Visoki bolj privlačni? Nič več, zdaj so priljubljeni moški nižje rasti.

Na družbenem omrežju TikTok se je rodil nov trend, ki najavlja, da je letošnja pomlad čas vladavine "kraljev nižje rasti" oziroma moških, ki ne ustrezajo idealu visokih zapeljivcev, a se nad njimi kljub temu vsi navdušujejo. Oznaka #ShortKing oziroma "kralj nižje rasti" je na TikToku trenutno med največkrat uporabljenimi in pregledanimi, izjemno priljubljena je tudi na Twitterju.

Zgodba o junakih nizke rasti se je začela že leta 2018, ko je komik Jaboukie Young-White na Twitterju zapisal, da ga neizmerno moti, ko se izraz "nizek" uporablja kot žaljivko, in naštel vrsto izjemno uspešnih zvezdnikov, ki niso ravno visokorasli, ter jih označil za "kralje nižje rasti".

Od igralcev in glasbenikov do ukrajinskega predsednika

Te dni pa je navdušenje nad nižjimi moškimi, še posebej tistimi, ki imajo ob sebi višjo partnerico, povsem podivjalo. Spletni uporabniki na primer izpostavljajo glasbenika Keitha Urbana, 172 centimetrov visokega moža igralke Nicole Kidman. Ta ima 178 centimetrov, pred Urbanom pa je bila poročena s Tomom Cruisom, ki je še nižji – po različnih navedbah ima med 165 in 170 centimetri.

Med aktualnejšimi, predvsem pa mlajšimi zvezdniškimi pari iz te kategorije sta na spletu trenutno izjemno priljubljena igralca Zendaya in Tom Holland, ona ima kar 180 centimetrov, on osem manj.

Na seznamu priljubljenih moških nižje rasti, o katerih se zdaj največ govori, pa je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, visok 170 centimetrov. Njegova žena Olena Zelenska sicer ni višja od njega, a se predsednik Ukrajine nedvomno ne uvršča med visoke moške.

"172 centimetrov je novih 192," je slogan v podporo "nizkim kraljem", ki se te dni vrti po družbenih omrežjih, zanimive podatke pa dajejo tudi raziskave, ki se ukvarjajo s tem, ali visoki moški res veljajo za privlačnejše. Ena od teh, ki so jo izvedli na univerzi Northumbria v Newcastlu, je pokazala, da so ženske pogosto bolj naklonjene nižjim moškim.

Visoki moški za kratkotrajne afere, nižji pa za resne zveze

Kot idealne kandidate za kratkotrajne zveze in občasne spolne odnose naj bi ženske pogosteje izbirale visokorasle moške, partnerje v dolgoročnih zvezah pa naj bi pogosteje poiskale med nižjimi, je pokazala ta raziskava, ki je bila objavljena v publikaciji Biological Psychology.

"Višji moški imajo praviloma višji družbeni status in pogosto tudi več zaslužijo. Toda ženske s takimi moškimi nočejo preživeti svojega celotnega življenja," je za Daily Mail dejal doktor psihologije z univerze Northumbria Nick Neave in pojasnil: "Moški, ki veljajo za 'vodjo krdela', običajno niso najbolj prijetni ljudje, pogosto so nasilni in nezvesti. Za dolgoročno partnerstvo pa si želite nekoga, ki bo bolj popustljiv, ljubezniv in pozoren."

