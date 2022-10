Ali imate bolečine v tetivah? Odpravite jih za vedno! Kaj je tendinopatija?

Oglasno sporočilo

Verjetno ni rekreativnega športnika, ki kdaj po vadbi ne bi čutil nelagodnosti ali bolečih mišic. Ko je bolečina še znosna in nas navdaja z navdušenjem, da smo naredili nekaj dobrega zase, ter nas motivira za nadaljnjo vadbo, je vsakršna skrb odveč. Težava pa nastane, če je bolečina dlje trajajoča in nas ovira pri vsakdanjih opravilih. V tem primeru svetujemo v prvi vrsti počitek in morebiten pregled pri strokovnjaku, saj gre lahko za poškodbo tetiv, kar nam onemogoča gibanje in lahko vodi do resnejših težav.

Tetive so kot vrvi, ki povezujejo mišice s kostmi. Ko se mišice aktivirajo, to povzroči premik v tetivi ter posledično kosti, kar nam omogoča gibanje. Za razvoj obolenja tetiv (tendinopatije) je največkrat odgovorna kombinacija dejavnikov, v splošnem pa jih lahko razdelimo v dve skupini: večja skupina predstavlja tiste, za katere je glavni dejavnik nastanka preobremenitev, manjši delež tendinopatij pa nastane zaradi sistemske bolezni ali poškodbe. Diagnoza se postavi klinično, ko so izraženi znaki in simptomi tendinopatije, v pomoč pa je ultrazvočno in magnetnoresonančno slikanje, ki prikaže patološko dogajanje v mehkih tkivih.(7)

Fizioterapija za tendinopatije je učinkovito zdravljenje, klinično najbolj dokazano pa je izvajanje primernih vaj. Pri lajšanju bolečine, otekline in zmanjšane funkcije vam bodo v pomoč tudi terapija z udarnimi globinskimi valovi, laserska terapija ter manualna mobilizacija mehkega tkiva. Vodilni strokovnjaki v Sloveniji za zdravljenje tendinopatij iz klinike Medicofit z vami delijo dragocene in najnovejše izsledke klinične prakse o zdravljenju bolečin v tetivah.

Kaj je tendinopatija?

Tendinopatija je širok klinični pojem, ki zajema bolečino, zmanjšano delovanje in včasih otekanje tetive. Za omenjeno stanje se je včasih uporabljajo in je marsikje še vedno v uporabi izraz tendinitis, ki pa ozko opredeljuje vnetje v tetivi (7). Vnetni proces je namreč lahko razlog težav, a pri tendinopatijah vnetje ni nujno vedno prisotno. Predvsem gre za degenerativni proces, ki ga sicer na začetku lahko sproži vnetje. Vendar vnetje po navadi ni glavni razlog za razvoj patologije, če pa je prisotno, je običajno le v začetnih fazah razvoja obolenja (6,7).

Med bolj pogoste tendinopatije spadajo patelarni tendinitis/tendinopatija, za katerega se uporablja izraz skakalno koleno , vnetje tetiv v predelu komolca oz. epikondilarna tendinopatija, znana tudi pod imenom teniški ali golf komolec , tendinopatija ahilove tetive ter tetive rotatorne manšete. Tendinopatije se najpogosteje pojavljajo pri športnikih in fizičnih delavcih. Kakšna je pogostost obolenja pri športnikih, ni točno znano zato, ker veliko število tistih, ki jih mučijo simptomi tendinopatije, ne poišče strokovne pomoči ter trenirajo naprej. Opravljene so študije, v katerih je navedeno, da se več kot tretjina športnikov, ki so v procesu rehabilitacije diagnoze skakalno koleno (patelarni tendinitis/tendinopatija), ne more vrniti v šport v šestih mesecih, kar 53% vrhunskih športnikov pa predčasno zaključi svojo kariero (4).

Pri fizičnih delavcih pa je pojav tendinopatije izrazit po 25 letih dela, k razvoju degenerativnega obolenja pa pripomorejo kombinacije veliki sil, ponavljajočih se gibov ter vibracij (6, 7). Najboljša izbira zdravljenja je fizioterapija za tendinopatije, kjer z različnimi intervencijami poskušamo vplivati na samo strukturo tetive ter zmanjšanje bolečine in vnetja, s tem pa splošno izboljšanje funkcije. K dolgotrajnemu izboljšanju bodo najbolj pripomogle specifične vaje za tendinitis oz. tendinopatijo.

