v času koronavirusa popestriti karanteno, da ta prej mine?

Odgovor je povsem enostaven.

S partnerjem bodite bolj intimni.

Sliši se preprosto, kajne? Vendar ...

Kljub temu da imamo v času karantene več prostega časa, ga le redko porabimo za to, da se zbližamo s svojim partnerjem in smo z njim intimni.

Zakaj je tako?

Razlog za to pogosto leži v tem, da se ženske spopadamo s težavami s suhostjo nožnice (več kot kar 43 % spolno aktivnih žensk), pekočim občutkom, ki spominja na vnetje mehurja, in srbenjem nožnice.

Vse to so simptomi suhe nožnice. Kaj pa so vzroki?

Vzroki za te težave so lahko menopavza, jemanje kontracepcijskih tabletk, stres, nekvalitetna sodobna prehrana, naporna vadba in porod.

Suha nožnica v menopavzi, suha nožnica po porodu ... Ne glede na vzrok je suha nožnica nepotreben problem, ki ga je mogoče zelo enostavno rešiti. Rešitev za to je Intimna kremica Feminosent.

Feminosent kozmetika za intimno nego je ponosna na svojo izredno učinkovito kremo za intimne predele. Poimenovali so jo - zelo enostavno in neposredno - Intimna kremica.

V nadaljevanju vam bomo razkrili, da je to optimalna izbira za ženske, ki imajo težave s suho nožnico – in tudi za moške, tudi če vam intuicija v tem trenutku morda pravi drugače.

Toda naj vam prej še nekaj na hitro omenimo …

Zakaj smo prepričani, da bi morali tudi vi – če si želite prijetnih intimnih odnosov s svojim partnerjem – uporabljati Intimno kremico Feminosent?

Ker je odrekanje intimnim užitkom, ki so vas in vašega partnerja leta in leta zbliževali, nepotrebno in odveč, pomanjkanje le-teh pa zamaje še najbolj trdne zveze.

Je to konec "glavobolov" pred spanjem?

Razumemo - nihče ne uživa v bolečini, v pekočih občutkih in srbečici. Zato se ženske z leti raje “izmuznemo” spolnim odnosom, saj ti postanejo boleči in neprijetni.

Morda so glavoboli pred spanjem del vsakega hollywoodskega filma, kjer se partnerja ne razumeta. Tam je scena, kjer ženska ne želi sodelovati v intimnem odnosu, namenjena temu, da se gledalec zabava in smeje – v resnici pa je to precej frustrirajoče za oba spola.

Izogibanje spolnemu odnosu ne pomeni, da si ženske ne želimo svojega partnerja in se ga hočemo izogniti.

Težava tiči v tem, da sta srbečica in pekoč občutek, ki sledita spolnemu odnosu (zaradi suhosti nožnice) nepredstavljivo nadležna. In temu se želimo izogniti na vsak račun.

Izogibanje spolnim odnosom lahko povzroči stisko v partnerskem odnosu in zaskrbljenost. Ta je tudi razumljiva – vlažnost nožnice pri spolnem odnosu je znak, da je ženska vzburjena in si partnerja želi.

Težave s suho nožnico vplivajo na samopodobo ženske in njenega partnerja ter na njuno spolno življenje, hkrati pa vzbujajo dvome o njenem zdravju.

Ali obstaja način, s katerim bi lahko spodbudili telo, da naravno navlaži sluznico nožnice, in se tako izognili neprijetni bolečini, srbečici in pekočemu občutku “tam spodaj”, ki ponavadi sledijo po intimnih odnosih?

Sedaj obstaja.

Intimna kremica Feminosent poskrbi, da telo samo naravno navlaži suho nožnico v zgolj 3 minutah.

Tako spolni odnos ni več boleča izkušnja, pač pa užitek, ki vas in vašega partnerja zbliža in utrdi vaš odnos.

Nova najboljša prijateljica vsakega moškega, na katero vaša partnerica ne bo ljubosumna!

Za uporabo intimne kremice Feminosent se lahko odločijo tudi moški - seveda ne na sebi, pač pa jo lahko podarijo svoji dragi.

Tako bosta lahko oba ponovno uživala v spolnih odnosih, kar bo vaši zvezi vrnilo strast iz dni, ko ste se s svojo boljšo polovico komaj spoznali.

Zaradi uživanja - in ne bolečin - pri spolnem odnosu vas bo partnerica ponovno vzljubila, zaradi česar bodo spolni odnosi pogostejši in intenzivnejši, vaša zveza pa bolj trdna in srečna.

Navlaži nožnico v samo 3 minutah!

Intimna kremica Feminosent z naravno aktivno sestavino nežno stimulira telo tako, da samo poskrbi za ustrezno vlažnost intimnega predela.

Za razliko od sorodnih izdelkov – npr. lubrikantov, ki zgolj vlažijo in jih je potrebno nenehno nanašati – Feminosent kremica deluje aktivno in sluznico spodbuja do naravne vlažnosti.

Kremico uporabljamo tako, da jo nanesemo na področje klitorisa (in ne v notranjost nožnice), kar spodbudi telo, da se navlaži samo, po naravni poti.

Kremica tako spodbuja naravni proces v telesu, ki je drugače zaradi pomanjkanja estrogena zavrt.

Sorodni izdelki – kot so npr. lubrikanti – delujejo zgolj navlažitveno (zaradi svoje “oljne” strukture). Problematični so, ker ne odpravljajo težave z vlaženjem, ki tiči v telesu, pač pa jo le prikrijejo. Rešijo le simptome in to zgolj za nekaj minut. Težava lubrikantov je tudi ta, da jih večina vsebuje alkohol, ki dodatno izsušuje sluznico nožnice. Tako imajo lubrikanti v resnici kontra-učinek.

