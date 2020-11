Za boleznijo covid-19 umrl član priljubljene srbske skupine

"Z veliko bolečino in neizmerno žalostjo v srcu vas obveščamo, da nas je prezgodaj zapustil naš Bojan Zlatanović - Tokan," so na družbenih omrežjih sporočili preostali člani Amadeus banda, priljubljene glasbene skupine iz Srbije, ki je pogosto koncertirala tudi v Sloveniji.

"Njegova neizbrisljiva sled bo še naprej živela skozi skupino in vse nas," so sporočili njegovi kolegi in se ob tem osebju bolnišnice v Beogradu, ki se je borilo za glasbenikovo življenje, zahvalili za "nesebično požrtvovalnost in trud pri boju s to nevarno boleznijo".

