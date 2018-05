Zaradi spolnih napadov preiskujejo znanega kuharskega mojstra

Newyorška policija je v ponedeljek potrdila, da vodi preiskavo proti kuharskemu zvezdniku Mariu Bataliju zaradi spolnih napadov.

Televizija CBS je v nedeljo zvečer objavila prispevek o Mariu Bataliju, v katerem ga ženske obtožujejo spolnih napadov.

Ena od njegovih nekdanjih natakaric je v oddaji povedala, da se je nekega jutra zbudila na tleh restavracije, pred tem pa se spominja le, da je sedela v njegovem naročju in da jo je poljubljal.

Batali je ostro zanikal, da bi jo spolno napadel, drugačno zgodbo pa je povedala vodja osebja newyorške restavracije Spotted Pig, kjer je bil Batali sovlagatelj in v katero je pogosto zahajal. Ta je povedala, da je morala že nekaj let pred omenjenim incidentom skupaj z drugimi zaposlenimi Batalija zvleči z na pol zavestne ženske. Povedala je še, da jo je še vedno sram, da takrat incidenta ni prijavila policiji.

Kuhar se je med oddajo opravičil za neprimerno obnašanje do žensk, vendar obtožbe o spolnih napadih zavrača. Medtem pa je podjetje B&B Hospitality Group, ki ga je Batali ustanovil skupaj s kulinaričnim magnatom Joejem Bastianichem, sporočilo, da so izjave žensk srhljive in globoko vznemirjajoče, zato prekinjajo vse stike z Batalijem. To naj bi bilo prvič, da so slišali za obtožbe.

Joe Bastianich in drugi vlagatelji v B&B bodo Batalijev delež odkupili, posel pa naj bi se sklenil najpozneje do 1. julija. Med deležniki podjetja je sicer tudi Bastianicheva mama Lidia, prav tako slavna newyorška kuharska mojstrica, po rodu iz Istre.