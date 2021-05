Znano vplivnico sredi gozda našli mrtvo

Znana lepotna vplivnica Kristina Zhuravleva je pred 11 dnevi skrivnostno izginila. Mož Dmitry je prijavil njeno izginotje in začela se je velika iskalna akcija. Sredi gozda v mestu Aramil v Rusiji jo je mrtvo našel motorist. Oblečena je bila v trenirko in po poročanju tujih medijev naj ne bi umrla nasilne smrti.

Preiskovalci še ugotavljajo okoliščine smrti mlade vplivnice in preverjajo, v kakšnih odnosih je bila z družino in prijatelji. Eden izmed glavnih osumljencev je njen mož Dmitry Zhuravleva, ki je že v priporu. Ta naj bi njenim prijateljem povedal, da ga je zapustila, saj je želela biti sama, in da naj bi odšla v Moskvo. "Nikoli nismo slišali, da bi se prerekala. Izgledala sta zaljubljena in srečna," sicer pravijo sosedi.

Nekdanja učiteljica si je kariero ustvarila kot lepotna vplivnica in blogerka. Na Instagramu ji sledi več kot 50 tisoč ljudi.