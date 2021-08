CBD-izdelki za lajšanje bolečin in nespečnosti

Vsi si želimo, da se zjutraj prebudimo naspani in osveženi, a realnost je velikokrat drugačna. Nespečnost je ena izmed najbolj pogostih motenj spanja. Čeprav je mnogokrat začasna, lahko postane kronična in resno vpliva na življenje tistega, ki se spopada z njenimi težavami. Rešitev? Številni si pomagajo s CBD-kapljicami . CBD je odlična popolnoma naravna alternativa za lajšanje nespečnosti, bolečin, suhega lasišča in še mnogih drugih tegob. Podjetje MyBouclé vam ponuja širok izbor CBD-izdelkov najvišje kakovosti, ki lahko spremenijo vaše počutje. Ker verjamejo v moč narave, so njihovi izdelki 100-odstotno naravni in 100-odstotno čarobni.

Kljub temu da je CBD poleg THC najbolj raziskan kanabinoid, v zvezi z njegovo uporabo še vedno obstajajo nekatere napačne predpostavke in miti. Ker je znano, da konoplja povzroča opojnost pri kajenju ali zaužitju, ljudje pogosto napačno domnevajo, da je celotna rastlina psihoaktivna, vendar to ne drži. Od številnih doslej preučevanih kanabinoidov jih ima le nekaj močne psihoaktivne učinke in CBD ni eden od njih. To pomeni, da CBD ne povzroča zadetosti.

Kanabidiol (CBD) je eden od mnogih kanabinoidov, ki jih najdemo v rastlinah konoplje in je resnično izjemen. Za razliko od tetrahidrokanabinola (THC) ponuja naravno lajšanje tegob, vendar ne zadane. To je glavna razlika med CBD in THC, ki jo ljudje včasih napačno razumejo, vendar je ključna za razumevanje uporabe CBD-izdelkov.

Številni načini uporabe ter koristni učinki

Vendar to še zdaleč ne pomeni, da CBD nima nobenega učinka. Dejansko je bilo ugotovljeno, da ima CBD široko paleto načinov uporabe in koristnih učinkov. Uporablja se lahko za lajšanje bolečin (preverite izdelke Muscle & Joint Oil in PMS Oil), zmanjševanje tesnobe in depresije, lajšanje simptomov, povezanih z rakom, zdravljenje aken, znižanje krvnega tlaka, preprečevanje sladkorne bolezni in tako naprej.

CBD, kot rečeno, ne povzroča zadetosti in se ne veže neposredno na kanabinoidne receptorje. Sodeluje pa z nekaterimi nekanabinoidnimi receptorji, kot je serotoninski receptor. Zadnji je odgovoren za vezavo serotonina, ki je eden od štirih hormonov sreče.

Sodeluje tudi z receptorjem TPRV1, ki sodeluje pri obvladovanju vnetja in bolečin. CBD dobro deluje tudi v kombinaciji z drugimi kanabinoidi, kot je CBC. CBD, pridobljen iz konoplje, je na voljo v različnih oblikah, ki se med seboj večinoma razlikujejo glede vsebnosti CBD in vsebnosti drugih snovi, vključno z različnimi kanabinoidi:

Nenazadnje se CBD uporablja tudi kot učinkovina v različnih kozmetičnih, lepotnih in higienskih izdelkih. CBD je na voljo tudi kot CBD-kapljice. To je najvarnejša metoda za vse, ki želijo uživati samo CBD in se želijo izogniti uživanju drugih kanabinoidov, ki imajo lahko neželene ali nasprotujoče si učinke. Te kapljice so na voljo v različnih koncentracijah: izbirate lahko med petodstotnimi CBD-kapljicami, desetodstotnimi CBD-kapljicami ali višjo koncentracijo 15-odstotnih CBD-kapljic.

CBD-kapljice vam lahko pomagajo pri sprostitvi, lajšanju tesnobe in izboljšanju spanja

Dober, kvaliteten spanec je ključnega pomena za normalno delovanje človeka na marsikaterem področju. Jasno je, da se ob pomanjkanju spanca počutimo zelo slabo, po dobrem spancu pa se nam zdi, da smo pripravljeni na vse morebitne izzive, ki nam jih naš svet predstavlja.

