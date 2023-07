Končno popusti, ki jih čakamo vse leto: za čudovit korak v dolgo, vroče poletje

Poleti si moramo vzeti tudi čas za razvajanje, zato si tudi letos ne pozabimo vzeti čas za skrb za telo, lepoto in nego kože. Skrb za telo nas napolni s svežo energijo in nam pomaga, da s samozavestnim korakom stopamo skozi poletje.

Foto: Shutterstock

Jutri, v petek, 7. julija, se pripravite na razprodajo, ki smo jo čakale vse leto. Končno bomo lahko kupovale svoje najljubše kozmetične izdelke po zelo znižanih cenah. Summer Beauty Friday prinaša naslednje ugodnosti: Foto: Shutterstock 7. 7.: – 25 odstotkov na VSE izdelke v parfumerijah Douglas, pri nakupu nad 40 evrov 7. in 8. 7.: – 25 odstotkov na VSE izdelke na spletni strani parfumerije Douglas, pri nakupu nad 40 evrov

Ključ do mladostnega videza: sijoča in čista koža

Suha koža je znak dehidracije. Linija Aqua Perfect z dragoceno hialuronsko kislino koži povrne njeno naravno vlažnost.

Vlažilna gel krema Aqua Perfect je odlična negovalna rešitev za suho in obremenjeno kožo: zagotavlja ji dragoceno vlago do 24 ur in ji daje čudovit občutek svežine že takoj po nanosu.

Dermatološko preizkušena tekstura gela se hitro vpije in pusti kožo mehko in prožno s sijajem.

Ta nežni izdelek za čiščenje je primeren za odstranjevanje ličil, hkrati pa poskrbi za gladko in hidrirano kožo. Skvalan in drugi lipofilni estri so nežni, vlažilni in učinkoviti pri odstranjevanju ličil in nečistoč na koži. Izdelek se v rokah spremeni iz balzama v olje, kar olajša izpiranje nečistoč z vodo. Nekomedogena formula brez mila je dovolj nežna za vsakodnevno uporabo in je primerna za vse tipe kože.

Poljub sonca: Za lepšo in daljšo porjavitev

Komplet Rituals vsebuje zaščito pred soncem in olje za telo z bleščicami. Čez dan se boste zaščitili s pršilom, ki ima visok zaščitni faktor, zvečer pa boste zasijali z oljem, ki vsebuje biserne delce.

Takoj po sončenju uporabite losjon za telo After Sun iz nove kolekcije Douglas Sun, ki spodbuja hitrejšo porjavitev. Losjon združuje pomirjujoče negovalne sestavine z melaninom na osnovi rožičevih semen in podaljša trajanje vaše sončne polti – do štirih tednov. Svilnato mehka tekstura se hitro vpije v kožo in ji zagotovi dragocena hranila, ki jih potrebuje koža, izpostavljena soncu.

CC + krema s SPF 50 + je priljubljen tekoči puder, ki bo popoln kot podlaga za popolno prekrivnost, vlažilni serum proti staranju kože in telesa, krema za sončenje SPF 50 +, širok spekter UVA / UVB. Večopravilni čudež lepote bo poskrbel za vlaženje, hkrati pa zmanjšal vidnost nepopolnosti kože in zagotovil popolno pokritost.

Ličila: Poskrbite, da se bodo na plaži za vami obračali vsi pogledi

Poleti mora biti naš videz bolj sproščen, zato lahko uporabljamo lahkotnejša ličila svežih barv. Predlagamo rdečilo za lica v zlatih odtenkih sijoče breskve, v katerem boste naravnost zažarele. To rdečilo v prahu je svilnato mehko.

Privoščite si najbolj prodajano Douglasovo maskaro Better Than Sex z učinkovitimi in vodoodpornimi polimeri, ki so odporni na znoj, vodo in madeže. Tako se bodo na plaži in ob večernih sprehodih po mestni promenadi za vami obračali vsi pogledi.

Novo bleščilo za ustnice vas bo navdušilo s svojo lahko formulacijo, ki poskrbi za povečanje volumna in osupljiv sijaj vaših ustnic.

Parfumi: pomembna pikica na i vsakega urejenega videza

Svojo zbirko parfumov tudi letos obogatite s svežimi poletnimi vonji, ki zapeljujejo vse okrog vas in vas ovijajo v skrivnostno tančico.

Sveže arome agrumov, razkošnih začimb in vonj gozda poskrbijo, da ta parfum deluje skrivnostno in zapeljivo. Elegantne zgornje note poudarja žajbelj, ki se prepleta s pomarančo in srednjimi notami orisa, muškatnega oreščka in pimenta. Bazne note sestavljajo jantar, mah in hrast.

S tem parfumom je samozavest zagotovljena. Parfum je ekstravaganten in provokativen, vpije se v vašo kožo in obogati vašo avro.