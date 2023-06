Začetek poletja pred vrati: nega kože po sončenju

Že vsakodnevno izpostavljanje soncu zahteva crkljanje vaše kože, ki vam bo pozornost z leti hvaležno vračala.

Začnite preventivno

Vsaka nega kože po sončenju se začne s preventivo, torej z zaščitnimi kremami, oblačili, iskanjem sence, pripravami na sonce, poznavanjem lastne kože in njenih omejitev. Vemo, da so sončni žarki najmočnejši med 10. in 16. uro, in sicer gre za žarke UVB, ki imajo krajšo valovno dolžino, so močnejši in povzročajo opekline, zato se moramo pred njimi vedno ustrezno zaščititi.

Manj pozorni pa smo na žarke z daljšo valovno dolžino, žarke UVA, ki ne povzročajo opeklin, vendar so prisotni vedno in povsod, ne samo poleti in med kritični urami. Žarki UVA so tisti, ki povzročajo staranje kože, nastanek gub in pigmentnih madežev, zato moramo vedno uporabljati kremo z zaščitnim faktorjem, tudi med letom, ne samo poleti. Ni nujno, da je faktor enako visok kot poleti, le da ga uporabljate in si obraz zaščitite skupaj s sončnimi očali in ustreznim pokrivalom.

Med preventivne ukrepe za zaščito kože spada tudi omejitev kajenja, saj postara kožo, ker krči žile, tudi tiste najbolj tanke, a potrebne za njeno prekrvavitev, zato dobi manj vitamina A, kisika in drugih hranilnih snovi.

Nahranite kožo od znotraj

Koža je po izpostavljanju soncu žejna in potrebuje vlago tudi od znotraj. Pri tem si lahko pomagate s prehrano in uživate veliko sadja in zelenjave z večjo vsebnostjo antioksidantov in vitamina C, manj maščobami in ogljikovih hidratov, zato pa več vlaknin, žit in lahko prebavljivih proteinov.

Ni treba poudarjati, da je priporočljivo piti veliko tekočine, voda in nesladkani čaj (zeleni vsebuje veliko antioksidantov) sta primerna izbira.

Navlažite vsako poro

Tako kot krema za sončenje obstaja tudi krema za po sončenju, na katero večina ljudi pogosto pozabi. Napaka! Koža je izsušena in kriči po vlagi, zato ji privoščite izdatno nego z losjonom za po sončenju, bodite pozorni na sestavine, kot so aloja, vitamin E, ki je prav tako močan antioksidant, in eterična olja, ki na kožo delujejo pomirjevalno.

Prilagodite vsakdanjo nego

S sončenjem svojo kožo utrujate, zato je ni treba dodatno obremenjevati. Piling telesa ali obraza si privoščite enkrat na teden, tudi takrat naj bo blag, predvsem pa nikoli tik pred sončenjem ali tik po sončenju, saj je treba počakati, da se koža umiri.

Uprite se skušnjavi in se med poletjem ne namakajte v vročih kopelih, ki kožo dodatno izsušijo, uporabljajte nežna mila (najboljša so tekoča na oljni osnovi) in kožo navlažite takoj po prhi, ko je še vlažna.

Tudi za depilacijo se ne odločajte tik pred odhodom na sonce, sploh kadar gre za voskanje, izjema je britje bikini predela, vendar tudi to lahko opravite že zjutraj ali večer prej. Izogibajte se močnim ličilom in parfumom, ki lahko na soncu in na vročini izzovejo alergične reakcije.