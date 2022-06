Ne glede na to, kako daleč od doma se odpravljate na dopust, na seznam potrebščin, ki jih boste vzeli s seboj, vsekakor dodajte zdravila. Tako tista, ki jih jemljete redno, kot tudi tista, ki bi jih na poti lahko potrebovali. To je še toliko pomembnejše, če potujete z otroki. Poslabšanje zdravstvenega stanja ali poškodba lahko pokvari še tako lep dopust, a ne, če se boste na to ustrezno pripravili, tudi z dobrim zdravstvenim Zavarovanjem za tujino .

Prednosti zdravil, ki jih prinesete s seboj

Ko gre za zdravila, ki jih potrebujete vsak dan, oziroma zdravila na recept, je seveda nujno, da jih vzamete s seboj tudi na dopust. Pri preostalih zdravilih se mnogi zanašajo na to, da jih bodo ob morebitnih zdravstvenih težavah kupili na poti. To je seveda vedno mogoče, a prednost zdravil, ki jih prinesete s seboj, je, da jih poznate, veste, kako učinkujejo, kako jih uporabljati in kako delujejo na vaše telo.

Foto: Shutterstock

Kaj ne sme manjkati v vaši potovalni lekarni?

Ne glede na to, koliko vas potuje, ali potujete samo s partnerjem ali tudi z otroki, velja priporočilo, da s seboj na pot vzamete zdravila in medicinske pripomočke, ki jih uporabljate vsak dan, ter zdravila na recept, ki bi jih morda lahko potrebovali. Vzemite tudi zdravila za nižanje temperature, proti bolečinam, težavam s prebavo, za lajšanje simptomov virusnih obolenj in prehlada, proti slabosti ter vsa druga zdravila, za katera na podlagi svojih izkušenj menite, da bi jih lahko potrebovali. Njihovo količino prilagodite trajanju potovanja. Zagotovo ne potrebujete zdravil za tri tedne, če se na dopust odpravljate za le en teden.

Foto: Shutterstock

Ne pozabite vzeti tudi termometra, razkužila za roke, repelenta proti pikom insektov, obližev, sončne kreme, kape in očal.

Ko potrebujete zdravnika

Tudi na potovanju se vam lahko zgodi, da morate zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja obiskati zdravnika. Ni nujno, da vam to pokvari dopust, če imate le sklenjeno ustrezno Zavarovanje za tujino. Pri Vzajemni ponujajo Zavarovanje za tujino, za krajši izlet, večje potovanje ali kar celoletno potovalno avanturo.

Zavarovanje za tujino:

zagotavlja asistenco 24/7,

krije nujne zdravstvene storitve,

krije nujne zdravstvene prevoze,

krije iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,

krije zavarovalno vsoto do milijona evrov ter

krije odvetniške storitve.

Imate vprašanje? Svetovalci zavarovalnice Vzajemna imajo odgovore. Pokličite jih na 080 20 60 ali pa jim pišite na info@vzajemna.si.

Foto: Shutterstock

Zakaj bi v tujini sami iskali zdravnika, se sami dogovarjali za ustrezen pregled in nosili nastale stroške? Ti so lahko precej visoki. Z Zavarovanjem za tujino pri zavarovalnici Vzajemna se lahko ne glede na to, kdaj se pojavijo zdravstvene težave in kje ste, obrnete na zdravniško asistenco in za vas bodo uredili ustrezen zdravniški pregled, prevoz do zdravnika ali v Slovenijo oziroma do odvetnika.

V primeru lažje poškodbe ali bolezni Če se lažje poškodujete ali zbolite in stroški zdravljenja ne presegajo 100 evrov, vam ni treba klicati asistenčnega centra. Stroške zdravljenja poravnajte na kraju samem, fotografirajte račun in zahtevek za povračilo stroškov oddajte takoj prek spleta na spletni strani Vzajemne.

Zakaj skleniti Zavarovanje za tujino tudi, ko potujete po EU?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je kartica, ki jo lahko brezplačno naročite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zagotavlja nujno zdravniško pomoč pri zdravnikih ali v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, vendar le do višine, ki jo v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Evropska kartica za zdravstveno zavarovanje zato ni dovolj, če si želite resnično brezskrbnega potovanja in predvsem dobre zdravniške oskrbe v primeru, da bi jo potrebovali.

Foto: Shutterstock

Prednosti Zavarovanja za tujino pri Vzajemni v primerjavi z evropsko kartico:

24-urna asistenca v slovenskem jeziku,

informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,

storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,

nujni zdravstveni prevozi do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,

nujne zobozdravstvene storitve,

zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,

prevoz v domovino …

V tujini je obisk pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih neprecenljiv Čeprav ste navadno zadovoljni z zdravstvenimi storitvami, ki jih zagotavlja javna mreža zdravstvenih ustanov, so v tujini storitve zasebnih izvajalcev neprecenljive. Na dopustu je namreč še kako pomembno, da nastale zdravstvene težave odpravite čim prej in brez morebitnih zapletov, zato ni vseeno, kako hitro boste na vrsti in kakšne obravnave boste deležni. V klicnem centru zavarovalnice Vzajemna bodo poskrbeli, da boste pri zdravniku na vrsti kar najbolj hitro in se tako čim prej ponovno prepustili dopustniškemu duhu.

Kako pripraviti zdravila za na letalo?

Foto: Shutterstock

Tako pri potovanjih v EU kot v bolj oddaljene kraje, ko se na dopust odpravljate z letalom, se pogosto pojavlja vprašanje, ali zdravila spadajo v ročno ali oddano prtljago. Zavedati se je treba, da je oddana prtljaga lahko izpostavljena tako morebitnim padcem in tršemu ravnanju z njo kot tudi velikim temperaturnim spremembam in s tem možnostim kondenziranja. Vse to je upoštevati, ko razmišljate, kaj pospraviti v oddano prtljago.

Na drugi strani pa je ročna prtljaga omejena, ko gre za tekočine. Letalski prevozniki zahtevajo, da se vse tekočine v ročni prtljagi shranijo v prozorno vrečko z zadrgo, v kateri ne sme biti skupaj več kot 100 mililitrov tekočine na potnika. Omeniti velja, da ta omejitev ne velja za tekoča zdravila, za katera imate s seboj tudi zdravniško potrdilo, da jih potrebujete vsak dan.

Pri pakiranju tako upoštevajte vse omejitve ter razporedite zdravila med oddano in ročno prtljago glede na njihove lastnosti in potrebo po njihovi uporabi. Zdravila, ki jih uporabljate vsak dan, je smiselno imeti v ročni prtljagi, saj se oddana lahko tudi izgubi.