Zaradi sestave in presnove tetive je fizioterapija za tendinopatije daljša v primerjavi z mišičnimi poškodbami in obolenji

Tetive so sestavljene iz kolagena, kar dela tetivo močno in zmožno premagovati visoke obremenitve ter elastina, ki tetivi zagotavlja elastičnost (5). Stopnja presnove tetive je relativno omejena in je nižja kot pri skeletni mišici, zato okrevanje tetive po poškodbi traja več časa v primerjavi z mišicami (1).

Ker tetive opravljajo različne naloge na različnih mestih v telesu, se med seboj razlikujejo tako po strukturi kot presnovi. Mehanični odziv tetive je odvisen od njene velikosti. Večja kot je, večje sile lahko prenaša, preden pride do poškodbe. Izračunano je, da na patelarno tetivo med dvigovanjem uteži deluje 17-krat večja sila, kot je telesna teža (1). Zaradi razlik v strukturi in nalogi posameznih tetiv v telesu mora prihajati do razlik v procesu zdravljenja glede na to, ali zdravimo skakalno koleno (patelarni tendinitis/tendinopatijo) ali gre za teniški komolec, tendinopatijo rotatorne manšete itd. Vaje za tendinitis/tendinopatijo pa morajo v vsakem primeru ostati osrednji del procesa rehabilitacije.

Dejavniki tveganja za nastanek tendinopatije

Dejavniki tveganja za razvoj tendinopatije so starost nad 50 let, povečanje sile, ki deluje na tetivo, ter metabolični, hormonalni in genetični dejavniki (6). Pri diagnozi skakalno koleno (patelarni tendinitis/tendinopatija) so najbolj obremenjujoči zunanji dejavniki, kot so velike sile, ki se dogajajo med ponavljajočo se aktivnostjo. Tak primer so skoki, od koder izhaja tudi ime.

Simptomi tendinopatije se pojavljajo ciklično

Simptomi tendinopatije so bolečina, občutek napetosti tetive, slabše funkcionalno stanje, lahko pa je prisotna tudi oteklina. Obolenje napreduje postopno. Sprva je bolečina prisotna ob športni dejavnosti ali specifičnih gibih, ki jih opravljate med svojim delom. Kasneje se bolečina pojavi na začetku aktivnosti, vendar kasneje izzveni ter se lahko v času počitka ponovno pojavi ali pa tudi ne. Ko obolenje napreduje brez zdravljenja, se bolečina pojavlja med telesno dejavnostjo in tudi med mirovanjem. Zadnja stopnja pa predstavlja rupturo tetive. Simptomi tendinopatije se tipično pojavljajo ciklično (6, 7). Številni imajo lahko prisotno t. i. tiho tendinopatijo tudi po več let, pa tega niti ne vedo. To je dobro opazovano pri diagnozi skakalno koleno (patelarni tendinitis/tendinopatija). Občutijo bolečino, ki med aktivnostjo z ogrevanjem popusti. Naslednji dan je stanje slabše, vendar se z ogrevanjem in aktivnostjo zopet malenkost izboljša. In tovrstni cikli lahko trajajo in trajajo, zdravljenje pa postaja vse bolj kompleksno.

Fizioterapija za tendinopatije

Za zdravljenje tendinopatij (skakalno koleno/patelarni tendinitis, teniški komolec, tendinopatija ahilove tetive itd.) v najbolj boleči, akutni fazi izbiramo intervencije, ki vplivajo predvsem na zmanjšanje bolečine in vnetja. V tem svetujemo počitek, uporabo protibolečinskih in protivnetnih zdravil, ortoze oz. opornice, pomagamo pa tudi s pasivno fizioterapijo, med katero spadajo uporaba ultrazvoka, laserja, elektroterapija in manualne tehnike. Med fizioterapevtske intervencije, ki spreminjajo samo strukturo tetive, pa umeščamo vadbo ter udarne globinske valove (7).

Ekscentrična vadba

Vaje za tendinitis oz. tendinopatijo so ključnega pomena in so tudi znanstveno najbolj podprta intervencija. Še posebej se svetujejo vaje v ekscentričnem načinu kontrakcije (4). Primer takšne vadbe pri diagnozi skakalno koleno (patelarni tendinitis) bi bili počepi na klančini. Izvede se enonožni spust, nato pa se iz počepa dvigne sonožno ali le z nepoškodovano nogo. Ker na tetivo v takem načinu deluje velika sila, so velikokrat za začetek prezahtevne (4).

