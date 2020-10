Bodimo odgovorni do živali

Oglasno sporočilo

Družba Mars je tudi letos pred svetovnim dnevom živali z različnimi aktivnostmi ozaveščala o odgovornem lastništvu in o skrbi do vseh živali. S priljubljenima blagovnima znamkama na področju prehrane hišnih ljubljenčkov, Pedigree® in Whiskas®, so pozvali lastnike mačk in psov (in tiste, ki še to boste), da z uporabo ključnikov #psisozakon ali #mackesozakon na družbenih omrežjih ( www.facebook.com/PsiSoZakon in www.facebook.com/WhiskasSlovenija ) sodelujejo v simpatični razpravi, zakaj so lastnikom mačko ali psov ljubši psi ali mačke.

V duhu ljubezni do živali je razprava na družabnih omrežjih uradna Facebook profila družbe Mars dodobra opremila s čudovitimi fotografijami zvestih štirinožnih kosmatincev ter prefinjenih samosvojih uživačev in iskrenih zapisov o tem, zakaj imamo radi tako mačke kot pse. K sodelovanju v kampanji pa sta pristopila tudi Rebeka Dremelj, kot ponosna lastnica puhaste kepice Lene in Denis Porčič, kot ponosni lastnik čudovite psičke Xene, ki sta, vsak na svoj zabaven način poskušala orisati to neverjetno ljubezen do mačk in psov. Preverite sami, kako uspešna sta bila.

"Glede na pomembno vlogo, ki jo imajo živali v našem življenju, vsako leto 4. oktober obeležujemo kot svetovni dan živali. To je mednarodni dogodek, ki ga posamezniki in podjetja uporabljajo za ozaveščanje o pomenu sobivanja s temi neverjetnimi bitji in za doseganje medsebojne naklonjenosti ljudi in živali. Tudi družba Mars vsako leto, z različnimi aktivnostmi, spodbuja in ozavešča o nujnosti odgovornega lastništva ter o skrbi do vseh živali," je izpostavila Maja Zorc, skrbnica blagovnih znamk skupine izdelkov hrane za male živali, Mars. In dodala: "Zato skrbite in bodite odgovorni do svojih štirinožnih kosmatincev ter prefinjenih samosvojih uživačev, bodite jim bodite zvesti prijatelji, tako kot so oni nam. Ponosno poudarite, da vaš svet ne bi bil enak brez vašega najljubšega smrčka!"

Zgodbe o neverjetni povezanosti med človekom in živaljo torej sežejo že daleč v zgodovino, danes pa si življenja brez njih enostavno ne znamo predstavljati. Skrb za dobrobit živali in ljubezen do njih spodbuja smeh, dobro voljo, psihično in fizično nas sprošča ter nam tako pomaga obvladovati stres, ki smo mu izpostavljeni vsak dan. Mali in veliki kosmatinci so preprosto del naše družine in katerikoli kraj spremenijo v dom.

O Mars Petcare: Mars Petcare je vodilno podjetje za hrano za hišne ljubljenčke in veterinarske storitve, ki dnevno sooblikuje boljši svet za hišne ljubljenčke. Mars Petcare ima skupaj 38 trgovskih blagovnih znamk v svojem portfelju, vključno z več kot milijardo vrednimi znamkami, kot so PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, BANFIELD® in IAMS®. Ostale vodilne znamke so: CESAR®, NUTRO®, SHEBA®, DREAMIES®, KITEKAT®, CHAPPI®, CATSAN®, FROLIC®, PERFECT FIT®, GREENIES®, EUKANUBA in NATURA. O podjetju Mars, Incorporated Mars je družinsko podjetje z več kot stoletno zgodovino, ki nudi različne izdelke in storitve za ljudi in hišne ljubljenčke. Globalno podjetje s skoraj 35 milijardami dolarjev iz prodaje proizvaja nekaj najbolj priljubljenih blagovnih znamk na svetu: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, BEN’S ORIGINAL®, MARS DRINKS in COCOAVIA®. Mars zagotavlja tudi veterinarske zdravstvene storitve, ki vključujejo BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® in Pet Partners™. Pet temeljnih načel podjetja Mars - kakovost, odgovornost, vzajemnost, učinkovitost in svoboda – navdihuje več kot 115.000 sodelavcev, da ustvarjajo vrednost za vse svoje partnerje in dosegajo rast, na katero so ponosni vsak dan.

