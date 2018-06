Voditelj razkriva: Zadnje leto živim z nenehno bolečino

Lani se je voditelj šova Nova zvezda Slovenije poškodoval. Zlomil si je zunanjo stopalnico. Ker kost potrebuje dalj časa, da se popolnoma zaceli, pravi, da še danes čuti bolečine. In ko je že mislil, da je najhuje mimo, se je v tem tednu znova poškodoval. Zlomil si je palec na isti nogi, je pa tik pred novo poškodbo vsak dan redno treniral in skrbel za lepo oblikovano telo.

Za dobro psihično počutje in lepo, čvrsto telo je še kako pomembno, da se redno gibamo in telovadimo. Tako je Klemen takoj po tem, ko si je zlomil stopalnico, dobil zeleno luč za gibanje in spet začel hoditi v fitnes. Treninge je postopoma stopnjeval in seveda pazil na poškodovano nogo, zaradi katere še danes živi z bolečinami.

Pravi, da se v telovadnico ali fitnes odpravi prav vsak dan. Treniranje je postalo njegov način življenja in pred časom je začel delati licenco za inštruktorja fitnesa, ki pa mu je zaradi šova Nova zvezda Slovenije še ni uspelo pridobiti. To ga čaka v tednih po finalu, ki bo na sporedu že to soboto ob 21. uri na Planet TV.

Klemnu so še posebej pri srcu treningi, ki potekajo pod električno napetostjo oziroma kjer so mišice dodatno stimulirane z električnimi impulzi. Vadbo, ki se imenuje xBody, je k nam pripeljal nekdanji smučarski skakalec Damjan Fras. Klemen pri njem trenira dvakrat tedensko po 20 minut, preostale dneve se sam poti v fintesu.

"Trening pri Damjanu traja samo 20 minut, ker je zelo intenziven, saj si ves čas pod električno napetostjo. Oblečeš posebno obleko in potem v njej delaš vaje za moč – bodisi z lastno težo bodisi z utežmi – ali pa kardiovadbo. Je pa vse skupaj zaradi elektrostimulacije mišic toliko težje, zato tudi trening traja le 20 minut in ga izvajaš le dvakrat tedensko," o tako imenovani vadbi xBody pove voditelj šova Nova zvezda Slovenije.

Klemen je bil pred zlomom palca vsak dan v telovadnici oziroma na fitnesu. Foto: Instagram

A ker je pred nekaj dnevi zaradi zloma palca na nogi, ki jo je imel zlomljeno pred letom dni, pristal na urgenci - kaj točno se mu je zgodilo, preberite TUKAJ -, bo moral v prihodnjih tednih treninge spet postaviti na stranski tir.

Bo pa kljub novi poškodbi vodil nocojšnji veliki finale šova Nova zvezda Slovenije. Katera izmed šestih finalistk bo velika zmagovalka, boste pomagali odločiti prav vi prek telefonskega glasovanja.



Veliki finale šova Nova zvezda Slovenije bo na sporedu že nocoj ob 21. uri na Planet TV!