Izbira primernih vaj je vedno odvisna od sposobnosti in stanja posameznika. Če je bolečina prehuda, se začne z izometričnimi vajami. Taka vadba tudi učinkovito deluje pri obvladovanju bolečine. S postopnim stopnjevanjem nato preidemo na vaje za tendinitis oz. tendinopatijo v koncentričnem ali ekcentričnem načinu in zaključimo s športno specifičnimi vajami. Fizioterapija za tendinopatijo, katere osrednji element je vadba, velja za najučinkovitejšo. Pri izvajanju vaj se v tetivi dokazano dogajajo spremembe – poveča se proizvodnja kolagena, le-ta pa se bolj pravilno odlaga v sami strukturni ureditvi. Tetiva z vadbo postaja bolj trdna, zmanjšuje se nastanek adhezij, vpliv pa ima tudi na živčne končiče, ki so odgovorni za občutenje bolečine (4, 7).

Udarni globinski valovi

Udarni globinski valovi so neinvazivni postopek, pri katerem s pomočjo "glasnega" aparata s sondo v tkivo prenašamo visoko energijske valove. Učinki udarnih globinskih valov temeljijo na spremembah pritiska v tkivu, s tem se poveča presnova v tkivu in lokalni krvni pretok (2). To pripomore k regeneraciji tkiva, spodbuja in pospešuje celjenje tkiva, spodbuja proces rasti novih krvnih žil ter učinkuje na mišično sprostitev. Zaradi udarcev, ki jih vnašamo v tkivo, se vzdražijo tudi bolečinska živčna vlakna, kar pa zavira prevajanje posameznih bolečinskih dražljajev iz prizadetega tkiva, kar občutimo kot zmanjšanje stopnje bolečine (2, 3). Udarni globinski valovi so se izkazali za izredno učinkovite pri diagnozah skakalno koleno (patelarni tendinitis/tendinopatija), teniški in golf komolec, tendinopatije ahilove tetive, kalcinacije v rami in še marsikatere druge.

Laserska terapija

Laserska terapija temelji na prepričanju, da je lasersko sevanje sposobno spremeniti funkcijo celic in tkiva na način, ki je odvisen od parametrov laserja. Laserska terapija zmanjšuje vnetje, spodbuja procese celjenja in povečuje dejavnost fibroblastov, kar povzroči povečano produkcijo kolagena, poveča natezno trdnost in zmanjša bolečino (2). V kliniki Medicofit uporabljamo laser Summus, ki omogoča 1.300 faznih protokolov zdravljenja. Naši pacienti izboljšanje bolečinskega stanja opazijo že po eni ali dveh terapijah z visokoenergijskim terapevtskim laserjem. Vedno pa lasersko terapijo kombiniramo tudi z kineziološko terapijo oz. izvajamo vaje za tendinitis.

Mobilizacija mehkega tkiva

Ob tendinopatiji, ki ji sledita bolečina in zmanjšano delovanje, so pogosto obremenjena sosednja tkiva, ki jih prekomerno obremenjujmo, ker ščitimo boleč del. V takšnih primerih lahko učinkovito pomagamo z manualnimi tehnikami. S pritiski in specialnimi ročnimi tehnikami fizioterapevt manupulira s sklepi, mišicami in vezivnim tkivom ter posledično vpliva tudi na živčni sistem. Učinki manualne terapije povzročijo, da s stimulacijo mišičnih mehanizmov vplivamo na mišično napetost, z vplivanjem na bolečinski sistem pa spreminjamo samo občutenje bolečine, ki se kaže kot njeno zmanjšanje.

Fizioterapija za tendinopatije

Fizioterapija za tendinopatije ni preprosta. Ni splošnega recepta, zato je izjemno pomembno sodelovanje celotne ekipe in sprotno prilagajanje. Zlati nasvet pri tendinopatiji je, da tetive ne poslušate med aktivnostjo, ker vas lahko zavede. Tetiva se med gibanjem ogreje in ne boli, to pa vam daje lažen občutek, da lahko stopnjujete aktivnost. Pomembno je, kakšen je odziv 24 ur po aktivnosti, in to informacijo želi vaš fizioterapevt ali kineziolog, da bo lahko usmerjal vaš rehabilitacijski proces. Zadovoljni smo, če je raven bolečine nizka in stabilna, ni treba, da bolečino popolnoma omejimo.

Po zaključeni uspešni rehabilitaciji je pomembno vadbo vzdrževati, da ne pride do ponovne poškodbe. Zavedati se je treba, da je tendinopatija (npr. skakalno koleno/patelarni tendinitis) resna diagnoza, ki brez kakovostnega zdravljenja ne bo izzvenela sama po sebi. Pozitivna stran klinike Medicofit je poleg strokovnih delavcev tudi možnost, da vas lahko spremljamo v teku rehabilitacijskega procesa in po rehabilitaciji. Tako točno poznamo vaše posebnosti, vadbeni program pa je zato kakovostnejši in primernejši.

Viri in literatura

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT.