Olena Zelenska: Ves čas sem v skrbeh za svojega moža

44-letna Olena Zelenska, ki se je prvič pojavila na naslovnici ukrajinske izdaje Vogue leta 2019, je za to modno revijo ponovno spregovorila o prvem dnevu vojne v njeni državi, o razmerah v njeni družini, o razmerah žensk in kaj lahko vsakdo izmed nas naredi za konec vojne.

"Na dan invazije sem se zaradi poka zbudila nekje med četrto in peto uro zjutraj. Nisem takoj ugotovila, da je eksplozija. Nisem razumela, kaj bi lahko bilo. Moža ni bilo v postelji. Ko pa sem vstala, sem ga zagledala že oblečenega v obleki in to je bilo zadnjič, da sem ga videla v obleki. Od takrat naprej je v vojaških oblačilih. "Začelo se je." To je vse, kar je rekel. Ni bil paničen, prej bi rekla, da zmeden. "Rekel je še, naj pripravim dokumente zase in otroke ter zapustim hišo," se prvega dne invazije spominja v intervjuju za Vogue ukrajinska prva dama Olena Zelenska.

Pred otroki se ne moreš skrivati

Razložila je tudi, da 17-letni hčerki Oleksandri in devetletnemu Kirilu ni treba posebej razlagati, kaj se dogaja v njuni državi, saj vse vidita kot vsak otrok v Ukrajini. "Seveda to ni nekaj, kar bi otroci morali videti, vendar otroci so zelo pošteni in iskreni. Pred njimi ne moreš ničesar skriti. Zato je najboljša strategija resnica. Tako sem se s hčerko in sinom o vsem pogovorila. Veliko se pogovarjamo, ker reči, ki bolijo, ne moremo obdržati v sebi. To je preizkušena psihološka strategija. Deluje."

Ženskam grozijo z nasiljem

Poudarila je, da je večina ukrajinskih žensk v miru živela moderen način življenja, ki se je s prvo granato na deželo popolnoma spremenil in nihče se v državi na počuti več varnega. Že tretji dan ruske invazije na Ukrajino se je v zavetišču rodil en otrok. "Kasneje je na tisoče žensk moralo roditi v zavetiščih, saj smo videli, kaj se lahko zgodi s porodnišnicami, kot je ta v Mariupolu, ki so jo razstrelili Rusi. Težave imamo tudi z zdravljenjem otrok, predvsem tistih s hudimi boleznimi. S takšnimi otroki živijo matere in babice več mesecev v bolnišnicah. Zdaj bi jih morali vse odpeljati na zdravljenje v tujino. Ženske so morale zapustiti okupirana območja, kot je Buča, ter tvegati svoja življenja. Približno štiri milijone žensk in otrok se je preselilo in so zdaj v drugih državah. Biti migrant je težko tako psihično kot fizično. Ker moraš začeti znova. Kako je živeti, ko ne moreš obleči niti svojih osebnih oblačil? Kako otroku razložiti, zakaj ne spi v svoji postelji? To je preizkušnja, ki je ne bi privoščila nikomur."

Trdi, da so Ukrajinke nezaščitene in jim nenehno grozijo z nasiljem.

"To je verjetno usodna napaka tirana, ki nas je napadel. Hotel nas je razdeliti, razbiti, izzvati notranji spopad, a z Ukrajinci je to nemogoče storiti."

Ukrajince obravnavajte kot svoje

Na vprašanje, kaj lahko Evropejci naredijo za Ukrajince, je odgovorila zelo direktno in prosi, naj se vojna ne sprevrže v statistiko in številke. "Protestirajte in še naprej zahtevajte, da vaše vlade ukrepajo. Ukrajinci smo tako kot vi, ki se jim je pred dobrim mesecem življenje korenito spremenilo. Ukrajinci niso želeli zapustiti svojih domov. Ukrajinci se že dolgo lahko gibljejo po Evropi brez vizumov – mnogi so potovali. Večina naših ljudi je že bila v tujini. A niso nameravali biti begunci. Torej: obravnavajte jih kot svoje. Glavna stvar, o kateri sanjajo te matere in otroci, je, da se vrnejo domov, da se ponovno združijo s svojimi družinami. Zato jim pomagajte, prosim, da se prilagodijo, dokler se ne vrnejo domov."

Za konec intervjuja je tudi povedala, da zdaj živi na enak način kot drugi Ukrajinci. "Vsi imamo eno veliko željo: živeti v miru. Kot vsaka mama in žena me nenehno skrbi za svojega moža in naredila bom vse, da zaščitim svoje otroke."