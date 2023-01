Bolečina v vratu – razlogi zanjo in kako jo odpraviti?

Oglasno sporočilo

Vsem se je že zgodilo, da je zaradi bolečega vratu težko pogledal v katerokoli smer. Včasih je bolečina tako velika, da je treba sočasno obračati ves zgornji del trupa.

Pojavijo se kompenzacijska gibanja, ki so posledica bolečine in našega truda, da se ji izognemo. Kompenzacijski gibi negativno obremenjujejo preostale dele telesa.

Obstaja več razlogov, zakaj se razvije bolečina v vratu – ali gre za posledico akutne poškodbe, kot so vnetje vratnih mišic, poškodbe vratnih vretenc in nihajna poškodba vratu, oziroma se bolezen razvija že dalj časa in postane kronična, kakor degeneracija medvretenčnih diskov, hernija diskusa in osteoartritis.

V vsakem primeru je boleč vrat opozorilo oziroma alarm telesa, da se v njem odvijajo spremembe, ki zanj niso najboljše/ugodne.

Diagnostični pregled – prvi korak do zdravljenja

Prvi korak do odkritja vzroka bolečine v zatilju ali bolečine v vratu je diagnostični pregled , ki omogoča vpogled v informacije o bolezni, bolečini in fizičnem stanju telesa.

Odkritje vzroka bolečega vratu in vseh omejitev, ki jih je bolezen s seboj prinesla, nam omogoča zastaviti takšen fizioterapevtski program, ki je prilagojen vašim sposobnostim in omejitvam.

Odgovore na vprašanja, kateri so najpogostejši vzroki za bolečino v vratu, zakaj nastanejo, kako preprečimo njihov nastanek in kako jih zdravimo, vam razkrijemo v nadaljevanju.

Sestava vratu

Vrat je glavna povezava med glavo in preostalim delom telesa. V njem so pomembne anatomske strukture, ki omogočajo nemoteno dihanje, govorjenje, požiranje in povezave možganov s hrbtenico.

Vratna hrbtenica je sestavljena iz 7 vretenc, ki so "zložena" ena nad drugo. Med vsakim vretencem je medvretenčna ploščica (izjema sta prvo in drugo vretence), ki ustrezno razporedi prenos mehanskih sil na hrbtenico.

V telesu vratnega vretenca je odprtina, skozi katero prehaja hrbtenjača, ki je povezana z možgani. Iz hrbtenjače izhajajo živčne korenine in živci, ki so velikokrat podvrženi utesnjenosti (npr. išias, diskus hernija).

Skozi vrat potekajo pomembne žile, ki s hranili oskrbujejo celotno glavo in najpomembnejši glavni operacijski sistem – možgane.

Kaj se zgodi v primeru natega mišice v vratu, zvina ligamenta, sesedanja vratnih vretenc, izbočenja diska medvretenčne ploščice ali utesnitve živca?

Najpogostejši razlogi za bolečino v vratu

Bolečina v vratu se razvije zaradi mehanskega, nevropatskega ali sekundarnega vzroka.

Mehanski vzrok izvira iz hrbtenice in njenih podpornih struktur (mišice, ligamenti, kost), kjer se bolečina tipično poslabša med gibanjem.

izvira iz (mišice, ligamenti, kost), kjer se bolečina Nevropatski vzrok za bolečino v vratu nastane zaradi poškodbe ali bolezni centralnega živčnega sistema . Posamezniki občutijo pekočo bolečino, ki se ponavadi širi do prstov na roki .

za bolečino v vratu nastane zaradi . Posamezniki občutijo . Sekundarni vzrok za nastanek bolečine v zatilju ali vratu je lahko posledica prenesene bolečine iz srca ali vaskularne patologije.

Najpogostejši vzroki za boleči vrat so vnetje vratnih mišic, zvin ligamenta v vratu, nihajna poškodba vratu, osteoartritis (obraba sklepnega hrustanca), diskus hernija in degeneracija medvretenčnih diskov.

