Alenka Košir svetuje, kako se spraviti v formo

Alenka Košir se je s športom začela spogledovati že v otroštvu. Ritmična gimnastika je bila deset let središče njenega življenja, bila je članica mladinske jugoslovanske reprezentance. To je izkušnja, ki ji je zaznamovala vse življenje: "Bolj kot na športne uspehe sem ponosna predvsem na vrednote, ki mi jih je dal šport: trdo delo, odrekanje in disciplina."

Prav te vrednote jo ženejo naprej še danes, ko pravi, da se preprosto ne počuti dobro, če se ne giba. "To je zame kot telesna higiena. Tako kot si umivam zobe in se vsak dan oprham, če ne naredim tega svojega rituala, se počutim, kot da mi nekaj manjka."

In kadar upošteva vse to in povrhu vsega še dovolj spi, takrat najde svoje ravnovesje.

Takšno življenjsko filozofijo želi deliti tudi z drugimi – prek družbenih omrežij, svojih delavnic VIIT in po novem tudi prek ambasadorstva v projektu Združimo korake, ki je nastalo v podjetju dm drogerie markt Slovenija. Cilj gibanja je ozaveščati mlade o osnovah uravnotežene prehrane in o pomenu aktivnejšega življenjskega sloga.

Otrokom moramo postati zgled

Cilj projekta Združimo korake je usmerjen predvsem najmlajšim, saj se je treba dobrih življenjskih navad priučiti že od mladih nog. Alenka to poskuša doseči tudi pri vzgoji svojih treh otrok – da bi spoznali prave razsežnosti zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti.

"Že zelo dolgo se poskušam prehranjevati uravnoteženo, to ne pomeni, da nikoli ne pojem kakšne stvari, ki ne veljajo za nezdrave, ampak v osnovi je moja prehrana razmeroma zdrava. Otroke izobražujem predvsem tako, da jim razložim, zakaj je določena stvar zdrava, zakaj preveč sladkorja ni OK, zakaj na primer slabe maščobe niso OK in naj raje posegajo po dobrih maščobah."

"Projekt Združimo korake se mi zdi fantastičen, zato ker aktivira vse od najmanjših do najstarejših in poudarja dve področji, ki sta zame zelo pomembni: gibanje in uravnoteženo prehranjevanje. To sta dve zelo pomembni področji za kakovost življenja in zdi se mi prav, da se otroke začne že od mladih nog vzgajati v tem duhu.

Trg je prenasičen z raznovrstno prehrano, tudi takšno, ki ni najboljša. "Otroci danes potrebujejo več informacij, kaj je zdravo in kaj ne, ker se na trgu dobi veliko različnih izdelkov. Veliko teh izdelkov ni zdravih, ker so industrijsko predelani, imajo preveč maščob, enostavne ogljikove hidrate, preveč sladkorja, konzervansov, barvil …" Prav zato je pomembno, da otroke naučimo brati deklaracije in spoznavati posamezna živila.

"Družina kot primarna celica ima največji vpliv, čeprav ne smemo zanemariti niti prehrane v šolah in v preostalih izobraževalnih ustanovah. Bolj bi morali težiti k temu, da bi izbirali ponudnike prehrane ne samo glede na ceno, ampak tudi kakovost. To je pa zelo kompleksna zadeva, ki upam, da jo bomo enkrat lahko rešili."

Kakšen je recept za uravnotežen obrok

Čas, ki ga dandanes ni, ne sme postati naš sovražnik. Organizacija je ključnega pomena, pravi Alenka, ki se pri kuhanju ne zapleta z dolgotrajnimi in zapletenimi recepti. Izgovori, da nimamo časa za pripravo uravnoteženega obroka, tudi za v službo, ne sprejme. "Časa nimamo, ker si ga ne vzamemo. Vsi imamo na razpolag 24 ur na dan," zato, pravi, je ključno, da si postavimo prioritete in enostavno odtrgamo čas tudi za pripravo obroka. "Veliko je tudi pri sami organizaciji – čez vikend pripravim jedi za naprej in jih shranim v hladilnik. Jih napol pripravim in mi tako čez teden priprava obroka ne vzame veliko časa. "

Pomembna pa je tudi sam izbira izdelkov. "Večinoma nimam časa, da bi komplicirala, zato izbiram osnovne sestavine in če je le možno biološke ter ekološke izdelke. Najbolj sem vesela, če me kakšna prijateljica razveseli s košaro domače zelenjave ali sadja."

