Bi si upali zaplavati v ledeno mrzli vodi?

Osebe, ki so naklonjene metodi kopanja v ledeni kopeli oziroma metodi Wima Hofa, bi na to vprašanje odgovorile pritrdilno, saj jim mrzlo kopanje pomaga začutiti živost življenja. Pravijo, da je to najboljši način za boj proti stresu. Če ga izvajate na pravilen način, pa ni prav nič grozovit.

Ekipa Planet TV-ja je navdušence nad metodo Wima Hofa, ki jo sestavljajo dihalne vaje, mrzli oblivi ter vadba joge, obiskala pri izviru Kamniške Bistrice, kjer se redno zbirajo in izvajajo vaje.

Udeleženka jutranjega zbujanja Suzana Tratnik je razložila, kako se je seznanila s to tehniko. "Prijatelj me je povabil, da ga spremljam na potapljanje v ledeno mrzle Bajdinške slapove pri Turjaku. Spremljala sem ga in poskusila tudi sama. Čez 14 dni sem že bila na izobraževanju, nato na Nizozemskem in kmalu že v Kamniški Bistrici. Voda je imela štiri stopinje Celzija. Zdaj sem prijetno zasvojena."

Ekipa se je tokrat potopila v vodo s prijetnimi šestimi stopinjami Celzija. Po njihovi mirnosti sodeč bi rekli, da jim ta način jutranjega zbujanja prav ugaja oziroma so ga navajeni.

Kaj je tehnika Wima Hofa in kdo je ta ledeni mož?

Wim Hof je lastnik 20 Guinnessovih svetovnih rekordov v preživljanju na ekstremnih temperaturah. Na Mount Everest in Kilimandžaro je splezal oblečen v kratke hlače in čevlje, več ur je preživel v ledenih jezerih in morju ter maraton čez puščavo pretekel brez vode. Vse te podvige je dosegel z metodo Wima Hofa in s tem znanstveno dokazal, da lahko s pomočjo zavestnega dihanja, miselnosti in hladne vode aktivno vplivamo na svoje zdravje. Pozitivni učinki njegove tehnike so znanstveno potrjeni. Znanstveniki so na primer našli dokaze, da izpostavljenost mrazu pospeši metabolizem. Druga prednost izpostavljenosti telesa mrazu je, da zmanjšuje vnetja, otekline in vnete mišice. Poleg tega je hladna terapija povezana z izboljšano kakovostjo spanja, večjo osredotočenostjo in celo z izboljšanim imunskim odzivom.

Nekdanji nogometaš Emil Ledenko je oseba, ki lahko potrdi dobrodejne učinke kopanja v ledeni vodi in prhanja z mrzlo vodo v kombinaciji z zavestnim dihanjem.

"Odločil sem se, da se bom z učenjem dihanja in kopanja v mrzli vodi ukvarjal zaradi sebe, če me bo kdo poklical, pa ga bom z veseljem naučil. No, dokler si nisem pri padcu s kolesom zlomil kolka, in to ravno tega, kjer imam artrozo. Še isti večer sem bil operiran, vstavili so mi vijake, zdravniki so napovedali od štiri- do šestmesečno okrevanje, a vse je šlo precej hitreje. Prepričan sem, da prav zaradi učinkov mrzle vode."

"Pred tem sem že osem mesecev izvajal metodo Wima Hofa in poznal sem njene blagodejne učinke. Pri tem se lahko navežem na šport. Mrzla voda omogoča zelo hitro regeneracijo. Sam grem lahko na primer do Splita s kolesom, se oprham z mrzlo vodo in sem kot nov."

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če ledena kopel in tehnika dihanja pomagata meni kot amaterskemu športniku, kako bi to šele koristilo vrhunskemu športniku. Tam je regeneracija celo najpomembnejša."

In, kot vedno, opozorilo!

Če smo vas navdušili, odlično, a treba je vedeti, da ledene kopeli prinašajo koristi, če se jih lotimo postopoma, previdno, z veliko mero zdrave pameti in ob pomoči izkušenega strokovnjaka.