Slovenske številke v primerjavi z Evropo: kje smo?

Nekaj več kot osem mesecev po prvi smrti bolnika s covidom-19 je Slovenija v soboto presegla tisoč smrti obolelih s to boleznijo. Po podatkih sledilnika covid-19, je v največ ljudi umrlo v osrednji Sloveniji, sledita pa ji podravska in savinjska regija. Največ smrti je med oskrbovanci domov za starejše.

Aktualne številke v Sloveniji so po zadnjih podatkih sledilnika covid-19 takšne: 65.778 primerov okužbe z novim koronavirusom in 1097 smrti. 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč znaša 960.

Slovenija je v petek presegla trimestno število smrti obolelih s covid-19. Drugi val epidemije je našo državo, podobno kot po celotni Evropi, prizadel bistveno bolj močno kot prvi. Samo v novembru je po vladnih podatkih do zdaj umrlo že 709 oseb. Za primerjavo, v prvem valu je skupno umrlo 108 oseb.

Kako visoko je Slovenija?

Predstojnica Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je pretekli teden dejala, da je Slovenija zelo visoko glede na število smrti ljudi s covidom-19 na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Foto: STA Slovenske številke so visoke predvsem od 10. novembra, ko smo večkrat presegli 40 smrti na dan. Predstojnica Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je v torek dejala, da je Slovenija v samem vrhu po številu umrlih za posledicami okužbe z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev. Po njenih besedah so imeli takrat višjo incidenco na 14 dni samo Češka, Belgija in Madžarska.

A primerjava številk med državami je zelo težka, saj prihaja do velikih zamud pri sporočanju podatkov. Tako je na primer na uradni strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za Slovenijo podatek 658 smrti, kar smo presegli pred 12 dnevi. Po njihovih podatkih je Slovenija s 13,4 smrti na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh trenutno na 8. mestu. Na vrhu močno izstopata Belgija in Češka.

Aleks Jakulin, eden od avtorjev sledilnika covid-19, je sicer pred dnevi dejal, da se je ECDC ravno zaradi zamud odločil in bo o smrtih poročal le tedensko.

Bolj ažurni podatki so na spletni strani Worldometers.info, kjer pa ne računajo incidence smrti na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Po njihovih podatkih je Slovenija na 16. mestu v Evropi glede števila smrti na milijon prebivalcev, vendar ta podatek ne razkriva trenda v zadnjem obdobju, saj ga ni mogoče filtrirati za zadnjih 14 dni, ampak samo sešteva smrti od začetka epidemije.

Kakšne so napovedi za naprej?

Na Institutu Jožef Stefan so izračunali, da bo v drugem valu epidemije umrlo še okrog 400 bolnikov. Število utemeljujejo s predpostavko, da je v Sloveniji še vedno aktivno okuženih 20 tisoč ljudi.

Če se protikoronski ukrepi ne bodo prijeli in bo reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi, ostalo pri ena, bo do konca leta umrlo skupaj 2500 covidnih bolnikov. Če se bo reprodukcijsko število spustilo na 0,5, se bo število skupnih smrti do konca januarja povzpelo na nekaj manj kot 2000. Pri reprodukcijskem številu 0,7 pa bo število umrlih ob koncu leta doseglo 2100, še mesec pozneje pa 2300, še napovedujejo na IJS.

Vlada je v petek na dopisni seji z željo, da še bolj zajezi okužbe, za sedem dni podaljšala delno omejitev gibanja in omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi.



Tako še naprej velja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj, porok in verskih obredov. Še vsaj za en teden je omejeno tudi gibanje ljudi med 21. in 6. uro razen za nekaj izjem. STA