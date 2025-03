Marec je mesec žensk , ko praznujemo dva pomembna praznika. Tako 8. marec, mednarodni dan žensk, kot materinski dan sta priložnost, da izpostavimo izjemne zgodbe žensk, ki s svojo vztrajnostjo, pogumom in strastjo spreminjajo svet okoli sebe.

Prav zato smo pripravili poseben natečaj Moč v njenih rokah, v katerem vabimo vas, drage bralke in dragi bralci, da z nami delite zgodbe izjemnih žensk, ki navdihujejo.

Iščemo zgodbe močnih, pogumnih in predanih žensk

Vas navdihuje prijateljica, sodelavka, mama ali babica, ki s svojo močjo in delom spreminja svet na bolje? Poznate podjetnico, znanstvenico, umetnico, aktivistko ali katerokoli drugo žensko, ki s svojo strastjo in trudom pušča pečat v družbi?

Zgodbe, ki jih iščemo, so lahko o ženskah, ki:

s svojim delom ali idejami spreminjajo skupnost,

so pionirke na svojem področju in s svojim znanjem orjejo ledino,

s svojo solidarnostjo in pomočjo drugim spreminjajo svet na bolje.

Kako sodelovati?



Sodelovanje na natečaju je preprosto. Poznate žensko, ki s svojim delom premika meje in je navdih prihodnjim generacijam?



Delite njeno zgodbo >>

Zgodbe, ki so nam vsem v navdih

Iščemo izjemne ženske – znane ali skrite junakinje vsakdana, ki s svojim delom in predanostjo spreminjajo svet. Nominirajte mamo, prijateljico, sodelavko ali znanko iz svoje skupnosti. Naj njeno delo in dosežke spoznajo tudi drugi.

Zgodbe junakinj našega vsakdana bodo objavljene na posebni spletni strani natečaja Moč v njenih rokah . Tako bomo pomagali širiti prepoznavnost izjemnih žensk in njihovih dosežkov.

Ker verjamemo, da ima vsaka ženska v sebi izjemno moč. S svojo zgodbo lahko navdihne druge, jih opogumi in spodbudi k spremembam. Zato pomagajmo širiti navdihujoče zgodbe izjemnih žensk in pomagajmo postaviti v ospredje tiste, ki si to zaslužijo.