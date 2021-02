Immune Booster – ključne hranilne snovi za vaš imunski sistem

Oglasno sporočilo

Čeprav je uravnotežena prehrana izjemno koristna za dobrobit organizma, uživanje prehranskih dopolnil s ključnimi vitamini in minerali, ki pripomorejo k delovanju imunskega sistema, kot so na primer vitamini A, C, D in B12 ter železo, cink, selen in baker, lahko pomaga pri ohranjanju dobrega delovanja imunskega sistema.

Normalno delovanje imunskega sistema je pomembno za zaščito pred na primer raznimi virusi, bakterijami in drugimi vzroki bolezni, uravnotežena prehrana v kombinaciji z aktivnim načinom življenja pa pripomore k njegovemu optimalnemu delovanju.

Prehrana, bogata s sadjem in zelenjavo, je pomemben dejavnik za ohranjanje normalnega delovanja imunskega sistema. Te sestavine so bogat vir antioksidantov1, poleg tega številne od teh poglavitnih hranilnih snovi neposredno delujejo tudi na imunski sistem2.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije kar 75 odstotkov svetovnega prebivalstva ne zaužije dovolj sadja in zelenjave3.

Novo prehransko dopolnilo v prahu Immune Booster Herbalife Nutrition, ki si ga pripravimo kot priročen napitek, je rešitev za dodaten dnevni odmerek ključnih vitaminov in mineralov, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Immune Booster vsebuje znanstveno potrjeno sestavino na osnovi suhega fermentata kvasa EpiCor®, ki je najboljši popolni fermentat na svetu, in mešanico s skrbno pripravljeno formulo, v kateri so vitamina C in D ter selen in cink, ki imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema*. Vitamin C, cink in selen imajo tudi vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Immune Booster, izdelek, ki je primeren tudi za vegetarijance, ima osvežilen okus jagodičevja, na voljo pa je v pakiranju z 10 praktičnimi vrečkami pripravka v prahu, da lahko imunski sistem ohranjate tudi, ko ste v gibanju. Primeren je za vegetarijansko prehrano.

Naj Immune Booster postane del vašega vsakdana, ohranite imunski sistem na optimalni ravni in odkrijte svojo najboljšo formo.

Ne pozabite, prehranska dopolnila so namenjena dopolnjevanju prehrane in ne nadomeščajo uravnotežene prehrane.

1 Vitamina C in E ter selen in baker imajo vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

2 Baker, selen, cink in železo ter vitamini A, B6, folat, B12, C in D imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. EFSA Journal 2009; 7(9): 1211.

3 Svetovna zdravstvena organizacija, https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/f&v_promotion_initiative_report.pdf.