Z motnjami spanja se soočajo številni, nekatere študije trdijo, da približno 50–60 odstotkov ljudi po vsem svetu trpi zaradi nespečnosti.1 In zaradi našega hitrega tempa življenja, visoke stopnje stresa in zasvojenosti s pametnimi telefoni, ki nas držijo budne pozno v noč, se njena razširjenost še naprej povečuje. V eni od študij, izvedeni leta 2019, je bilo ugotovljeno, da sta dve tretjini nespečnežev, ki sta se zdravili s CBD, v prvem mesecu zdravljenja zabeležili izboljšan spanec.2 Še ena študija, ki je bila izvedena tri leta prej, je vključevala mladoletno deklico z nespečnostjo, ki je trpela zaradi posttravmatske stresne motnje. Po petih mesecih zdravljenja je dekle večino noči lahko spalo in šolske obveznosti zmoglo brez težav.3

Kapljice z različno koncentracijo CBD, ki se jemljejo peroralno, vam lahko pomagajo pri sprostitvi, lajšanju tesnobe in izboljšanju spanja. Prava rešitev je odvisna od vsakega posameznika in najboljši način, da ugotovite, katera koncentracija deluje najbolje za vas, je, da jo preizkusite in sami vidite rezultate.

Nižje koncentracije imajo blage učinke in spodbujajo splošno dobro počutje: odličen vir splošnega dobrega počutja so lahko kapljice Well-Being Oil s petimi odstotki CBD. Srednje koncentrirane CBD-kapljice so hkrati poživljajoče in sproščujoče: Good Mood Oil z desetimi odstotki CBD. Višje koncentracije so močnejše in lahko zmanjšajo raven stresa in izboljšajo spanje: 15-odstotne CBD-kapljice Sweet Dreams Oil so lahko odlična rešitev za sprostitev in dober spanec.

Odlično razmerje med kakovostjo in ceno

V podjetju My Bouclé skrbno spremljajo vse faze procesa proizvodnje njihovih izdelkov. Od sledenja vsem snovem, ki se uporabljajo v izdelkih, do izdelave v skladu z najvišjimi standardi in strogega laboratorijskega preverjanja vsake kapljice našega vrhunskega CBD, ki ne vsebuje THC (nimajo psihoaktivnih učinkov), in drugih kanabinoidnih izdelkov, kot so THCV, CBG, CBN, CBC in CBDV.

Vsi njihovi izdelki so podvrženi stalnim in strogim preverjanjem kakovosti v akreditiranem laboratoriju ter dolgoročnim preverjanjem stabilnosti. Z naprednimi specializiranimi neodvisnimi laboratoriji zagotavljajo najvišjo kakovost njihovega CBD. Vsaka serija je opremljena s serijsko številko in rokom uporabe.

CBD-olja je moč uporabljati v pijači; z vodo se mešajo zaradi uporabe fosfolipidov v formulacijah. Uporaba naprednih tehnologij za kombinacijo kanabinoidov in fosfolipidov ponuja hitro absorpcijo in visoko učinkovitost CBD. Poleg vsega so 100-odstotno naravni in veganski izdelki tudi prijetnega okusa in vonja (izdelki nimajo okusa in vonja, ki je značilen za večino CBD-olj, trenutno prisotnih na trgu) ter nudijo odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

Kapljice Sweet Dreams Oil Popolnoma naravne kapljice za boljši spanec Sweet Dreams Oil vsebujejo 15-odstotni izvleček organskega CBD. Izdelek vsebuje njihovo najvišjo koncentracijo CBD, obogaten pa je tudi z drugimi naravnimi učinkovinami. Pri sami proizvodnji izdelka podjetje uporablja napredne tehnologije za kombinacijo najboljših naravnih kanabinoidov in fosfolipidov za hitro absorpcijo. Kapljice Sweet Dreams Oil so obogatene s prijetno aromo citrusov in formulirane z lecitinom, ki lahko izboljša regeneracijo celic in zdravje vaše kože. Kako uporabljamo CBD olje? Večina uporabnikov prisega na oralno uporabo CBD olja. Zakaj? Ustna votlina, predvsem pa področje pod jezikom poveča izkoristek zaužitih sestavin. Pomembno je, da CBD kapljice vsaj minuto zadržimo pod jezikom, saj tako dosežemo hitrejši in močnejši učinek. CBD-kapljice nanesite na kožo in nežno vmasirate. Priporočeni odmerek je 0,25 mililitra. Po potrebi uporabite večkrat in prilagodite odmerek. CBD, kot rečeno, ne povzroča zadetosti in se ne veže neposredno na kanabinoidne receptorje. Sodeluje pa z nekaterimi nekanabinoidnimi receptorji, kot je serotoninski receptor. Zadnji je odgovoren za vezavo serotonina, ki je eden od štirih hormonov sreče. Ker komunicira s pravimi receptorji v našem živčnem sistemu, ima tako CBD lahko tudi antidepresivne in protitesnobne učinke. Izdelek hranite hladnem in suhem mestu in zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Hranite zunaj dosega otrok. Ni primerno za otroke, nosečnice ali doječe matere.