Primer polnovrednega obroka, ki ga odnesemo v službo Alenka Košir predlaga, da pazimo, da je naš krožnik uravnotežen, da vsebuje tri ključne elemente: beljakovine, ogljikove hidrate in zdrave maščobe. Odlična malica v pisarni je tako lahko solata ali kuhana zelenjava s kuhanim jajcem, bučnim ali oljčnim oljem.

V gibanju Združimo korake lahko prav vsak izmed nas prispeva za otroški nasmeh. Vsi skupaj namreč lahko delimo svoje korake, dm pa bo poskrbel, da jih bo spremenil v donacijo z ekološkimi prehranskimi izdelki, ki jih bodo podelili osnovnim šolam po vsej Sloveniji. S tem želijo podpreti zdrave prehranjevalne navade otrok. Donacijo namenjajo otrokom 5. in 6. razredov in jih v sodelovanju z učitelji izobražujejo o pripravi zdravih obrokov. Njihov končni cilj je zbrati 30 tisoč otroških nasmehov oziroma prispevati donacijo kar 100 šolam po vsej Sloveniji. Foto: Bojan Puhek Bi želeli prispevati za otroške nasmehe? Pridružite se gibanju, dodajte svoje korake ali spodbudite šolo, da se pridruži vseslovenskemu gibanju. Več o projektu si lahko preberite TUKAJ.

Koraki za bolj aktivno življenje

Pomemben del projekta Združimo korake je tudi gibanje. Koliko gibanja je pravzaprav dovolj? Če ostanemo pri korakih, je to približno 10 tisoč korakov na dan, kar je približno ena ura hoje. To pa ne pomeni, opozarja Alenka, da se moramo te številke strogo držati. "Če jih boste prehodili 9.000, bo prav tako super," poleg tega ni treba, da vse te korake zberete naenkrat, saj jih lahko razdelite skozi ves dan.

Deset tisoč korakov je morda na prvi pogled velika številka, vendar jih bomo lahko zelo hitro dosegli, če bomo več aktivnosti opravili peš in tako za krajše poti avto pustili doma. Tako bomo zelo veliko naredili za svoje zdravje.

Korakanje je pravo izhodišče za tiste, ki se do zdaj niso veliko gibali, ali za tiste, ki zaradi starosti ali kakšne telesne hibe ne morejo biti bolj aktivni.

Ker je odrasle težje premakniti in jih prepričati, da spremenijo svoj življenjski slog, da se odrečejo sedečemu položaju in postanejo aktivnejši, je nujno, da takšne navade zelo hitro vpeljemo pri otrocih. "Saj veste: mlado vejo upognemo, staro pa žagamo," pravi Alenka, ki se glede na svoje izkušnje zaveda, da ljudje spremenijo svoje življenjske navade šele takrat, ko jim začne pešati zdravje. "Dokler je vse OK, pa se težko premaknejo. "

Koliko gibanja je pravzaprav dovolj? Teorij je veliko, vendar Alenka predlaga vsaj eno uro aktivnosti skozi ves dan. "Sicer je to odvisno od človeka. Za nekoga, ki je bil vse življenje športnik, mogoče tista ena ura ne bo nič. Za nekoga, ki pa vse življenje ni bil prav veliko aktiven, bodo pa že sprehodi v naravi ali korakanje veliko."

Sama je ves čas v gibanju, ima veliko aktivnosti: "Prvič to, da korakam vsak dan. Zdaj sem se tako disciplinirala, da poskušam čim več aktivnosti opraviti peš. Kolesarim, grem tudi kdaj teč. Rada delam takšne relaksacijske sprostilne vaje, tudi tako aktivno meditacijo, to delam sama doma, in pa treninge VIIT."