Diskus hernija v vratu

Medvretenčna ploščica je sestavljena iz fibroznega obroča, ki obdaja mehko sredico (lat. nucleus pulposus).

Diskus hernija nastane, kadar se mehka sredica izboči iz sredine ploščice in pritisne na živčno korenino (živčne korenine in živci izhajajo iz hrbtenjače).

Pritisk na živčno korenino povzroči simptome pekoče bolečine, ki se širi do prstov na roki, občutek mravljinčenja in odrevenelosti, šibkejšo mišično moč ter občutek električnega šoka.

Zdravljenje diskus hernije se začne z diagnostičnim pregledom, kjer fizioterapevt diagnostik pridobi informacije o obsegu gibljivosti, mišični moči, mišičnem neravnovesju vratu, ramenskega obroča in celotnega zgornjega uda. Pridobi tudi vpogled v gibalne vzorce telesa, telesno držo, biomehaniko hoje in obremenilno kapaciteto vratu.

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi individualen fizioterapevtski program, ki v začetni fazi vključuje metode in tehnike, ki spodbujajo celjenje tkiva in zmanjšujejo prisotne simptome.

Fizioterapevtsko zdravljenje vključuje manualno terapijo, terapevtsko vadbo (izboljšanje fleksibilnosti, moči, vzdržljivosti, vzpostavitev pravilne obremenilne kapacitete hrbtenice) in uporabo instrumentalne fizioterapije (terapija TECAR, terapija PERISO).

Vratni osteoartritis

Osteoartritis je bolezen, ki prizadene sklepni hrustanec – v tem primeru vratna vretenca.

Osteoartritis se najpogosteje pojavi zaradi starosti, preobremenjevanja vratu, travmatske poškodbe ali debelosti.

Simptomi nastale bolezni se kažejo kot boleč in trd vrat, posameznik bolečino opisuje točkovno (s prstom pokažejo točen izvor bolečine), ki se občasno širi v ramenski obroč ali zatilje.

Čeprav ne obstaja univerzalnega zdravila za osteoartritis, se uspešno zdravi njegove simptome in zaustavlja napredek bolezni. Kako? S fizioterapijo!

Fizioterapevtsko zdravljenje osteoartiritsa zajema manualno terapijo (mobilizacijo) za zmanjšanje bolečine v sklepu, terapevtsko vadbo (raztezna in krepitvena vadba) za povečanje/ohranjanje zadostnega obsega gibljivosti v vratu in uporabo instrumentalnih naprav (ultrazvočna terapija, terapija LASER).

Kronične bolezni, kot je vratni osteoartritis, zahtevajo spremembo oziroma prilagoditev življenjskega sloga, kjer vas fizioterapevt nauči pravilnih telesnih položajev, o biomehaniki telesa in vam prikaže načine, kako zmanjšati obremenitve na vrat, ki se ustvarjajo pri vsakodnevnih aktivnostih.

Nihajna poškodba vratne hrbtenice

Nihajna poškodba vratu je najpogostejša poškodba, ki se zgodi med prometno nesrečo. Vrat nenadoma zaniha iz enega ekstremnega položaja (glava nazaj – pogled proti stropu) v drug ekstremni položaj (glava naprej, pogled proti tlom).

Stopnjo nihanje poškodbe delimo v štiri stopnje:

prva (bolečina v vratu in otrdelost),

(bolečina v vratu in otrdelost), druga (bolečina v vratu, otrdelost, zmanjšan obseg gibljivosti in občutljivost na pritisk),

(bolečina v vratu, otrdelost, zmanjšan obseg gibljivosti in občutljivost na pritisk), tretja (bolečina v vratu, otrdelost, oslabljena mišična moč, slabša refleksna odzivnost),

(bolečina v vratu, otrdelost, oslabljena mišična moč, slabša refleksna odzivnost), četrta (nakazuje na zlom vratnega vretenca – kar je izredno nevarno in zahteva takojšnjo medicinsko pomoč!).

Posameznik občuti boleč vrat, otrdelost, glavobol, vrtoglavico, bolečino v ramenskem obroču in celotni hrbtenici, občutek mravljinčenja in odrevenelosti od vratu do prstov ter zamegljen vid.

Določeni simptomi se začnejo aktivno izražati šele nekaj dni po nesreči.

Pred fizioterapevtskim zdravljenjem je pomembno določiti stopnjo nihajne poškodbe in izločiti prisotnost morebitnega zloma vretenca.

Fizioterapevtsko zdravljenje je osredotočeno na kontrolo simptomatike (uporabo instrumentalnih naprav) in postopne vzpostavitve pravilnega mišičnega sorazmerja v vratu (izvajanje izometrične vadbe, ki se nadaljuje s krepilno in vajami za povečanje gibljivosti).

Nateg mišice in zvin ligamenta

Bolečina v vratu se pojavi zaradi natega mišice ali zvina ligamenta, ki nastane zaradi padca, travmatske poškodbe, slabe telesne drže in napačnih spalnih položajev.

Mišice so dinamični stabilizatorji in izvajajo gibanje (tetiva povezuje mišico s kostjo), medtem ko so ligamenti statični stabilizatorji in zaustavljajo gib (ligament povezuje kost s sosednjo kostjo).

Najpogostejši vzroki za nastanek natega mišice so slaba telesna pripravljenost, preutrujenost mišic in nezadostno ogrevanje pred aktivnostjo.

Simptomi natega ali zvina so si podobni, posameznik občuti bolečino v vratu, ki se poveča z gibanjem, ima občutek otrdelosti vratu in zmanjšano fleksibilnost. Kadar so tem simptomom pridruženi občutki mravljinčenja, odrevenelosti in mišične šibkosti, je nujen obisk zdravnika!

Ob nastanku akutne poškodbe je ključnega pomena ustrezno fizioterapevtsko zdravljenje, ki zmanjša prisotne simptome, zmanjša napetost in okrepi strukture za pravilno vzpostavitev obremenilne kapacitete vratu.

Fizioterapija zajema vadbeni del rehabilitacije (krepitvena vadba), ki preprečuje nastanek "šibke cone" in posledično zmanjša možnost pojava mišičnih raztrganin. Posebna pozornost se posveti progresivnemu obremenjevanju poškodovanega predela pri vračanju v vsakodnevne aktivnosti.

Za preprečitev nastanka poškodbe poskrbite za ustrezno postavitev računalnika med sedečim delom, omogočite telesu več gibanja in poskrbite za ustrezen vzglavnik ter ležišče.

Fizioterapevtsko zdravljenje bolečin v vratu

Pravočasen začetek zdravljenja bolečega vratu je ključnega pomena za uspešnejšo rehabilitacijo. Dlje časa ko odlašate, daljši bo potek zdravljenja.

Glavna razlika med uspešnim in neuspešnim fizioterapevtskim zdravljenjem je v aktivni in pasivni fizioterapiji.

Pasivna fizioterapija spodbuja k počitku (hitro upade mišična masa, zmanjša se obseg gibljivosti, poveča se bolečina, pojavijo se sekundarne težave), medtem ko aktivna fizioterapija spodbuja k aktivnemu izvajanju vaj (vzpostavitev posturalne korekcije, povrnitev pravilne obremenilne kapacitete vratu).

Zdravljenje se ne konča po osmih obravnavah ali ko se izboljša bolečina. Uspešno zdravljenje se konča takrat, ko odpravite vzrok nastanka bolečin na prvem mestu!

Kadar se ne odpravi vzroka in se samo lajša posledico, se verjetnost nastanka kroničnih težav in bolezni ekstremno poveča.

Skrivnost uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja se skriva v sodelovanju različnih strokovnjakov (fizioterapevti, kineziologi), ki vas vodijo od začetne poškodbe do vrhunske telesne pripravljenosti.

Kako uspešno preprečujemo vrnitev stare bolečine, pojav starih ali novih poškodb?

S posebno kineziološko preventivno vadbo, ki se izvaja po zdravljenju. Njen glavni namen je ohranjanje vrhunske telesne pripravljenosti za vsakodnevne izzive.

VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA.

