V 43. letu starosti je umrl zvezdnik ameriških nadaljevank

Zvezdnik ameriških nadaljevank Billy Miller je umrl v petek v Austinu, v zvezdni državi Teksas. Natančen vzrok smrti ni znan, je pa njegov tiskovni predstavnik za TMZ povedal, da se je 43-letnik spopadal z depresjo.

Miller je zaslovel z vlogama v telenovelah The Young in The Restless (Mladi in nemirni) ter General Hospital (Splošna bolnišnica).