Feminosent Intimna Kremica pa na telo deluje stimulativno oziroma poživitveno. Telesu pomaga, da samo opravi funkcijo vlaženja po naravni poti.

Že 3-4 minute po nanosu so učinki vidni – nožnica se prijetno navlaži, s tem pa istočasno izginejo vse težave z neprijetnim srbenjem nožnice.

Poleg tega Intimna kremica Feminosent preprečuje blago krvavenje med ali po spolnem odnosu, saj skrbi, da je nožnica neprestano primerno navlažena.

Zakaj je zdravje nožnice ženskam sploh pomembno?

Ker je zdrava nožnica znak vitalnosti.

Težave s suho nožnico so lahko del staranja - telo začne proizvajati manj estrogena (spolnega hormona), kar vodi do nastanka težav s suho nožnico.

Težave se lahko pojavijo tudi v primeru, da ženska jemlje kontracepcijska sredstva, uporablja tampone, je pod stresom, uživa nekvalitetno sodobno prehrano, po naporni vadbi, po porodu ipd.

Vzrokov je ogromno – ni pa jim treba dopustiti, da nam povzročajo preglavice s suhostjo sluznice v nožnici.

Odpravite jih lahko v roku 3-4 minut z enim samim nanosom Intimne kremice Feminosent.

Za koliko časa odpravite težave, je odvisno od posameznice. Ob pogostejšem nastopu težav lahko kremo uporabljate večkrat dnevno.

Kremica, ki vrača vitalnost in mladostnost "tam spodaj"

Včasih ženskam v zrelejših letih tudi zdrav življenjski stil ne pomaga do občutka vitalnosti.

Še posebej nožnica in spolno življenje sta tista, ki najbolj trpita na račun upada estrogena v telesu.

Estrogen lahko nadomestimo s hormonskimi terapijami, vendar se tukaj igramo s hormonskim ravnovesjem (podobno kot športniki, ki uporabljajo doping).

Intimna kremica Feminosent je naravna alternativa zdravilom in zdravniškim posegom.

Za razliko od ostalih pripomočkov in zdravil Intimna kremica Feminosent ne vpliva na stanje hormonov v telesu. Naravne sestavine poskrbijo za blago prekrvitev predela klitorisa, kar poskrbi, da vaše telo nožnici odda signal, naj se navlaži.

Plod slovenskega znanja

Mnogo kozmetičnih in intimnih izdelkov je kitajskega porekla in niso vedno klinično preizkušeni niti testirani, da lahko zagotavljajo optimalne rezultate.

Nekateri izdelki so celo nevarni za uporabo – družbeno omrežje YouTube je polno videoposnetkov žensk, ki so dobile alergijske reakcije ali celo opekline po uporabi nekaterih produktov.

K sreči se Intimna kremica Feminosent od drugih izdelkov razlikuje po tem, da je bila razvita in proizvedena v Sloveniji in vsebuje zgolj sestavine najvišje kvalitete, njena glavna učinkovina pa je naravnega izvora.

Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja optimalne rezultate pri odpravljanju težav s suho nožnico - to potrjujeta tudi Univerza Stanford in Ameriški nacionalni inštitut za zdravje.

Priporočajo jo tudi magistri farmacije in ginekologi

Maja Golob, magistra farmacije: "Večina žensk se srečuje s težavami s suho nožnico, ki se kažejo v obliki neprijetnih občutkov pri spolnem odnosu, kot so bolečine, srbečica in pekoč občutek, rahla krvavenja ipd. Vzrokov za težave s suho nožnico je več – od menopavze d0 kontracepcijskih tabletk, stresa, napornih vadb, uporabe tamponov, poroda itd.

Ravno suhost nožnice je vzrok, da se mnogo žensk izogiba spontanim spolnim odnosom s svojim partnerjem, ker zadeva zaradi nenavlaženosti preprosto “ne steče”.

Aktivna sestavina v Intimni kremici Feminosent deluje tako, da po nanosu na klitoris spodbudi proces naravnega vlaženja od znotraj, kar omogoča prijeten spolni odnos.

Prednost Intimne kremice Feminosent je ta, da deluje v roku nekaj minut – pri večini uporabnic se učinek opazi po 3-4 minutah – kar pomeni, da čutijo razliko tako rekoč takoj in brez neželenih stranskih učinkov."

30-dnevna garancija

Intimno kremico Feminosent lahko naročite popolnoma brez tveganja. Ker je znamka Feminosent tako zelo prepričana v učinkovitost svoje Intimne kremice, ponujajo vsem svojim uporabnikom kar 30-dnevno garancijo.

Če se slučajno zgodi, da z izdelkom in rezultati ne bi bili zadovoljni, ga lahko vrnete brez pojasnil in povsem enostavno, Feminosent pa vam povrne kupnino.

Bi želeli tudi vi preizkusiti trenutno najbolj učinkovito intimno kremo v Sloveniji, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih? Prav zdaj lahko vi – kot bralec Siol.net – naročite Intimno kremico Feminosent po posebni Siol.net promocijski ceni, znižani za kar 26,8 %! Tako si lahko za ceno ene kavice na dan – ki si jo zaradi karantene tako ali tako ne smete privoščiti – popestrite dogajanje doma. Težko obdobje karantene bo s pomočjo Intimne kremice Feminosent minilo hitreje, bolj nagajivo in hedonistično. Naročite jo preko spletne trgovine https://feminosent.si/ ali pa pokličete na telefonsko številko 069 917 079. V VAŠEM DOMU V ROKU 2 DNI Kljub epidemiji koronavirusa kurirji vozijo in dostavljajo paketke redno, kar pomeni, da dobite svoj paketek v roku 2 delovnih dni, če ga naročite danes.

Naročnik oglasne vsebine je Dominatus D.O.O.