Zaradi te fotografije par pristal v zaporu #video

Alireza Japalaghy je mlad športnik, ki se navdušuje nad akrobatiko in adrenalinskimi podvigi. Na družbenih omrežjih redno objavlja dih jemajoče videe in fotografije svojih trikov na strehah stavb, zaradi objave, na kateri poljublja svoje dekle, pa se je skupaj z njo znašel za zapahi.

27-letni Iranec in njegovo dekle sta pozirala na vrhu stavbe, na samem robu, in si pred fotografskim objektivom izmenjevala nežnosti. Pri tem sta bila oba pomanjkljivo oblečena. Fotografije je Alireza Japalaghy objavil na svojih profilih na Instagramu in Facebooku, a se je kmalu zaradi tega skupaj s svojim dekletom znašel v zaporu, poroča portal ABC.

Objava takšnih fotografij je namreč za še vedno strogo muslimansko državo nedopustna, so pojasnile pristojne oblasti. "Fotografije mladega fanta in dekleta, ki prikazujejo neprimerno in nereligiozno vedenje, so bile objavljene na družbenih omrežjih. Ti osebi so policisti aretirali na podlagi ukaza pravosodnih organov, ker je bilo to, kar sta počela, izražanje moralne pregrehe," pojasnila oblasti navaja omenjeni portal.

Nad tem, da je mladi par zaradi fotografije poljuba pristal za zapahi, so se zgražali številni uporabniki družbenih omrežij. Nekateri so se spraševali, ali se iranske oblasti tako hitro odzovejo tudi, ko gre za resne kriminalne posle ali korupcijo. Spet drugi so opozorili, da se točno ve, kaj je primerno in kaj neprimerno vedenje v muslimanskih državah, ter da je par preprosto provociral in namerno ignoriral tradicijo.

Vse glasnejša so tudi opozorila, da poskuša Iran vedno bolj nadzirati uporabo spletnih platform, kot so Instagram, Facebook in Twittter. Tokrat se sicer ni zgodilo prvič, da je kakšen spletni iranski vplivnež zaradi objav na družbenem omrežju prišel v navzkrižje z zakonom. Oktobra lani je bila aretirana iranska spletna vplivnica Fatemeh Khishvand, znana tudi pod imenom Sahar Tabar, ker je na družbenih omrežjih objavljala fotografije, na katerih je pozirala v neprimernih položajih in bila nenavadno naličena.

Nekaj neverjetno drznih podvigov Alireze Japalaghyja si lahko ogledate v videu na vrhu članka.