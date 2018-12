Ali znate prepoznati simptome izgube sluha?

Oglasno sporočilo

Kako ohraniti zdrav sluh in kako prepoznati, da imamo težave s sluhom? Ključ do zdravega sluha je občasno uživanje v tišini in zgodnje odkrivanje okvare. Sluh vpliva na kakovost življenja in medsebojne odnose.

Zvok nam omogoča sporazumevanje in sprejemanje informacij, uživanje od dobri glasbi in preprosto poslušanje življenja okrog nas. Opozarja nas na različne nevarnosti, zato je dober sluh nujen za kakovostno življenje. Če nas doleti okvara sluha ali napaka v kateremkoli zapletenem delu človekovega slušnega sistema, se moramo začeti spopadati z naglušnostjo ali izgubo sluha.

V številnih primerih se sluh slabša počasi in tako skoraj neopazno pride do velikih težav - opažamo, da drugi več momljajo, sogovorniki morajo govoriti glasneje, neradi se pogovarjamo po telefonu. Dokler še vedno slišimo, si mogoče mislimo, da je vse v redu.

V prvih stopnjah izgube sluha je težje zaznati in razumeti visoke zvoke - otroške in ženske, predvsem ne ločimo med glasovi "s" in "f".

Drugi simptomi izgube sluha: - težko se sporazumevamo po telefonu,

- težko slišimo, če je v ozadju hrup,

- težko sledimo pogovoru, če hkrati govori več kot en govorec,

- zdi se nam, da ljudje momljajo,

- večkrat ne razumemo, kaj ljudje govorijo, in se tudi odzovemo napačno,

- večkrat prosimo sogovornike, da ponovijo svoje besede,

- drugi se pritožujejo, da je televizija preglasna,

- v ušesu slišimo zvonjenje, piskanje, brnenje, sikanje - temu pravimo tinitus.

Ko sami sebi priznamo, da ne slišimo več najbolje in da potrebujemo pomoč, smo že na dobri poti (ta del je pravzaprav najtežji, od tod dalje gre lažje). Prava pot je, da gremo najprej do svojega zdravnika, ki nas nato napoti do specialista ORL. Če ta oceni, da bi za vašo boljšo komunikacijo potrebovali slušni aparat, se boste pogovorili še s slušnim akustikom. Po Sloveniji so vam na voljo Widexovi slušni centri, ki jih najdete po vseh večjih mestih po Sloveniji.

Slušni akustik se bo z vami pogovoril in vam svetoval pri izbiri slušnega aparata. Ti so zdaj, mimogrede, že visoko tehnološko izpopolnjeni in izjemno majhni. Predvsem pa ne pozabite - če se vam zdi, da slabše slišite, čim prej ukrepajte, saj boste sami sebi močno izboljšali kakovost življenja!

Varujte svoj sluh!

Svojega sluha ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Slušne težave in okvara sluha so tretja najpogostejša zdravstvena težava, ki se v zadnjem času še stopnjuje.

Med vzroki za izgubo sluha so starost, genetska dovzetnost in bolezen. Eden od treh ljudi, starih od 65 do 74 let, ima določeno stopnjo okvare sluha, po 75. letu pa se to razmerje poveča na eno osebo od dveh. Natančnega vzroka za starostno pešanje sluha ne poznajo, lahko, da je vzrok v vseživljenjski izpostavljenosti hrupu in drugim škodljivim dejavnikom, ki počasi načenjajo občutljivo mehaniko slušnega sistema.

Widexovi slušni centri vam nudijo pregled vašega sluha in svetovanje pri izbiri ustreznega aparata za vas.

LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, ŠEMPETER PRI CELJU, ŠEMPETER PRI GORICI, NOVO MESTO, MURSKA SOBOTA, RAVNE, KRANJ, KOPER. - v Sloveniji smo prisotni že več kot 40 let - več kot 50.000 uporabnikov - 10 slušnih centrov po Sloveniji

Naročnik oglasnega sporočila je Slušni aparati Widex d.o.o.