V ljubljanskem botaničnem vrtu vzcvetela japonska češnja

V ljubljanskem botaničnem vrtu se je že razcvetela japonska češnja Prunus campanulata. Iz vrta so sporočili, da ta vrsta češnje letos prvič cveti istočasno z navadnimi malimi zvončki, kar kaže na podnebne spremembe.

Kan-hi-zakura ali zvončičasta japonska češnja naj bi pri nas v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani na Ižanski cesti zacvetela celo prej kot v matični domovini.

"Ta vrsta, ki smo jo februarja 1999 dobili kot darilo države Japonske Sloveniji, je prva leta v karantenskem nasadu vsako leto pomrznila do tal. Kar seveda ni nič nenavadnega, saj ta vrsta velja za subtropsko rastlino. Že takrat, ko smo izbirali vrste japonskih češenj, ki bi lahko rasle v našem okolju, smo vedeli, da prunus campanulata ni najprimernejša. A ker je šlo za darilo, smo jo kljub temu posadili. Le redke so preživele prve zime. Zdaj pa vsako leto zacveti prva," so sporočili iz botaničnega vrta.

Zvončki glede na podnebne spremembe po navedbah vrta ostajajo konservativni, medtem ko drevesne in druge vrste pohitijo glede na razmere v okolju.

Slovenija je februarja 1999 v znak prijateljstva od japonskega združenja ljubiteljev cvetočih češenj prejela sedem vrst japonskih češenj.