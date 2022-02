Znana Slovenka sinu dala posebno ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moje srce je polno," je zapisala ob fotografiji iz porodnišnice. Alja ima zdaj dva sinova, starejši Liam je star tri leta.

Alja je ena najuspešnejših slovenskih vplivnic in lastnica modne blagovne znamke The Base Label, ki jo odlikujejo vrednote: trajnostno, etično in brezčasno/večno.