Levji dvoboj (Jungleland)

Razgibana adrenalinska drama se odvija v svetu boksa brez rokavic in raziskuje zapleten odnos med bratoma (Charlie Hunnam in Jack O'Connell), ki se želita s pomočjo boksarskih dvobojev izkopati iz dolgov.

ZDA │ 2019 │ 86 min. │ Drama R: Max Winkler I: Charlie Hunnam, Jack O'Connell, Jessica Barden, Jonathan Majors IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 75 % │ Uporabniki Googla: 77 %

Brata Stanley in Lion delata v tovarni oblačil. Zaslužita komaj za preživetje in sanjarita o tem, da bi v Kaliforniji odprla kemično čistilnico. Njuna edina možnost je Lion, ki boksa brez rokavic.

Lion je rojen za borbo, Stanley pa prevzame vlogo njegovega trenerja in menedžerja ter ga prijavi na turnir Jungleland v San Franciscu, da bi se izkopala iz dolgov.

"Neonsko osvetljeni gostinski lokali, osamljeni bencinski servisi in prazna parkirišča so naravnost iz slike Edwarda Hopperja v tej čedni, mračni drami." Simran Hans, Observer

"Vsesplošno močni igralski nastopi in prodoren občutek naraščajočega obupa ustvarijo prepričljiv kos pripovedništva." Wendy Ide, Screen International

"Scenarij – tega so napisali Theodore B. Bressman, David Branson Smith in Max Winkler – nikoli ne pita čustev ali informacij ter pusti naturalizmu, da vlada." Mark Kennedy, Associated Press

Napovednik filma Levji dvoboj: Zanimivosti: Film so premierno prikazali na mednarodnemu filmskemu festivalu v Torontu.

Ta je režiral tudi nekatere epizode priljubljenih TV-serij Novo dekle in Brooklyn Nine-Nine.

. Ta je režiral tudi nekatere epizode priljubljenih TV-serij Novo dekle in Brooklyn Nine-Nine. Charlie Hunnam je zaslovel z vlogo v ameriški akcijsko-kriminalni TV-seriji Sinovi anarhije, na velikih platnih pa smo si ga lahko med drugim ogledali v uspešnicah Ognjeni obroč (2013), Izgubljeno mesto Z (2016), Kralj Artur: Legenda o meču (2017) in Gospodje (2019).

je zaslovel z vlogo v ameriški akcijsko-kriminalni TV-seriji Sinovi anarhije, na velikih platnih pa smo si ga lahko med drugim ogledali v uspešnicah Ognjeni obroč (2013), Izgubljeno mesto Z (2016), Kralj Artur: Legenda o meču (2017) in Gospodje (2019). Jack O'Connell je na velikem platnu debitiral z vlogo najstniškega obritoglavca Pukeya Nichollsa v hvaljeni drami To je Anglija (2006), za vlogo vojnega junaka Louisa Zamperinija v filmu Nezlomljiv (2014) pa je prejel Bafto za vzhajajočo zvezdo.

je na velikem platnu debitiral z vlogo najstniškega obritoglavca Pukeya Nichollsa v hvaljeni drami To je Anglija (2006), za vlogo vojnega junaka Louisa Zamperinija v filmu Nezlomljiv (2014) pa je prejel Bafto za vzhajajočo zvezdo. Jungleland je tudi naslov pesmi Brucea Springsteena , v samem filmu pa lahko slišimo njegovo skladbo Dream Baby Dream.

, v samem filmu pa lahko slišimo njegovo skladbo Dream Baby Dream. Večino prizorov so posneli na prizoriščih v mestih Fall River in New Bedford, ki se nahajata v ameriški zvezni državi Massachusetts.

